Grenoble s’impose dans la douleur face à Biarritz et récupère la deuxième place du championnat

PRO D2 - Les Isérois se déplaçaient au Pays basque ce vendredi 28 avril en clôture de la 29e journée avec l’ambition de récupérer la deuxième place du championnat à Nevers. C’est chose faite après le succès 35-26 de Grenoble face à Biarritz qui concède, lui, un sixième revers d’affilée pour sa dernière réception de la saison à Aguilera.

Si les noms des participants à la phase finale de la Pro D2 sont connus, l’ordre du Top 6 n’est pas figé à deux journées du terme. Car derrière l’indéboulonnable Oyonnax, ils sont cinq à pouvoir prétendre à une accession directe en demi-finale et s’éviter un match de barrage. Et c’est avec l’ambition de récupérer la deuxième place du championnat que les Isérois se déplaçaient au Pays basque ce vendredi 28 avril en clôture de la 29e journée.

C’est désormais chose faite après le succès 35-26 de Grenoble face à Biarritz. Les Rouge et Blanc subissent, eux, leur sixième revers consécutif pour leur dernière réception de la saison devant les tribunes d’Aguilera.

Entame parfaite pour les Isérois

Avec des conditions climatiques défavorables dans le premier acte, les Basques se faisaient surprendre dès le coup d’envoi. À la réception du long jeu au pied de Fortunel, Couilloud voyait son dégagement revenir dans son camp. Le FCG récupérait le ballon et l’envoyait au large. Qadiri pensait inscrire son 12e essai de la saison mais l’arbitre refusait sa réalisation à cause d’un en-avant de passe (2’). Bénéficiant d’une pénaltouche, les visiteurs inscrivaient leur premier essai à peine deux minutes plus tard sur un ballon porté (0-5, 4e). Avec le vent dans le dos, les Alpins monopolisaient le ballon et trouvaient une nouvelle fois la faille sur une pénalité jouée vite par Escande et Dridi à la finition (0-12, 11e).

Acculés dans leur camp, les Biarrots perdaient leur demi d’ouverture sur carton jaune et permettaient au FCG de mener 17 à 0 après 20 minutes de jeu. Mais après une entame de match idéale, la machine iséroise se grippait. Une pénalité et un essai manqués plus tard, Grenoble pliait sur un essai du puissant fidjien Dyer qui enfonçaient deux trois-quarts grenoblois pour inscrire le premier essai des locaux (5-17, 28e)

À 14 contre 15, le BOPB négociait bien son infériorité numérique et infligeait un 14 à 3 aux visiteurs. Une pénalité de Fortunel permettait toutefois aux Isérois de rejoindre les vestiaires avec 15 longueurs d’avance (5-20, 40e).

Abnégation des Basques

Avec cette fois le vent dans le dos, les Basques scoraient dès le retour des vestiaires après un bon travail de Cadot qui se défaisait de son vis-à-vis pour offrir l’essai à son troisième-ligne aile Augry. La transformation de Germain permettait aux Biarrots de recoller à 8 unités (12-20, 42e). Puis à 4 longueurs après un essai transformé du demi d’ouverture Germain (19-23, 52e).

Après avoir courbé l’échine pendant le premier quart d’heure de la seconde période, les Alpins retrouvaient des couleurs grâce au doublé de Dridi, transformé par Fortunel (19- 30, 60e). Mais avec beaucoup d’entrain, les Basques revenaient une nouvelle fois dans la partie sur une réalisation de Morgan (26-30, 68e). Cette fois, la réaction iséroise ne se faisait pas attendre. Et le serial marqueur du FCG, Qadiri, était enfin récompensé après un ballon porté très efficace du FCG devant l’en-but adverse (26-35, 72e). Revenus par deux fois dans le match, les Basques manquaient d’énergie pour reprendre l’avantage. Grenoble se contenait de maîtriser la fin de match pour retrouver la deuxième place du général.

Mieux embarqué pour empocher la place de dauphin du championnat qui envoie directement dans le dernier carré, Grenoble n’aura toutefois pas les faveurs du calendrier pour la dernière journée. Les Isérois concluront la phase régulière avec une réception difficile face à Vannes. Quand le Stade Montois et Nevers affronteront, eux, des équipes de bas de tableau (Rouen 12e et Montauban 14e).