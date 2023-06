Jean-Claude Maillard, président de Montauban, évoque le match décisif face à Carcassonne vendredi. Il confie aussi ses projets d’avenir et ceux du club en cas de descente.

Dans quel état d’esprit êtes-vous à quelques jours de ce match si décisif pour l’avenir du club ?

Je suis stressé mais ça fait déjà plusieurs semaines, voire plusieurs mois que je le suis. J’ai peur aussi. Peur de perdre, même si les quatre derniers matchs sont plutôt rassurants pour nous malgré la défaite à Mont-de-Marsan. Mais oui, il y a de la peur, du stress et de l’inquiétude.

Vous avez pris l’initiative d’investir pour faciliter le déplacement de vos supporters en cette fin de saison. Pourquoi ?

Nous savons tous que notre équipe n’a pas fait ce qu’elle aurait dû faire cette saison. Le nombre de matchs gagnés et l’investissement n’ont pas été suffisants. Le rapport argent engagé et retour sur investissements a été mauvais. Tout cela, les supporters n’y sont pour rien. Nous devions au moins saluer leur fidélité en payant une grosse partie des déplacements. Deuxième chose : nous allons jouer notre avenir en Pro D2 contre Carcassonne et nous avons besoin de mobiliser toutes les forces du club pour essayer de réussir dans notre mission. Et les supporters font partie du club et de la mission de sauvetage du club.

Vous avez rencontré les joueurs cette semaine, quelle a été la teneur de vos mots ?

En effet, j’ai vu les joueurs une nouvelle fois mercredi. C’est inutile de beaucoup insister pour dire à quel point ce match est important, mais je l’ai quand même fait ! C’est important pour eux, pour leur famille, pour le staff, les dirigeants, les supporters, les partenaires, la ville, la région, mais aussi pour moi. J’ai besoin qu’on respecte l’argent et le temps que j’ai investi, ainsi que tout l’affect que j’y ai mis. Je leur ai dit que nous sommes une équipe qui manque d’unité, et ce n’est pas moi qui le constate, ce sont les joueurs et le staff. Je me sens responsable de cette situation, puisqu’en ayant eu un turnover important au niveau du staff, nous nous sommes retrouvés avec un vestiaire qui a été choisi par diverses personnes qui ne sont plus là aujourd’hui.

Vous évoquez votre investissement personnel dans le club. Vous qui êtes arrivés avec de grosses ambitions, voyez-vous le projet avancer ?

Le projet a beaucoup avancé dans la relation entre la SASP et l’association. Les relations sont très bonnes et c’est une source de satisfaction. Pour le reste, nous avons fait des choses, nous avons travaillé, mais les résultats ne sont pas là. Nous devons continuer à travailler pour progresser.

En cas de descente, quitterez-vous le club ?

Je n’ai pas réfléchi et décidé de ce que je ferai si tel était le cas. C’est une décision qui sera relativement rapide à prendre mais ce n’est pas encore d’actualité. Nous allons tout mettre en œuvre pour gagner.

Rapide à prendre, c’est-à-dire ?

La réflexion ne durera pas plusieurs semaines, ça ira vite. Si ça gagne contre Carcassonne, il n’y a pas de souci, mais si ça perd je déciderai de ce que je ferai et je l’annoncerai après la défaite. Mais je peux rester comme partir.

Que se passerait-il en cas de descente pour les salariés du club, notamment les joueurs ?

La plupart des joueurs seront libérés de leurs engagements envers le club. La quasi-totalité en fait. Il y a très peu de joueurs qui ont un contrat qui les lie au club en cas de descente.

Aimeriez-vous revenir sur quelque chose d’autre en particulier ?

Sur les deux points qui nous ont été retirés à un moment donné (Montauban a été sanctionné d’un retrait de cinq points par la DNACG, avant d’en récupérer trois, N.D.L.R.). J’ai extrêmement mal vécu cette période. Je trouve la décision de la DNACG injuste et au regard de ce que j’ai fait au club depuis que je suis arrivé, retirer deux points en sous-entendant que j’ai été négligent ou malhonnête, je trouve cela déraisonnable. J’espère que la justice nous les rendra rapidement. Nous attendons un résultat d’un référé dans les jours qui viennent, peut-être même avant le match face à Carcassonne. Mais je suis très mécontent de cette décision et j’espère de nouveau les récupérer, que j’ai besoin de ces points ou pas.