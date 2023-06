Si l’ancien pilier droit de l’Usap, de Montpellier et de l’équipe de France, devenu mécanicien auto, coule à 42 ans des jours heureux entouré de sa famille, il n’a pas oublié son départ de Perpignan et cette déchirure dont il ne s’est toujours pas remis.

La nuit, vous arrive-t-il de rêver que vous jouez encore ?

Non, j’ai bien tourné la page car je m’étais préparé à quitter cette vie de rêve qui ne ressemblait en rien à une existence normale. De mon début de carrière professionnelle à Perpignan, à 20 ans, jusqu’à mon arrêt à 36 ans avec Montpellier, j’ai été comme un gamin très chouchouté. On me demandait si je me sentais bien, si j’avais besoin de quoi que ce soit pour me sentir encore mieux. J’avais du temps de libre, je gagnais bien ma vie. C’était extraordinaire. Bien sûr, il m’est arrivé d’en avoir marre, de me sentir fatigué.



Dans ces moments-là quel était votre moteur ?

Je dirais plutôt ma ligne directrice. C’est simple, je sors d’une famille modeste, quand je manquais d’envie, je pensais à mon père, André, à ma mère, Camille, secrétaire de l’entreprise, et à mon frère, Guillaume ; des personnes qui m’ont toujours soutenu. Mon père était maçon, et adolescent j’ai travaillé avec lui. Il a bossé dur, dehors par tous les temps. Alors moi qui gagnais bien ma vie en jouant au rugby, quand j’imaginais ce qu’endurait mon père, je n’étais pas en droit de me plaindre. Lui était dans la vraie vie.



Est-ce pour ça que vous ne participiez pas aux troisièmes mi-temps ?

Boire de la bière après les matchs, je n’ai jamais aimé ça. Je ne suis pas un fêtard et sortir ne me disait rien. Mon attitude distante vis-à-vis de la troisième mi-temps fut un frein à mon intégration rugbystique. Ma place, je l’ai gagnée sur le terrain.



Cela expliquerait aussi votre longévité...

De 2008 à 2012, sous les couleurs de Perpignan, j’ai joué pratiquement tous les matchs en étant peu remplacé. J’étais également titulaire en équipe de France. Pour tenir le coup, il n’y a que l’hygiène de vie. Enchaîner les rencontres de haut niveau oblige, c’est la base, à travailler la récupération. Interdiction de faire le con. J’ai connu ma future femme à 18 ans, notre premier enfant nous l’avons eu à 25 ans. Je suis quelqu’un de posé.

Ce métier de rugbyman professionnel, je l'ai presque subi. Je suis casanier, je n'ai pas le goût des voyages, il m’est parfois pénible de voir des gens. Le rugby m’a fait faire tout ce que je n’aimais pas.

Posé, ça se traduit comment dans la vie de tous les jours ?

Ce métier de rugbyman professionnel, je l’ai presque subi. Je suis casanier, je n’ai pas le goût des voyages, il m’est parfois pénible de voir des gens. (il sourit) Le rugby m’a fait faire tout ce que je n’aimais pas : je suis allé plusieurs fois à l’autre bout du monde, j’ai accédé à une forme de vedettariat, j’ai été invité à deux reprises à l’Élysée avec l’équipe de France pour y rencontrer deux présidents de la République, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Tout ça ne me ressemblait pas.



Au terme de plus de quinze ans de professionnalisme, quels changements avez-vous observés ?

La place prise par l’argent. En quelques années, le bond a été énorme. Le rugby, je l’ai ressenti comme ça, est devenu un sport collectif très individuel. Je ne reproche pas aux joueurs de signer de meilleurs contrats, mais à la fin, je ne me retrouvais plus dans ce rugby pro. J’ai vu entrer dans les vestiaires de jeunes joueurs qui ne prenaient même pas la peine de dire bonjour à leurs coéquipiers. Ils avaient déjà tout vu, tout connu. Cette attitude m’était insupportable.



À propos d’argent, vous êtes parti à Montpellier en 2013 où votre salaire a été nettement revu à la hausse...

Bien sûr. J’avais demandé une revalorisation de mes revenus aux dirigeants de l’Usap. Je n’ai pas été entendu. Toulouse et Montpellier se sont mis sur les rangs. Mohed Altrad, le président du MHR, quelqu’un que j’estime, a su trouver les mots pour me faire accepter le déracinement qui fut le nôtre, ma femme, mes enfants et moi. J’ai le souvenir d’une journée passée chez lui, avec ma famille et son épouse. Ils s’étaient montrés attentionnés, respectueux, ça m’avait touché. Forcément, tout le monde pense que j’ai quitté Perpignan pour gagner beaucoup plus d’argent. J’espère que les mêmes comprendront qu’il est plus juste d’être rémunéré à la hauteur de sa vraie valeur.



Ce n’était pas le cas à Perpignan ?

Partir de l’Usap fut un véritable crève-cœur. Je voulais rester. Altrad me voulait vraiment. Je n’avais pas ressenti le désir de me conserver du côté des dirigeants catalans. J’avais 33 ans. Si l’idée m’était venue un jour de gagner plus, je serais parti à 25 ans... À Aimé-Giral, il y avait mes copains. Ensemble, on se régalait. Mais après avoir discuté avec les joueurs de l’équipe de France évoluant à mon poste, je m’étais vite rendu compte qu’à Perpignan, j’étais un smicard. Je faisais tous les matchs, je ne rechignais jamais, je fermais ma gueule. Après deux opérations aux cervicales en 2001 et 2005, j’étais revenu à chaque fois à mon meilleur niveau. Mon départ n’est pas une affaire d’argent, d’ailleurs ça n’a jamais été important pour moi. J’ai été vexé par la façon dont on m’a traité.



Est-il vrai que vous avez quand même failli rester ?

Après que Paul Goze soit parti à la Ligue en 2012, Daniel Besson a essayé de me retenir en s’alignant sur le salaire proposé par Montpellier. J’ai failli annuler mon départ, mais en apprenant d’un dirigeant que mon nouveau contrat allait mettre les finances de l’Usap en danger, j’ai eu peur. Alors, j’ai donné mon accord définitif à Mohed Altrad. Ma femme, Marjory, mes trois enfants et moi sommes partis habiter à Montpellier.

Je vais rarement voir l'Usap jouer. Ça me crispe, c'est comme un challenge personnel. La dernière fois, je ne l'ai pas bien vécu. C'est vrai, je ne m'étais pas senti bien.

En voulez-vous particulièrement à Paul Goze de n’avoir pas fait l’effort, d’avoir dit que votre dossier n’était pas prioritaire ?

Pas personnellement, il n’est pas directement responsable. (il souffle) L’Usap a parfois ressemblé à un panier de crabes. C’est un club atypique, spécial.



C’était mieux du temps de Dagrenat ?

Pas mieux, juste différent. Financièrement, sous sa présidence, le club était très bien organisé. Côté humain, c’était autre chose. Avec Paul Goze, la négociation s’est mal passée. J’avais une valeur, j’ai été parmi les meilleurs piliers du monde, je voulais être payé en conséquence. Des gars arrivaient de l’hémisphère Sud du jour au lendemain et gagnaient deux fois plus que moi et d’autres, certains valaient le coup. Comme je faisais partie des meubles, Goze s’est dit que je n’aurais pas les couilles de m’en aller. Il ne m’en croyait pas capable. J’ai senti comme un défi. Alors je l’ai fait.



On sent dans votre voix que parler de cet épisode vous coûte.

Je n’ai pas souvent raconté comment s’est joué mon départ. Je veux que les gens connaissent toute l’histoire. Je me voyais rester ici jusqu’à la fin de ma carrière. Ma fierté, c’était d’être le joueur d’un seul club, pas d’une dizaine, comme ça se fait maintenant.



Même si vous êtes revenu habiter dans les Pyrénées-Orientales, vous vous faites rare à l’Usap. Certains supporters se demandent pourquoi l’un des meilleurs piliers du monde ne vient plus à Aimé-Giral...

Je vais rarement voir l’Usap jouer, c’est vrai. Ça me crispe, c’est comme un challenge personnel. La dernière fois, je ne l’ai pas bien vécu. (Son épouse, devant son ordinateur, prend tout à coup la parole : « Souviens-toi, tu avais eu une crise d’angoisse »). C’est vrai, je ne m’étais pas senti bien.



Tout ça parce que, comme l’avait écrit une journaliste de L’Indépendant vous êtes têtu, bourru et rancunier...

Je suis rancunier. J’avais fait le pari, en 2009, avec Alain Dabouzy, un ami faisant partie de l’organisation des corridas de Céret, d’amener le Bouclier dans les arènes. Il avait fallu que je hausse le ton pour en disposer car quelqu’un du service comptable le voulait ce jour-là. J’étais juste le capitaine de l’équipe…



Donc prioritaire...

Bien sûr. D’ailleurs, en 2009, après avoir récupéré le Bouclier au Stade de France, je suis monté sur cette toute petite estrade où se tenait l’équipe ; je ne sais pas ce qu’il s’est passé, je ne suis sur aucune photo de cette célébration. On voit juste ma main droite. (il souffle) J’ai encore la sensation de m’être fait avoir. Alors en 2010, quand l’équipe de France a remporté le grand chelem, je me suis mis tout à côté de la Coupe pour être sur toutes les photos. (il sourit)



Quel fut votre meilleur entraîneur ?

Sans aucun doute Olivier Saïsset. Il n’est pas juste un entraîneur à l’ancienne, il pensait aussi au futur. À l’Usap, il entraînait les avants et les trois-quarts, il était chargé aussi de la préparation physique. Il faisait même les stats. Saïsset m’impressionnait, on l’appelait le tigre. Il m’a marqué, m’a élevé. Quand j’ai été dans le dur, il m’a soutenu. Il m’avait promis de me hisser tout en haut, il a tenu parole. En 2004, il nous amène en finale et le lendemain on apprend qu’il a été viré par Marcel Dagrenat.



Olivier Saïsset que nous avons appelé pour préparer cette interview raconte que vous étiez un poussin et que vous êtes devenu un coq. Il dit aussi que vous étiez sans arrêt fourré avec les piliers.

Oui, dès mon arrivée dans le groupe premier je me suis tourné vers Renaud Peillard, Stéphane de Bézombes et Pascal Meya. Ils m’ont pris sous leur aile et m’ont permis de réussir, sans jamais tenter de m’écarter. Pour Meya, je peux raconter l’histoire de ce match de cauchemar, à Grenoble où j’avais été catastrophique. Olivier Saïsset m’avait sorti au bout de trente minutes. Pascal m’avait beaucoup aidé à passer ce cap difficile, à me redonner confiance. À ce groupe, j’ajoute aussi Michel Konieck, ancien talonneur. Ces gars ont marqué ma vie, je leur dois beaucoup.



Un mot sur Didier Sanchez, le druide de la mêlée, qui a beaucoup compté pour vous...

C’est le docteur es-mêlée. Il m’a tout appris. Il n’y a pas meilleur que lui. On allait à son camping (à Canet) à deux ou trois joueurs. Il nous faisait travailler les postures, à un contre un ou deux contre un. Il menait aussi des entraînements au club, juste sur la mêlée. On y passait parfois deux heures, et les piliers avaient droit à du rabe pendant une demi-heure. Après, il n’était pas nécessaire de faire de la musculation.



Quelles sont les qualités d’un bon pilier droit ?

C’est un poste complexe. Bien sûr il y a le physique et la force. Être pilier droit demande aussi de l’intelligence et de la réflexion. Il y a la technique qui permet de prendre le dessus sur ton adversaire. Au-delà de tout ça, si tu n’as pas un bon deuxième ligne droit aux fesses, du genre Lionel Nallet, un vrai costaud, tu n’existes pas.



Et la mêlée d’aujourd’hui, comment la regardez-vous ?

Je n’aime pas trop. Elle est aseptisée, on est plus dans la pression que dans l’impact. Les piliers se posent sans se poser, ça rend plus dur le fait de travailler son adversaire. La mêlée ne laisse plus la place, côté droit, à des gabarits différents.



Des gabarits comme le vôtre…

C’est sûr. Aujourd’hui, avec mes 109 kilos, je l’aurais plus dur pour m’imposer. Les piliers droits font maintenant jusqu’à 130 kilos. Le rugby à XV veut malheureusement amener la mêlée à se jouer comme à XIII, car tout le monde a envie de spectacle. Moi, je reste un puriste de la mêlée : j’adore cette phase de jeu surtout lorsque piliers et talonneurs après cinq mêlées successives donnent l’impression que leurs yeux vont sortir de leur orbite. Ça c’est beau ! Quand tu es dans une mêlée qui avance, c’est magnifique. J’ai le souvenir d’un essai inscrit à Aimé-Giral, en Coupe d’Europe, on avait joué huit ou neuf mêlées de suite dans un coin de terrain. J’étais capitaine, et il était hors de question de lâcher l’affaire, l’Usap avait gagné.



La mêlée n’est pas simple d’arbitrer. Est-il dur d’accepter la sanction ?

Certains disaient que je poussais en travers. Moi, comme d’autres, j’ai pu être victime d’a priori. Globalement, les piliers ne sont jamais satisfaits de l’arbitrage. Sur le terrain, dans le feu de l’action, les joueurs de première ligne ne savent pas toujours qui a fait la faute. Depuis l’arrivée du professionnalisme, on n’a pas cessé d’en demander davantage aux joueurs du cinq de devant. Il faut pousser, courir, plaquer, rucker, arracher les ballons, soutenir et être bon dans le jeu. Tant mieux si ces postes ont évolué. Je vois que l’équipe de France a une très bonne mêlée. J’aime l’énergie déployée par Julien Marchand.



William Servat raconte qu’après son opération aux cervicales, il avait beaucoup apprécié de vous voir à son chevet.

J’ai beaucoup d’estime pour « La bûche », nous avons vécu ensemble plein de trucs forts. Il y a entre les joueurs de première ligne une sorte de fraternité, elle existera toujours. Il nous arrive d’être un peu sectaires. Pour entrer dans le cercle, il faut être coopté. Pilier, c’est un état d’esprit, on est du genre taiseux.



Sauf Sylvain Marconnet, qui n’arrêtait pas de chambrer ses adversaires. Comment réagissiez-vous face à lui ?

C’était un super joueur. Quand il tentait de me déstabiliser par la parole, je ne lui répondais jamais. Je ne lui en veux pas. De toute manière, chacun est différent et c’est heureux sinon la vie serait bien triste. Je n’aurais pas envie que les autres me ressemblent.



En 2011, l’équipe de France fut très proche d’un succès en finale de la Coupe du monde. Quel souvenir gardez-vous de cette aventure ?

Le groupe a rencontré des problèmes qui l’ont solidifié. C’était vraiment mal parti mais, au bout, nous devons gagner cette finale, il n’y a pas photo. Évidemment pour l’ensemble de leur œuvre, les Blacks méritent ce titre. Si nous les avions battus, pour s’éviter la colère du peuple néo-zélandais, il aurait fallu chiper la coupe et s’envoler illico vers Paris. (il rit) Le rugby m’a fait vivre ce jour-là un moment exceptionnel. Ceux qui n’ont jamais joué ne peuvent pas comprendre ce qu’est notre sport, ce qu’est une Coupe du monde. Vivre ensemble 24 heures sur 24 en gardant un objectif commun sans que ce soit le bordel entre les mecs... C’est comme en 2009 avec l’Usap, l’idée de départ n’était pas d’aller chercher ce Bouclier de Brennus. On y a cru au fur et à mesure. Cette équipe avait du caractère et les mecs ne manquaient pas d’ego.



Comment avez-vous pris le capitanat cette année-là ?

Bernard Goutta, quelqu’un d’important pour moi, avait convaincu Jacques Brunel que je devais l’être. Je n’en voulais pas. J’estimais ne pas avoir le profil d’un bon capitaine. Puis, j’ai accepté et j’y ai pris goût. Au bout de trois saisons et alors que j’étais en pleine préparation de la Coupe du monde 2015, l’entraîneur de l’époque, Jacques Delmas, m’avait joint pour que je rende définitivement mon brassard. Il voulait que j’en fasse l’annonce afin qu’il puisse nommer ensuite « son » capitaine. Ce que j’ai refusé car à mes yeux c’était à lui de prendre ses responsabilités en affirmant son choix, ce qu’il n’a pas fait. C’est ainsi que je suis resté capitaine jusqu’à mon départ pour Montpellier.



Si votre contrat avait été reconduit en 2013, auriez-vous accepté de jouer en Pro D2 ?

(il souffle) Avec d’autres entraîneurs, oui. Mes coéquipiers l’ont fait. Je les respecte pour ça. À mon retour de Montpellier, des dirigeants m’ont proposé de jouer une saison en Pro D2. Je leur ai demandé s’ils n’étaient pas devenus fous : en Pro D2 à 36 ans !



Guilhem Guirado a préféré partir à Toulon en 2014 plutôt que de jouer en Pro D2 avec l’Usap...

Guilhem était titulaire du XV de France à ce moment-là et les dirigeants lui ont fait le même coup qu’à moi. Il était en fin de contrat et visiblement l’Usap ne voulait pas le conserver. Alors il a signé pour le RCT avant que l’Usap ne descende en Pro D2.



Comment les supporters ont pris votre départ de l’Usap ?

J’ai été insulté, j’ai reçu une lettre de menaces. Je suis passé pour un renégat. Tout ça est de la responsabilité de Paul Goze et des dirigeants. Maintenant, je veux que les gens comprennent une fois pour toutes pourquoi je me montre si peu souvent à Aimé-Giral.



Ce n’est pas un caprice.

Bien sûr que non. L’Usap, j’y ai passé la plus grosse partie de ma vie de rugbyman mais tous les anciens ne vont pas aux matchs. J’ai marqué l’histoire de ce club, j’en suis même le joueur le plus capé. On ne peut pas me reprocher de rester chez moi ou d’aller passer des week-ends en montagne. Se mettre en avant, ce n’est pas du tout mon genre. Pour autant, je suis les résultats du club car j’ai de l’affection pour David Marty et Guillaume Vilaceca (entraîneurs). Mais avant eux, je regardais ça de loin.



Qu’est-ce qui vous manque le plus de ces années de rugbyman pro ?

Sortir en boîte jusqu’à pas d’heure. Mais non, je rigole... Je suis nostalgique du vestiaire, pas la préparation estivale, ni des entraînements hivernaux, ni de la musculation. Ce qui me manque, c’est tout simpelment l’aventure humaine les copains. Jusqu’à 36 ans, j’ai vécu comme un gosse.



Aviez-vous senti venir la fin ?

Oui, depuis toujours. Si je me l’étais mis dans la tête, j’aurais pu passer mon diplôme d’entraîneur. Sauf qu’un entraîneur, c’est un joueur qui ne joue pas et n’a pas ses week-ends. J’en avais assez des déplacements, des absences. Je voulais retrouver ma liberté.



Comment cela s’est passé avec votre famille au moment de votre retraite sportive ?

(il sourit) De père par intérim, je suis passé à père présent. Un casse-couilles, un type qui a ses sautes d’humeur, que ma femme et mes enfants doivent supporter. Avant, quand j’arrivais d’une tournée après quatre semaines d’absence, je ne pouvais raisonnablement pas engueuler mes enfants quand je voyais des trucs qui ne me plaisaient pas. Alors, je me taisais. Après mon arrêt, il m’a fallu trouver ma place dans le noyau familial et commencer une autre vie de père. Aujourd’hui, je suis heureux.



Après avoir raccroché les crampons vous avez choisi une reconversion inattendue.

Je suis aujourd’hui mécanicien auto, salarié du garage Prestige Auto à Perpignan. Mécano, c’était mon objectif. Je n’avais pas envie de réaliser un truc de fou qui ne m’aurait pas ressemblé. Le rugby m’a épuisé, je n’ai plus la niaque. Je voulais bien repartir de zéro mais en ayant des horaires stables, des vacances, une vie de famille.



Comment en êtes-vous arrivé à ce choix professionnel ?

Jeune, j’avais le goût des métiers manuels. Pour mieux aider mon père, j’ai passé mon BEP-CAP de maçonnerie. Ensemble, nous avons aussi arrangé des voitures, notre tractopelle. J’aurais bien voulu reprendre l’entreprise de mon père mais en étant rugbyman professionnel dès l’âge de 20 ans, c’était impossible. Je me suis tourné vers le CFA de Perpignan pour y passer un CAP méca. J’y ai retrouvé Laurent Fabre, devenu CPE, avec qui j’avais joué à Argelès-sur-Mer.



C’est de cette époque-là que vous est venue la passion des voitures anciennes ?

Oui, en premier de la Coccinelle. Quand j’ai vu celle de ma cousine, je suis tombé littéralement amoureux de cette voiture. Mon premier objectif fut de me payer une « cox » pour mes 18 ans. Je l’ai toujours. Je l’offrirai à mon fils aîné, Paul, quand il aura le permis.



Qu’est-ce que la coccinelle a de plus que les autres voitures ?

La forme, les quatre cylindres à plat, la musique du moteur et son sifflement si particulier. J’en ai achetées, réparées, revendues. Je me suis offert une Porsche 911. Un instant, j’ai voulu monter une entreprise de restauration. Quand j’allais chez mon mécano, je lui disais qu’à la fin de ma carrière, je lui proposerais de m’en apprendre davantage sur ce métier. Il me disait oui en rigolant, me prenant sans doute pour un fou. En 2016, après m’être inscrit au CFA de Perpignan, quand je suis revenu le voir pour lui demander de m’accepter en contrat d’alternance, il a bien vu que c’était sérieux.



Vous avez donc passé des diplômes ?

J’ai eu mon CAP puis j’ai décroché une mention complémentaire de diagnostic pour voitures modernes. Un mécano du garage a démissionné en août 2018 et j’ai été embauché. J’ai 43 ans et je me considère en période d’apprentissage. J’ai encore des trucs à assimiler.



Vous avez dit un jour avoir des mains mais pas de cerveau...

C’était sur le ton de la plaisanterie, je faisais référence à l’intello de la famille, Guillaume, mon frère aîné qui est professeur d’histoire. Je ne suis pas plus idiot qu’un autre. Je suis un peu fou, farfelu aussi, mais je suis très structuré, et je sais compter. (il rit)



À 36 ans, vous vous êtes retrouvé en cours avec des jeunes qui auraient pu être vos enfants ?

Oui, c’est un peu ça. Autour de moi il y avait des passionnés de méca et d’autres qui étaient en échec scolaire. En cours, il leur arrivait de dormir la tête sur la table pendant que je discutais avec le prof. Ma reconversion, qui n’est pas un choix par défaut, a pu en troubler certains. Un jour, au travail, un client me reconnaît et me dit : « Mais vous êtes Nicolas Mas, vous n’avez pas gagné assez de fric pour être mécanicien ? » Germain, le responsable de l’atelier l’a fait sortir. C’est vrai, j’ai gagné de l’argent, mais j’ai appris que l’argent ne réglait pas tous les problèmes, loin de là. Il faudrait que les jeunes rugbymen professionnels sortent de leur centre de formation pour faire un tour dans la vraie vie, ça les préparerait à l’après carrière.



Et la retraite, qui est d’actualité en ce moment, y pensez-vous ?

En théorie, il me faudra attendre 2040 pour y avoir droit. Je n’irai pas jusqu’à cette date. Mon corps est fatigué. Pour qu’il me fasse moins mal, notamment au niveau des cervicales, je vois régulièrement un kiné, Jean-Pierre Spitzlei, et un ostéopathe, Claude Lemouzy. Je me dois de les citer. Ils m’accompagnent depuis longtemps. Physiquement, les années de rugby de haut niveau ont compté double.



Vous vous dites bourru, têtu et rancunier, mais on perçoit aussi chez vous une grande sensibilité.

Je suis aussi un ours. (il sourit) Cette sensibilité est associée à des soucis de pression émotionnelle. Il n’y a pas si longtemps, alors que je regardais jouer mon fils Louis, j’ai entendu des parents tenir de propos déplacés. De la colère est montée en moi, elle m’a provoqué un vertige. Ça m’arrive de temps en temps. Alors, je souffle, je maîtrise ma respiration et je reprends le contrôle. Le rugby a laissé des traces.