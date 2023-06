Des Bleues époustouflantes pendant 50 minutes ont dominé des Galloises qui ont su réagir dans le deuxième acte. Les Françaises joueront le grand chelem samedi prochain sur la pelouse des Anglaises.

Asphyxiées d’entrée ! Les Galloises ont subi la furia française dès l’entame de match samedi dans un bouillant stade des Alpes de Grenoble. Pour une victoire des Bleues, 39-14. Les Françaises peuvent se satisfaire d’avoir su créer un écart conséquent dans le premier acte. Car la deuxième période sous la pluie aura été plus disputée. Avec ce quatrième succès en autant de matchs dans ce Tournoi des 6 Nations, les Françaises s’offrent le droit de disputer une finale à Twickenham face à l’Angleterre samedi prochain (à 14 heures). Bien sûr, l’opposition des Red Roses sur leur pelouse sera d’un tout autre calibre. Mais les Bleues montrent qu’elles montent en puissance. Et qu’elles feront tout pour tenter de s’offrir la victoire finale - et un grand chelem -.

Sur un rythme haletant

Avant cela, il fallait donc écarter le pays de Galles. Les Françaises imposent un énorme rythme dès l’entame de match et capitalisent sur ce début endiablé. "Nous avons pris le match par le bon bout, et su conclure rapidement nos temps forts, estime le co-sélectionneur David Ortiz. Les filles avaient à cœur d’imposer le tempo et le rythme et c’est ce qu’elles ont fait." Les Bleues signent deux essais dans les dix premières minutes de la partie, et mènent 17-0. D’abord grâce à un lancement de jeu en première main derrière mêlée et un côté fermé bien négocié, bonifiée par Romane Ménager (2e). Puis dans un autre style avec une réalisation de Gaëlle Hermet sur l’aile, à la réception d’une passe au pied de Jessy Trémoulière (11e). Le premier acte est très abouti, avec un doublé de Mélissande Llorens en vitesse (25e) puis avec hargne (40e+1).

Douchées mais victorieuses

Dans le deuxième acte, les Françaises marquent à nouveau à l’issue d’un mouvement de grande envergure. Suite à une première échappée de Mélissande Llorens d’un côté puis d’un balayage du terrain dans un sens puis dans l’autre. Pour au bout l’essai de Charlotte Escudero (44e). Mais la pluie et le vent redoublent d’intensité. Et les Galloises d’agressivité. Les Françaises connaissent alors un petit creux. "Nous avons eu des petits temps faibles qui font partie d’un match de rugby et qui vont nous permettre de grandir, reprend David Ortiz. C’est très riche d’enseignements." Défensivement, les Bleues font de gros efforts mais concèdent donc tout de même deux essais. "Nous nous sommes peut-être un peu rendus la tâche difficile par moments, reprend le co-sélectionneur. Nous devons mieux trier les ballons et faire une meilleure gestion de certains moments. Il faut retenir la solidarité des filles, à remonter des séquences défensives sur 30-40 mètres, de ne pas lâcher. Nous sommes en train de créer un groupe et un état d’esprit."

En toute fin de partie, les Bleues reprennent la main. Elles valident un sixième essai par Rose Bernadou (78e). Les Françaises s’offrent une victoire bonifiée et peuvent décoller pour l’Angleterre sereines et pleines d’ambitions. "Nous sommes là où nous voulions être, note la co-sélectionneure Gaëlle Mignot. Nous voulions nous donner toutes les chances de notre côté pour arriver à Twickenham le mieux placé possible. Le contrat est rempli. Nous allons avoir un match très important devant 50 000 personnes. Pour le rugby féminin, c’est exceptionnel." L’affiche s’annonce palpitante, les Bleues peuvent rêver d’un titre historique.