Après la déconvenue à Anoeta le mois dernier, l’Aviron bayonnais a retrouvé son stade Jean-Dauger et ses bonnes habitudes, puisque le club basque a de nouveau gagné.

Et à la fin, c’est Bayonne qui gagne ! Comme lors des dix autres matchs joués cette saison à Jean-Dauger, l’Aviron bayonnais est sorti vainqueur d’une rencontre haletante et disputée, faite de rebondissements, qui a basculé pour le club basque à la 76e minute, grâce à un énième drop de Camille Lopez (lire par ailleurs). Après la déconvenue survenue à Anoeta le mois dernier, Bayonne a retrouvé son enceinte fétiche, son public et ses habitudes, puisque cette saison, Jean-Dauger est une forteresse décidément imprenable.

Les Basques ont l’habitude d’être bousculés à la maison (ça avait notamment été le cas face au Racing, Perpignan ou Toulon), mais ils s’en sortent à chaque fois. « Le public, l’endroit, le stade et certains joueurs nous ont permis de l’emporter. Le terrain, ici, c’est important pour le groupe de joueurs », a avoué l’entraîneur des avants de l’Aviron, Joël Rey, au coup de sifflet final. « Je pense que ça nous tardait à tous de retrouver Jean-Dauger, a ajouté Maxime Machenaud. L’ambiance à Anoeta était aussi fantastique, il ne faut pas l’oublier. C’était une belle fête, malgré la défaite. Quand tu es joueur, tu aimes ce genre d’ambiance. Mais retrouver cette atmosphère, ce public et leur offrir cette victoire, c’était quelque chose de fort aujourd’hui, surtout vu le scénario. »

« Ils ont été portés par un public exceptionnel »

Aujourd’hui, les Ciel et Blanc savent que, depuis la défaite contre Pau, les chances pour qu’ils figurent dans le top 6 à la fin de saison se sont amoindries et que la lutte pour un ticket en phase finale s’annonce terrible. L’objectif de cette fin de saison, dans les rangs bayonnais, est donc surtout de garder Jean-Dauger invaincu. « Cette année, c’est différent, glisse Baptiste Héguy. On veut le faire pour le public, tous les supporters, pour tous ceux qui ne peuvent pas venir au stade parce qu’il est plein à chaque fois. »

Vainqueur de ses onze matchs à Dauger, l’Aviron peut compter sur un public qui le pousse et qui répond présent à chaque réception, puisque toutes les rencontres se sont disputées à guichets fermés cette saison. « Les Bayonnais, on les connaît. Bravo à eux. Ils ont été d’une efficacité redoutable, portés par un public exceptionnel, qui a vraiment compté. Il a été le seizième homme, a d’ailleurs salué Philippe Saint-André après le match. On le sait, quand on vient à Bayonne, il y a une pression énorme, supplémentaire et le public a bien joué son rôle. »

Lenni Nouchi (19 ans), qui découvrait l’enceinte basque, a aussi été marqué par l’atmosphère. « On m’avait parlé du fait qu’à Dauger, le public compte beaucoup, a expliqué le troisième ligne. Pendant 80 minutes, ils ont poussé derrière leur équipe. » Et ont donc permis aux joueurs de Grégory Patat de l’emporter, pour la onzième fois consécutive, dans leur stade, cette saison.