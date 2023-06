Clermont - Paris en ouverture, Toulon - La Rochelle samedi soir et Toulouse - Bordeaux en clôture... Voici les compositions probables de cette 24ème journée du championnat du Top 14.

Clermont - Stade français

Clermont : 15. Newsome ; 14. Penaud, 13. Simone, 12. Moala, 11. Raka ; 10. Plisson, 9. Jauneau ; 7. van Tonder, 8. Lee, 6. Iturria (cap.) ; 5. Yato, 4. Lanen ; 3. Slimani, 2. Fourcade, 1. Falgoux.

Remplaçants : 16. Jules Rosette, 17. Beria, 18. Cancoriet, 19. Dessaigne, 20. Bézy, 21. Belleau, 22. Hériteau, 23. Kubriashvili.

Infirmerie : la dernière sortie à La Rochelle a laissé Cristian Ojovan sur le carreau. Le pilier droit en a fini avec sa saison après une fracture de la main droite. Tomas Lavanini (ischios) et Paul Jedrasiak (mollet) sont encore trop justes pour reprendre la compétition, tout comme Yohan Beheregaray (pubalgie) et Bautista Delguy. Cheikh Tiberghien (poignet cassé) et Adrien Pélissié (rupture des ligaments croisés) en ont fini avec leur saison.

Stade français : 15. Barré ; 14.Dakuwaqa, 13.Ward, 12. Arrate, 11. Megdoud ; 10. Segonds, 9. Coville ; 7. Macalou, 8.Habel-Kuffner, 6. Hirigoyen ; 5. Azagoh, 4. Gabrillagues (cap.) ; 3.Melikidze, 2.Peyresblanques, 1. M.Alo-Emile.

Remplaçants : 16. Ivaldi, 17. Abramishvili, 18. Pesenti, 19. Chapuis, 20. Hall, 21. Delbouis, 22. Odogwu, 23. Koch.

Infirmerie : si de nombreuses incertitudes pèsent en deuxième et troisième ligne, c’est en raison de la blessure de Marcos Kremer.Touché aux ischios, l’international argentin n’a pas la certitude de pouvoir tenir sa place contre son futur club.Le staff envisageait pourtant de lui confier la responsabilité du capitanat.Castets, Timani, Ory, Parra, Hamdaoui et Tui sont indisponibles.Naivalu, pourtant de retour face au Stade toulousain, a des complications suite à son opération.Quant à Romain Briatte, sa compagne attend un heureux événement.

Pau - Castres

Pau : 15. Colombet ; 14. Laporte, 13. Gailleton, 12. Manu, 11. Tuimaba ; 10. Henry, 9. Daubagna ; 7. Whitelock, 8. Gorgadze (cap.), 6. Puech ; 5. Grondona, 4.Tagitagivalu ; 3. Tokolahi, 2.Rey, 1.Calles.

Remplaçants : 16. Delhommel, 17. Seneca, 18. Ducat, 19. Zegueur, 20. Robson, 21. Debaes, 22.Vatubua, 23. Papidze.

Infirmerie : le pilier droit Nicolas Corato (mollet) est en phase reprise. Il est à l’infirmerie avec Eoghan Barrett (hanche). Mickaël Capelli et Steven Cummins suivent toujours le protocole commotion. Thibaut Hamonou (cheville), Jordan Joseph (adducteurs), Clovis Le Bail (péroné), Eliott Roudil (genou), Paul Tailhades (dos) et Maks Van Dyk (coude) se remettent de leurs opérations respectives.

Castres : 15. Dumora (cap.) ; 14. Palis, 13. Séguret, 12. Botitu, 11. Raisuqe ; 10. Urdapilleta, 9. Fernandez ; 7.Delaporte, 8.Cope, 6.Babillot ; 5. Staniforth, 4. Vanverberghe ; 3.Hounkpatin, 2.Colonna, 1.Walcker.

Remplaçants : 16. Humbert, 17. Tichit, 18. Hannoyer, 19. Kornath, 20. Usarraga, 21. Arata, 22. Cocagi, 23. Azar.

Infirmerie : Gaëtan Barlot a rejoint les rangs de l’infirmerie pour de longues semaines.Sa saison est terminée après une hernie cervicale survenue consécutivement à un choc sur un plaquage contre Toulon. Cette blessure a nécessité une opération et le joueur est désormais engagé dans une course contre la montre pour revenir avant la Coupe du monde. Wilfrid Hounkpatin, touché à un mollet, devrait quant à lui pouvoir reprendre sa place dans le groupe rapidement. Filipo Nakosi, qui s’est donné une fracture à une main, sera absent pour ce déplacement à Pau. Thomas Larregain, opéré d’une hanche, voit sa saison terminée. Martin Laveau (tendon d’Achille), Loïs Guerrois (cheville), Antoine Zeghdar (ischios-jambiers) et Gauthier Doubrère (pubalgie) sont en rééducation.

Racing 92 - Bayonne

Racing 92 : 15. Spring ; 14. Habosi, 13. Fickou (cap.), 12. Chavancy, 11. Imhoff ; 10. Russell, 9. Le Garrec ; 7.Chouzenoux, 8. Kamicamika, 6. Diallo ; 5. Sanconnie, 4.Hemery ; 3. Nyakana, 2. Tarrit, 1. Gogichashvili.

Remplaçants : 16. Chat, 17. Ben Arous, 18. Woki, 19.Lauret, 20. Gibert, 21. Saili, 22. Gelant, 23. Oz.

Infirmerie : l’infirmerie se vide au Racing 92 au meilleur des moments. Les Franciliens ont pu bénéficier de la parenthèse Coupe d’Europe pour récupérer des éléments. Camille Chat et Cedate Gomes Sa ont repris avec le groupe, et à l’heure où nous écrivons ces livres, doivent encore se tester à haute intensité. Wenceslas Lauret est dans un cas similaire. Anton Bresler est suspendu.

Bayonne : 15. Spring ; 14. Yarde, 13. Maqala, 12. Martocq, 11. Baget ; 10. Lopez, 9. Machenaud ; 7. Héguy, 8. Cassiem, 6.Huguet ; 5. Ceyte, 4. Marchois (cap.) ; 3. Cotet, 2. Bosch, 1.Perchaud.

Remplaçants : 16. Van Jaarsveld, 17. Béthune, 18. Leindekar, 19.Noa, 20. Dolhagaray, 21. Muscarditz, 22. Duhau, 23. Scholtz.

Infirmerie : Bastien Pourailly (fracture du péroné) a terminé sa saison. Guillaume Rouet (trois côtes cassées) pourra rejouer en toute fin de saison. Geoffrey Cridge (entorse de la cheville) est absent encore quatre semaines. Yohan Orabé (périostite) est toujours indisponible. Jean Monribot et Yann David sont en reprise. Luke Morahan a toujours des problèmes d’insensibilité au pied. Retours de Pascal Cotet, Denis Marchois, Sireli Maqala et Arthur Duhau.

Lyon - Perpignan

Lyon : 15.Arnold (cap.); 14.Veredamu, 13.Godwin, 12.Tuisova, 11.Dumortier; 10.Berdeu, 9.Couilloud; 7.Saghinadze, 8.Botha, 6.Cretin; 5.R. Taofifenua, 4.Geraci ; 3.Bamba, 2.Marchand, 1.S. Taoffenua.

Remplaçants : 16.Charcosset, 17.Fotuaika, 18.Lambey, 19.Allen, 20.Doussain, 21.Regard, 22.Guillard, 23.Gomez-Kodela

Infirmerie : victime d’une fracture du pied face à Castres au mois de mars, le troisième ligne international Dylan Cretin effectuera son retout à la compétition. Toujours en délicatesse avec la cheville qui le fait souffrir depuis quelques semaines, le centre Josua Tuisova était encore incertain dans le courant de la semaine.

Perpignan : 15. Goutard ; 14.Seguela, 13.Tilsley, 12.Laborde, 11.Acebes (cap.) ; 10.Rodor, 9.Ecochard ; 7.Brazo, 8.Velarte, 6.Bachelier ; 5.Mahu, 4.Ramasibana ; 3.Fia, 2.Montgaillard, 1.Lotrian.

Remplaçants : 16. Tadjer, 17.Chiocci, 18.Moreaux, 19.Labouteley, 20.Moro, 21.Perez, 22.Sawailau, 23.Fakatika.

Infirmerie : le capitaine Jerónimo de la Fuente est touché au mollet, il sera opérationnel pour la réception de Toulouse. Xavier Chiocci (genou) n’est pas complètement rétabli, tout comme Will Witty (genou) et Alivereti Duguivalu (péroné). Le staff a décidé d’opérer à de nombreux changements par la suite, afin de respecter le quota de Jiff et d’éviter les calculs sur les dernières journées. Piula Faasalele, quant à lui, purgera son dernier match de suspension avant la réception de Toulouse la semaine prochaine.

Montpellier - Brive

Montpellier : 15. Bouthier (cap.) ; 14. Tisseron, 13. Darmon, 12. Serfontein, 11. Bridge ; 10. Garbisi, 9. Coly ; 7. Bécognée, 8.Mercer, 6. Nouchi ; 5. Chalureau, 4. Verhaeghe ; 3.Lamositele, 2. Langdon, 1. Forletta.

Remplaçants : 16. Giudicelli, 17. Chauvac, 18. Duguid, 19. Van Rensburg, 20. Aprasidze, 21. Lucas, 22. Carbonel, 23. Haouas.

Infirmerie : en cette fin de saison, l’infirmerie montpelliéraine se vide peu à peu et ne compte plus que les blessés longue durée: Yacouba Camara, Brandon Paenga-Amosa, Arthur Vincent et Geoffrey Doumayrou. Pour le reste, les choix opérés n’ont été fait qu’en fonction de légers pépins physiques, ou d’une volonté de soulager certains joueurs. Par rapport à l’équipe qui a débuté à Bayonne, le staff a reconduit la quasi-totalité de la ligne d’attaque, à l’exception de Coly qui remplace Reinach, ainsi que toute la troisième ligne. En deuxième ligne, Florian Verhaeghe fait son retour.

Brive : 15. Laranjeira ; 14. Bonneval, 13. Tuicuvu, 12. Olding, 11. Muller ; 10. Sanchez (cap.), 9.Ferté ; 7. Moriarty, 8. Bruni, 6. E. Abadie ; 5. Paulos, 4.R. Marais ; 3. Van der Merwe, 2. Matu’u, 1.Tapueluelu.

Remplaçants : 16. Da Silva, 17. Brennan, 18.Delannoy, 19. Kunavula, 20. Hirèche, 21. Abadie, 22. Lee, 23. Ceccarelli.

Infirmerie : l’infirmerie s’est considérablement vidée au CAB ces dernières semaines. Les derniers retours à signaler sont ceux de Julien Delannoy, Nico Lee, Sammy Arnold, et Setareki Bituniyata. Aaron Grandidier-Nkanang a également repris mais il est avec France 7. Les absents se nomment aujourd’hui : Florian Dufour (cervicales), Luka Japaridze (dos), Tevita Ratuva (hernie cervicale), Guillaume Galletier (mollet), Valentin Tirefort (cheville) et Joris Jurand (cheville).

Toulon - La Rochelle

Toulon : 15. Luc ; 14.Kolbe, 13.Sinzelle, 12.Paia’aua, 11.Wainiqolo ; 10.West, 9.Serin ; 7.Ollivon (cap.), 8.Parisse, 6.du Preez ; 5.Alainu’uese, 4.Tanguy ; 3.Gigashvili, 2.Tolofua, 1.Priso.

Remplaçants : 16. Baubigny, 17.Gros, 18.Warion, 19.Bastareaud, 20.Le Corvec, 21.Paillaugue, 22.Biggar, 23.Brookes.

Infirmerie : pour le choc face au champion d’Europe en titre, Toulon est encore privé de nombreux éléments : Setiano (mollet), Etrillard (tendon d’Achille), Fresia (cheville), Halagahu (suspendu), S.Rebbadj (genou) et Rabut (commotion). La demi-finale de Challenge Cup face à Benetton a également amené son lot de mauvaises nouvelles avec les blessures d’Isa (pouce) et de Waisea (épaule). Expulsé face à Trévise, Ollivon a été blanchi par la commission. Il est donc disponible pour ce week-end.

La Rochelle : 15. Dulin ; 14. Thomas, 13. Rhule, 12. Seuteni, 11. Leyds ; 10. Hastoy, 9. Berjon ; 7. Pa. Boudehent, 8. Alldritt (cap.), 6. Bourdeau ; 5. Skelton, 4. Lavault ; 3. Atonio, 2. Bourgarit, 1. Sclavi.

Remplaçants : 16.Lespiaucq-Brettes, 17. Wardi, 18.Sazy, 19. Hatherell, 20. Dillane, 21. Kerr-Barlow, 22. Reus, 23.Colombe Reazel.

Infirmerie : si le staff maritime doit composer sans Tanga (cuisse) ni Haddad (cheville) mais aussi Botia, sorti commotionné dimanche face à Exeter, Danty (côtes) s’entraîne. Le centre international reste toutefois incertain et devrait faire son retour dans une semaine contre Montpellier, pour reprendre du rythme avant la finale de Champions Cup face au Leinster. Favre est ménagé après un coup reçu à l’avant-bras lors de la demi-finale et ses examens de contrôle sont rassurants. Le genou de Skelton fait l’objet d’une surveillance après les mauvaises sensations ressenties dimanche dernier. Aucun risque ne sera pris en cas de douleurs.

Toulouse - Bordeaux

Toulouse : 15. Ramos ; 14. Retière, 13. Mallia ou Chocobares, 12. Ahki, 11.Lebel ; 10. R. Ntamack, 9.Dupont (cap.) ; 7.Placines, 8. Roumat, 6. Willis ; 5. Meafou, 4. Arnold ; 3. Aldegheri, 2.Marchand, 1.Baille.

Remplaçants : 16. Mauvaka, 17. Neti, 18. Vergé, 19. Brennan, 20.Elstadt ou T. Ntamack, 21. Nanai Williams, 22. Chocobares ou Mallia, 23. Ainu’u.

Infirmerie : Thibaud Flament n’a pas participé aux séances collectives en début de semaine pour suivre le protocole commotion. De son côté,François Cros était ménagé. Pierre-Louis Barassi et Dimitri Delibes sont touchés aux ischios. Melvyn Jaminet (cheville), Ange Capuozzo (omoplate) et Sofiane Guitoune (mollet) sont aussi absents, tout comme Charlie Faumuina (mollet), Yannick Youyoutte (pied), Selevasio Tolofua (hanche) et Anthony Jelonch (genou).

Bordeaux-Bègles : 15. Ducuing ou Bielle-Biarrey ; 14.Cordero, 13. Dubié ou Vili, 12. Moefana, 11. Tambwe ; 10 Garcia ou Jalibert, 9.Lucu ; 7. Diaby (cap.), 8. T. Willis, 6. Bochaton ; 5.Douglas, 4. Cazeaux ; 3. Tameifuna, 2. Lamothe, 1. Poirot.

Remplaçants : 16. Ohgre, 17.Kaulashvili, 18. Marais, 19. Timu, 20. Lesgourgues, 21. Garcia ou Jalibert, 22. Depoortere, 23. Falatea.

Infirmerie : Sipili Falatea (coude), Thomas Jolmès, Tani Vili et Romain Buros (pubalgie) ont fait leur retour à l’entraînement, tout comme Matthieu Jalibert attendu comme le messie après son entorse à une cheville. Mahamadou Diaby, victime d’une commotion contre Lyon, a pris part normalement aux séances.Antoine Miquel, touché aux cervicales est absent jusqu’à la fin de la saison, tout comme Zack Holmes (cheville).