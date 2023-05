Après s'être fait peur pendant presque trente minutes et avoir été mené 10-0 Mont de Marsan s'est enfin réveillé pour écraser sa victime du soir, Rouen. Les Landais s'imposent 47-17 avec le bonus et 7 essais inscrits devant un public heureux aussi là pour la dernière en championnat de Julien Cabannes. Enfin presque puisque avec ce bonus les Montois s'offrent un barrage à domicile la semaine prochaine contre Agen. Rouen termine ce championnat à la 12e place.

Le supporter montois qui est arrivé avec 25 minutes de retard au stade André-et-Guy-Boniface a dû avoir des sueurs froides en découvrant le tableau des scores, 10-0 pour Rouen. Pourtant ce supporter comme l'ensemble du public le sait, ce soir la victoire est impérative. Dans un premier temps, pour s'assurer un barrage à domicile, dans un deuxième pour espérer pourquoi pas une qualification directement en demie, en espérant un faux pas des Grenoblois.

Trois essais en fin de première période

Alors ce supporter respire mieux quand enfin son équipe revient dans le match. Comment ? Grâce à des choses simples. Depuis le début de rencontre la maladresse ralentit les locaux qui veulent jouer et gagner trop vite, peut-être aussi la tête déjà en phase finale. Il faut attendre la 25e minute pour voir les Montois ouvrirent leur compteur grâce aux basiques, après une touche à cinq mètres Ramototabua s'échappe du groupé pénétrant mais est stoppé à 2 mètres de la ligne. Gonzalez relève parfaitement le ballon et rentre en force dans l'en-but. Les arrières ne sont pas dans leur assiette alors les gros sont là.

Le supporter montois va même bientôt sourire car écoutez bien, Mont de Marsan va inscrire trois essais dans les sept dernières minutes du premier acte. Faleafa, Garrault puis Ramototabua, oui que des avants, passent chacun à leur tour la ligne. Le Mont de Marsan des grands soirs qu'on attendait aujourd'hui est enfin là et les Landais tournent largement en tête à la mi-temps 28-10, le bonus offensif est là.

Le dernier quart d'heure, la délivrance

Mais au retour des vestiaires le supporter Montois va de nouveau se gratter la tête car son équipe n'est pas vraiment revenue sur la pelouse et ses sueurs du début de match reviennent. Preuve, c'est Rouen qui marque le premier essai de cette deuxième mi-temps par Cody Thomas. 28-17, on joue la 50e et Mont de Marsan perd son bonus.

Et puis plus rien pendant un quart d'heure si ce n'est maladresses et indiscipline montoise. Mais le supporter landais s'en souvient, 15 c'est largement suffisant pour que son équipe récupère ce précieux bonus. Mieux que lors du premier acte les Montois vont inscrire 4 essais dans le dernier quart d'heure et s'envoler finalement vers ce barrage à domicile tant attendu. Score final 47-17, Mont de Marsan conserve sa troisième place.

Troisième place et donc pas de qualification directement en demie car Grenoble n'a pas tremblé ce soir chez lui face à Vannes, victoire 27-24 des Isérois qui s'assurent la deuxième place. C'est donc Nevers qui recevra Vannes dans l'autre barrage, Carcassonne est officiellement relégué en Nationale.