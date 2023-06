Retrouvez les informations transferts de ces derniers jours. Au programme, beaucoup de mouvements en Top 14 et en Pro D2 !

Bayonne : Tiberghien pour trois ans

L’ailier ou arrière de l’ASM Clermont Cheikh Tiberghien (23 ans) va bel et bien revenir à Bayonne.Le club basque a annoncé l’engagement du trois-quarts pour les trois prochaines saisons. Formé à l’Aviron, Tiberghien a passé quatre saisons à Clermont qui avait ouvert la porte à son départ, à un an du terme initial de son engagement.

Brive : Garden-Bachop à l’ouverture

Le Néo-Zélandais Jackson Garden-Bachop (28 ans) s’est engagé avec le CA Brive jusqu’en 2025. « Il vient de remporter le championnat national avec Wellington. Que ce soit dans le championnat néo-zélandais ou en Super Rugby, il a disputé de nombreux matchs de haut niveau tout en évoluant avec des joueurs de classe mondiale comme Beauden Barrett. Il va amener toute son expérience à l’équipe », a réagi Didier Faugeron, le coordinateur sportif du CA Brive. Jackson Garden-Bachop, sélectionné avec les moins de 20 ans néo-zélandais, évolue actuellement au Japon.

Bordeaux-Bègles : Mailulu prêté à Béziers

Le deuxième ligne Petero Mailulu (20 ans), actuellement à l’UBB, prendra la direction de l’ASBH cet été. Le solide espoir fidjien (1,99 m, 112 kg), qui n’a disputé qu’une seule rencontre de Top 14 à Pau cette année, débarquera dans l’Hérault sous forme de prêt.

Discipline : Trois semaines pour Faasalele

Expulsé contre Toulon le week-end dernier pour une percussion sur Maëlan Rabut, le Perpignanais Piula Faasalele a été suspendu trois semaines, ce mercredi, par la commission de discipline de la LNR. Le deuxième ligne devrait voir sa sanction réduite d’une semaine s’il passe le « head contact process ». Il est donc censé pouvoir rejouer à compter du 13 mai, pour la dernière de la saison à Aimé-Giral.

Grenoble : Cros et Farissier aux ailes la saison prochaine

Le FC Grenoble va enregistrer l’arrivée de deux ailiers du Top 14, d’après Le Dauphiné Libéré. À commencer par Geoffrey Cros (26 ans), qui aura passé sept ans à l’UBB et qui s’engage pour deux saisons. Le Lyonnais NathanFarissier (22 ans), prêté à Massy cette saison, avec qui il a marqué six essais, débarquera sous la forme d’un prêt.

Agen : Deux ans de plus pour Guion

Florent Guion (30 ans) continue son aventure avec le SU Agen pour deux saisons supplémentaires. Le pilier était l’un des derniers joueurs à ne pas avoir prolongé son bail avec le club lot-et-garonnais. Arrivé en 2021, l’ancien joueur de Soyaux-Angoulême a disputé seize rencontres cette saison, dont sept en tant que titulaire.

Soyaux-Angoulême : Lafitte repart pour un tour, Ugalde va arrêter

À 35 ans, l’arrière Pierre Lafitte continuera de défendre les couleurs du SA XV la saison prochaine. Le club de Pro D2 a annoncé la prolongation de son bail pour un an. En revanche, l’ancien ouvreur bayonnais et briviste Matthieu Ugalde (31 ans) a décidé de mettre un terme à sa carrière.

Carcassonne : Levron va amener du sang frais à la mêlée

Alexis Levron (22 ans) évoluera à Carcassonne la saison prochaine, comme révélé par La République des Pyrénées. Le demi de mêlée, passé par Vannes et prêté à Tarbes cette saison, n’aura porté les couleurs paloises qu’à onze reprises lors de son passage dans le Béarn.

Vannes : Burgaud arrête après 14 ans au club

Kévin Burgaud (35 ans), présent au RC Vannes depuis 14 ans, prendra sa retraite à la fin de la saison. Le centre de 35 ans, formé à Domont puis passé par le Stade français et La Rochelle, avait rejoint les rangs du club breton « un peu par hasard » en 2009, contribuant notamment à la montée en Pro D2 en 2016.

Béziers : Bagate nouveau directeur sportif

Benjamin Bagate est le nouveau directeur sportif de l’équipe professionnelle de Béziers. L’ancien Albigeois, qui officie actuellement à Rochefort (Fédérale 2), prendra officiellement ses fonctions en juillet en relation directe avec le responsable de la formation Christophe Chollet.

Béziers (2) : Barrère libéré de son contrat

Souhaitant se rapprocher de sa famille, le troisième ligne emblématique et co-capitaine de Béziers, Jean-Baptiste Barrère (33 ans), a demandé à être libéré de sa dernière année de contrat par l’ASBH. Le flanker quittera le club héraultais à la fin de la saison, après huit ans en rouge et bleu. Arrivé de Pau en 2015, Jean-Baptiste Barrère aura passé huit saisons et joué 155 matchs sous le maillot de l’ASBH. Si plusieurs pistes semblent se dessiner pour Jean-Baptiste Barrère, le troisième ligne pourrait bien intégrer l’effectif de Dax la saison prochaine. Actuellement large leader de la Nationale avec 104 points au compteur, l’US Dax fait partie des favoris à la montée en Pro D2… Par ailleurs, le centre néo-zélandais Jarrod Poi (29 ans) ne sera pas conservé au terme de cette saison.

Provence Rugby : Flanquart dit stop

En fin de contrat avec Provence Rugby, qui souhaitait le conserver un an de plus, Alexandre Flanquart (33 ans, 22 sélections) a décidé de mettre fin à sa carrière. L’ancien joueur du Stade français l’a annoncé sur rugbyrama.fr : « Il est venu le temps d’arrêter le rugby. J’ai plus hâte d’arrêter qu’autre chose. Les deux années à Provence Rugby étaient du bonus. J’avais déjà un peu en tête le fait d’arrêter après Bordeaux. J’ai envie de passer à autre chose, et d’avancer dans mon autre vie. J’ai plein de projets en tête. Ça fait un bout de temps que je réfléchis à l’après. Je me suis laissé tenter par Provence Rugby pour finir sur un autre objectif : la transmission. Cet aspect m’a poussé dans ce dernier beau challenge. Maintenant, il faut savoir dire stop. »

Narbonne : Curtis en nouvelle recrue

Narbonne a engagé un nouveau joueur reconnu de Pro D2 en vue de la saison prochaine : après les arrivées du troisième ligne Charles Malet (Provence Rugby), du centre ou ailier Peter Betham (Provence Rugby), du demi d’ouverture Gilles Bosch (Biarritz), du pilier Jamie Hagan (Béziers) et du talonneur Clément Esteriola (Béziers), le club de Nationale a annoncé la signature d’Ambrose Curtis (31 ans). Le trois-quarts néo-zélandais, ancien international à VII, actuellement joueur de Mont-de-Marsan, s’engage pour les deux prochaines saisons avec le club méditerranéen.

Tarbes : cinq prolongations actées

Après une saison où les Tarbais ont été tout proches de se qualifier pour la phase finale, leurs dirigeants ont prolongé pour un an le deuxième ligne Antoine Bousquet, le troisième ligne Jone Seuvou, le centre Alofa Alofa, l’ouvreur Anthony Fuertes et l’arrière Thibaut Trotta. Confirmation aussi du départ de l’ailier Maxime Oltmann pour Dax.

Bourgoin : Gaborit pour deux ans de plus

Après le flanker Kevin Rivoire qui a prolongé il y a quelques semaines, le CSBJ a annoncé la prolongation du contrat du pilier gauche, Rémi Gaborit, jusqu’en 2025. Victime d’une rupture du tendon d’Achille l’été dernier, l’ancien Strasbourgeois a disputé trois matchs cette saison.

Nice : Taverna, nouvel entraîneur des avants ?

Le Stade niçois devrait prochainement valider l’arrivée de l’Argentin Mariano Taverna comme entraîneur des avants. Actuellement coach des avants en charge de la touche à Bourg-en-Bresse, l’ancien joueur d’Aubenas pourrait s’engager pour les deux prochaines saisons aux côtés d’Alexandre Compan. Il remplacerait ainsi Sébastien Bruno, en partance pour Hyères-Carqueiranne. À noter que le club azuréen s’intéresserait au profil du talonneur bressan Sione Anga’aelangi (34 ans).

Écosse : Laidlaw tire sa révérence

Greig Laidlaw, demi de mêlée international écossais (76 sélections), a annoncé, ce mercredi, sa décision d’arrêter sa carrière à 37 ans. Après avoir commencé sa carrière à Édimbourg en 2005, l’ancien capitaine duXV du Chardo avait évolué à Gloucester puis à Clermont, de 2017 à 2019, avant de s’exiler au Japon, aux Shining Arcs Tokyo-Bay.

Australie : Koroibete sacré meilleur Wallaby

L’ailier du XV d’Australie et de la franchise japonaise des Panasonic Wild Knights, Marika Koroibete (30 ans), a été élu meilleur joueur australien de la saison. C’est la deuxième fois en quatre ans que l’Australien reçoit cette distinction. Récompensé une première fois en 2019, Koroibete a de nouveau reçu la précieuse médaille John Eales, qui récompense chaque année le meilleur joueur australien de rugby à XV. Le trois-quarts a reçu plus de 200 votes, devançant Rob Valetini (170) et Allan Alaalatoa (168 votes).

Afrique du Sud : Des prolongations dans le staff des Boks

SA Rugby a annoncé plusieurs réengagements au sein du staff des Boks. Mzwandile Stick, Deon Davids et Daan Human, actuellement en poste, ont signé des contrats courant jusqu’à la Coupe du monde 2027. Les trois techniciens travailleront encore sous la houlette de Rassie Erasmus, lié jusqu’à la fin 2025. En revanche, il faut à la Saru trouver un successeur au sélectionneur Jacques Nienaber, futur manager du Leinster, et à l’assistant-coach Felix Jones, en partance pour l‘Angleterre.

Nouvelle-Zélande : l’encadrement de Scott Robertson est connu

Futur sélectionneur des All Blacks, Scott Robertson a dévoilé la composition de son staff. L’actuel spécialiste du jeu d’avants Jason Ryan est le seul membre de l’encadrement actuel à poursuivre l’aventure. Le manager des Blues Leon MacDonald et le coach des Hurricanes Jason Holland s’occuperont de l’attaque tandis que l’adjoint de Robertson aux Crusaders, Scott Hansen, sera en charge de la défense.