Pro D2 - Vannes s'impose contre Colomiers mais perd son bonus dans les ultimes secondes

Pro D2 - Dans un stade de La Rabine à guichets fermés Vannes a dû s'employer mais n'a jamais vraiment tremblé face à Colomiers qui n'avait plus rien à jouer. Les Bretons s'imposent 27-23 et inscrivent 4 essais dans une ambiance de feu. Point noir, les locaux ont laissé le point de bonus offensif s'envoler dans les dernières secondes. Vannes pourrait tout de même gratter des places au sein du top 6 avec l'espoir de jouer un barrage à domicile avant de se déplacer à Grenoble la semaine prochaine.

11415 supporters, un stade de La Rabine plein comme un œuf, une ambiance de feu. Tout est réuni pour que ce match soit un spectacle. Mais pour que la fête soit totale, il fallait que les Vannetais l'emportent devant Colomiers qui n'a certes plus rien à jouer mais qui se déplace avec ses cadres.

Le début de rencontre est d'ailleurs à l'avantage des visiteurs qui ouvrent le score après quatre minutes de jeu. Vannes envoie du jeu mais est trop imprécis proche de la ligne pour conclure, mais pas pour longtemps...

Colomiers joue son rôle d'arbitre

Retours aux fondamentaux pour les Bretons, et ça marche. Sur une série de ballons portés à 5 mètres de l'en-but columérin, les locaux mettent la défense à la faute et c'est Lescure qui paye l'addition, 10 minutes au frigo pour le troisième ligne. Une infériorité numérique qui va coûter très cher, 14 points pour être précis. Par deux fois de talonneur Cyril Blanchard passe la ligne bien aidé par son pack, sur deux ballons portés.

14-3 puis 19-3 après un troisième essai de Duplenne qui offre déjà, on joue la 33e minute, le bonus offensif aux siens. On se dit alors que la machine est lancée et que les Bretons vont dérouler. Colomiers n'a plus rien à jouer mais Colomiers tient à son rôle d'arbitre et ne va rien lâcher et la révolte commence maintenant. Avant la mi-temps les Columérins investissent par deux fois le camp adverse et Séguy marque deux pénalités, 19-9 à la pause.

Plus d'informations à suivre...