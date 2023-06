Retrouvez les informations transferts de ces derniers jours. Au programme, du mouvement en Top 14 et en Pro D2 !

Perpignan : Veredamu est attendu

Après un passage à Clermont et deux saisons à Lyon, Tavite Veredamu (33 ans) est parti pour connaître un troisième club professionnel à XV à partir de cet été. Selon nos informations, l’ancien international à VII a trouvé un accord avec l’Usap en vue de la saison prochaine. Tavite Veredamu a disputé dix-neuf matchs toutes compétitions confondues cette saison pour deux essais. Celui qui s’était révélé à Nîmes au niveau Fédérale arrive au terme de son contrat avec le Lou. Veredamu, capable de jouer ailier, centre et flanker, devrait être la troisième recrue du club catalan après l’ouvreur italien Tommaso Allan et le pilier sud-africain Nemo Roelofse.

Toulon : Giteau évoqué, Petitjean reste

Qui sera le prochain entraîneur des arrières du RCT, alors que Franck Azéma va rejoindre l’Usap ? Comme révélé lundi dernier, les CV de Kendrick Lynn, Philippe Doussy et Matt Giteau sont sur le bureau des dirigeants. Sur la chaîne Twitch du club, Pierre Mignoni a évoqué le cas de l’ancien Wallaby : « C’est quelqu’un que j’ai entraîné et que je connais bien donc pourquoi pas. Mais Matt est quelqu’un de très sollicité dans son pays. Ce n’est pas toujours possible de faire venir des gens de l’autre bout du monde surtout en tant qu’entraîneur. […] Même s’il a très peu d’expérience en tant qu’entraîneur, ça ne me fait pas peur. » En charge du jeu au pied jusqu’alors, Maxime Petijean a officiellement signé un nouveau bail et « va prendre de l’épaisseur car il fait du bon travail », a vanté le manager.

Biarritz : Sowerby va partir cet été

Entraîneur des avants du BO, Shaun Sowerby ne poursuivra pas l’aventure avec le club basque. L’ancien joueur de Grenoble et Toulouse a confié, la semaine passée, être « en fin de cycle » à Biarritz. Sud Ouest confirme que l’entraîneur sud-africain quittera le club basque à la fin de la saison. Il était arrivé en terre biarrote en 2019 après avoir entraîné les avants des Eastern Kings (Afrique du Sud) en 2014, puis ceux de Montpellier (2015-2017). « Moi, en tant qu’entraîneur, je vois le potentiel et mon rôle est d’accompagner et de guider quelqu’un pour qu’il y arrive. Individuellement et collectivement. Si je regarde derrière, je me dis quel dommage », a déploré Shaun Sowerby face à la presse. Cet été, Roger Ripol pourrait prendre en main l’effectif du BO, accompagné de Jean-Emmanuel Cassin et Barry Maddocks.

Toulon : deux espoirs rempilent

Le RCT mise sur sa jeunesse : comme indiqué sur rugbyrama.fr, l’arrière Marius Domon (20 ans), aligné à quatre reprises cette saison, et le talonneur Pierre Damond (19 ans) ont signé de nouveaux engagements d’une durée respective de trois et deux ans.

Stade français : le grand espoir Andy Timo en approche

Grand espoir tricolore au poste de troisième ligne, Andy Timo (18 ans) serait en passe de rejoindre le Stade français. L’actuel Massicois, qui a été retenu par France VII pour l’étape World Series de Toulouse, compte déjà huit apparitions et un essai en Pro D2.

Brive : Marais prolonge, Papali’i sur le départ

Le CAB a annoncé la prolongation de son flanker Retief Marais (27 ans). Arrivé en espoirs au club en 2016, le SudAfricain, sera briviste jusqu’en 2026. En revanche, d’après La Montagne, des négociations seraient en cours pour trouver un terrain d’entente en vue de se séparer du numéro 8 néo-zélandais Abraham Papali’i (30 ans), arrivé l’an passé et dont le contrat court jusqu’en 2024.

Vannes : Cinq partants annoncés, l’Ecossais Bain en approche

Le RC Vannes a acté le départ de cinq joueurs supplémentaires de son effectif, vendredi, après le dernier match de phase régulière à La Rabine : le centre uruguayen Nicolas Freitas (30 ans), l’ailier Mathys Gratien (24 ans), le deuxième ligne Rémi Leroux (24 ans), le centre néo-zélandais Dan Hollinshead (28 ans) et l’arrière Alexandre Borie (22 ans) ne verront pas leur contrat renouvelé. Du côté des arrivées, Hamish Bain (25 ans), ancien deuxième ligne des Glasgow Warriors actuellement à Jersey, devrait rejoindre la Bretagne, comme indiqué par rugbyrama.fr. Concernant Darren O’Shea (30 ans), aucune décision n’a, pour l’heure, été prise.

Grenoble : Gazzotti est courtisé dans l’élite

Numéro 8 de l’équipe de France des moins de 20 ans lors du dernier Tournoi de la catégorie, Marko Gazzotti (18 ans) attise des convoitises. Le troisième ligne centre, qui comptabilise sept feuilles de match avec le FCG, est suivi de près par Bordeaux-Bègles mais aussi Montpellier et Toulon.

Biarritz : Cubelli va rebondir à Miami

En fin de contrat au 30 juin et aligné à cinq reprises seulement cette saison en raison d’une blessure à un mollet, Tomas Cubelli (33 ans, 89 sélections) va quitter le Biarritz olympique pour la Major League Rugby cet été. Le demi de mêlée argentin, arrivé en provenance de la Western Force en 2021, s’est engagé avec les Miami Sharks.

Agen : Deux ans de plus pour Vincent

Produit de la formation agenaise, l’ouvreur Thomas Vincent (23 ans), aligné à 21 reprises cette saison, a signé un nouveau contrat de deux ans, soit jusqu’en juin 2025.

Provence Rugby : Samaran nouveau pilier

Aix est décidément actif sur le marché des mutations : alors qu’il espère enrôler Kevin Kornath et Andres Zafra (voir notre édition de vendredi), le club provençal, d’après Sud Ouest, a obtenu l’engagement du pilier biarrot Quentin Samaran (25 ans).

Narbonne : Loudet s’est engagé avec Dax

À 25 ans, le pilier droit Matthieu Loudet a décidé de donner un nouvel élan à sa carrière. Après avoir réalisé une saison consistante en Nationale, l’ex-élément du centre de formation du RC Toulon a tapé dans l’œil du leader de la division. Selon nos informations, il s’est engagé pour les deux prochaines saisons avec le club landais, où il poursuivra sa progression sous les ordres du duo Dubois - Dal Maso.