Comme chaque semaine, retrouvez l'intégralité des infos transferts dans les indiscrétions du Midol ! Cette semaine beaucoup de Top 14 mais aussi de la Pro D2 et de la Nationale en passant par le championnat anglais.

Toulouse : Mallia, "accord" en vue

En fin de contrat en juin prochain, le trois-quarts polyvalent du Stade toulousain Juan Cruz Mallia (26 ans) n’a pas caché, à plusieurs reprises, son souhait de poursuivre l’aventure à Ernest-Wallon. Une volonté partagée, comme révélé dans ces colonnes ces derniers mois, par ses dirigeants. Il faut dire que l’international argentin (25 sélections), arrivé début 2021, s’est imposé comme un joueur incontournable de l’effectif des Rouge et Noir. Les discussions sont d’ailleurs très avancées entre les deux parties. En marge d’un entretien réalisé pour Midi Olympique, le joueur nous l’a ainsi confirmé : « Je me sens très bien ici, et je crois que le club est sur la même longueur d’ondes. On va arriver à un accord pour continuer ensemble. » Par ailleurs, son compatriote Santiago Chocobares (24 ans) - qui a débarqué à Ernest-Wallon aussi en avril 2021 - a également manifesté le souhait de continuer sa carrière sous le maillot rouge et noir.« J’aimerais rester à Toulouse, a-t-il indiqué en conférence de presse la semaine passée. Nous parlons de la prolongation mais bien sûr que j’aimerais rester au Stade toulousain. »

Pour lui aussi, les échanges ont en effet été entamés depuis de longs mois. Malgré plusieurs blessures, dont une dernière au genou qui l’a éloigné des terrains jusqu’en début d’année 2023, le staff stadiste croit toujours dans le fort potentiel de l’international puma (11 sélections).

Clermont : Parisien en approche, Naqalevu vers Grenoble

Clermont cherche à opérer un remaniement de son effectif du côté des trois-quarts. L’ASMCA envisage de se séparer de plusieurs éléments sous contrat : la porte est ainsi ouverte pour Marvin O’Connor (32 ans), Jean-Pascal Barraque (32 ans) et Cheikh Tiberghien (23 ans). Si le CV des joueurs en question circule sur le marché, leur libération n’est pas encore effective. Samuel Ezeala (23 ans), un temps très proche de signer un nouveau contrat, est lui aussi en instance de départ. Apisai Naqalevu (33 ans), lié jusqu’en 2024, ne devrait plus être Clermontois l’an prochain. Le Fidjien est attendu à Grenoble, comme indiqué sur rugbyrama.fr. Du côté des renforts – attendus au nombre de trois, au moins –, rien n’a, pour l’heure, été annoncé. Le All Black Leicester Fainga’anuku (23 ans, 2 sélections) débarquera-t-il ? Aux dernières nouvelles, l’ailier pourrait finalement rester en Nouvelle-Zélande.

Si les recruteurs, désireux de frapper fort, sont encore actifs sur le marché international, ils sont aussi à l’affût de bonnes affaires chez les « Jiff » pour renouveler le vivier. Selon nos informations, ils ont récemment obtenu l’accord du prometteur centre lyonnais Alfred Parisien (22 ans, notre photo). L’international moins de 20 ans, aligné à sept reprises cette saison, est en passe d’être libéré de son engagement par le Lou, où il est confronté à une vive concurrence. Titularisé avec les Barbarians face aux Fidji, en novembre, l’ancien Agenais cherchera à donner la pleine mesure de son potentiel du côté de Marcel-Michelin. L’ASM, comme d’autres écuries de l’élite, aurait aussi un œil sur Lucas Tauzin (24 ans). Le centre ou ailier toulousain est lié jusqu’en 2024 avec les Haut-Garonnais mais l’hypothèse d’un prêt le concernant n’est pas sans éveiller des convoitises.

Montpellier : vers une rupture du précontrat de Cowan-Dickie

Le précontrat avait été signé entre les deux parties voilà plusieurs mois (portant sur les deux prochaines saisons, donc jusqu’en 2025) et Luke Cowan-Dickie (29 ans, 42 sélections avec l’Angleterre) avait même fait le déplacement à Montpellier la semaine dernière pour passer des tests médicaux. En effet, depuis quelques temps, un doute était apparu autour de l’état du joueur récemment opéré des cervicales et le club souhaitait s’assurer que le talonneur pourrait être à 100% de ses capacités. Mais le précontrat devrait carrément être rompu par le MHR.

Comme révélé par RMC Sport, l’intéressé ne s’est pas présenté mercredi matin au GGL Stadium pour la deuxième journée de tests. La raison ? Après être sorti dans les bars montpelliérains la veille au soir, Cowan-Dickie a fini sa nuit en cellule de dégrisement et les dirigeants héraultais l’ont attendu au stade pour rien... Un comportement qui a fortement déplu en interne et qui devrait sceller le sort du talonneur. Du coup, le directeur sportif Philippe Saint-André devrait partir à la rechercher d’un nouveau joueur majeur à ce poste.

Biarritz : Couilloud non conservé

Sur la Cote basque, l’arrivée probable du demi de mêlée international gallois Rhys Webb, en fin de contrat avec les Ospreys, ferme la porte à Barnabé Couilloud (24 ans), demi de mêlée du club biarrot depuis le printemps 2019, comme indiqué sur Rugbyrama.fr. Ainsi, le petit frère du Lyonnais Baptiste ne sera pas conservé par les dirigeants du BOPB à l’issue de cette saison.

Narbonne : Madaule raccroche les crampons

Le troisième ligne Louis-Benoît Madaule (34 ans) a décidé de mettre un terme à sa carrière de joueur, comme le club de Narbonne l’a officialisé. Formé au RCN, l’intéressé a ensuite évolué à l’Union Bordeaux-Bègles de 2011 à 2017 (où il a notamment été capitaine) puis au Stade toulousain entre 2017 et 2021. Il a d’ailleurs participé activement avec ce dernier club aux aventures ayant mené aux titres de champion de France en 2019 et 2021, ainsi qu’à celui en Champions Cup en 2021. Ceci avant de retourner aux sources, à Narbonne. Après une opération du pied, Madaule n’a malheureusement pas disputé une seule rencontre cette saison en Nationale.

Premiership : Tuilagi va pronlonger avec Sale

Le centre international anglais Manu Tuilagi devrait rester à Sale la saison prochaine ? Le centre international anglais (50 sélections) est engagé avec le club de Premiership depuis plus de deux saisons. Les Sharks ont récupéré une marge de manœuvre financière, notamment après le transfert du talonneur Ewan Ashman pour Édimbourg, et le club peut désormais proposer une prolongation à Tuilagi. Selon nos confrères du Rugby Paper, la prolongation de Manu Tuilagi devrait même intervenir cette semaine puisque le frère de Henry, l’ancien numéro 8 des Tigers et de L’Usap, a visiblement donné son accord pour rester dans la banlieue de Manchester une saison supplémentaire.

Perpignan : Joly vers la prolongation

Devenu un élément incontournable de la première ligne catalane cette saison (17 matchs à son compteur), Arthur Joly (35 ans) devrait selon nos informations poursuivre l’aventure en sang et or. Le pilier droit, qui arrive en fin de contrat, est proche de signer un nouvel engagement d’un an avec l’Usap.

Rouen : c’est officiel pour Delort

Comme révélé récemment dans ces colonnes, le demi de mêlée de Montauban Quentin Delord (24 ans) évoluera à Rouen lors de l’exercice à venir. Le club l’a officialisé ces derniers jours. Le joueur, passé aussi par Brive et Lyon, s’est en effet engagé pour deux saisons, jusqu’en 2025.L’intéressé ne compte que sept apparitions, dont deux titularisations, en Pro D2 lors de l’exercice en cours.

Nevers : Charlat a signé à Nice

Le Stade niçois a annoncé la signature de l’ailier de Nevers Andrzej Charlat (28 ans) pour la saison prochaine. L’international polonais, qui a également porté les couleurs de Bourg-en-Bresse et de Provence Rugby, a disputé neuf rencontres lors de l’exercice en cours, toutes en tant que titulaire.

Valence-Romans : Bruchet et Girlando jusqu’en 2025

Valence-Romans poursuit sa vague de prolongations.En effet, le club a annoncé que deux troisième ligne du groupe s’étaient engagés pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2025. Il s’agit d’Axel Bruchet (23 ans), arrivé d’Aubenas en 2021, et de Sven Girlando (23 ans) arrivé de Biarritz aussi en 2021.Pour rappel, le VRDR - qui évolue actuellement en Nationale - est à la lutte pour la montée en Pro D2.

Clermont : un jeune Italien s’est engagé

Comme l’a révélé le média italien Onrugby.it, Clermont aurait réussi à attirer un jeune joueur transalpin très prometteur qui évolue actuellement à Trévise. Le deuxième ou troisième ligne Piero Gritti (18ans), considéré comme l’un des Italiens qui possèdent le plus fort potentiel, se serait engagé avec les Espoirs de l’ASMCA pour les trois prochaines saisons, soit jusqu’en 2026.

Clermont (2) : Michet prêté à Nevers avec effet immédiat

Le club de Nevers a annoncé en fin de semaine dernière l’arrivée avec effet immédiat de l’ouvreur Gabin Michet (21 ans). Alors que le joueur appartient à Clermont, où il était en manque de temps de jeu puisqu’il n’avait participé qu’à deux rencontres cette saison, il est ainsi prêté par l’ASMCA jusqu’à la fin de l’exercice en cours. L’intéressé devrait donc avoir l’occasion de se montrer en Pro D2.