Retrouvez les informations transferts de ces derniers jours. Au programme, beaucoup de mouvements en Top 14 et en Pro D2 !

Toulouse : l’espoir blagnacais Delpy en double projet ?

Valentin Delpy (19 ans), jeune ouvreur de Blagnac en Nationale, devrait s’engager avec le Stade toulousain en vue de la saison prochaine. « Nous ferons sûrement un double projet entre Blagnac et le Stade toulousain comme l’ont déjà fait certains joueurs », a indiqué l’intéressé en conférence de presse, en début de semaine. À l’heure actuelle, des discussions entre Blagnac et son voisin toulousain sont encore en cours pour essayer de trouver un accord le concernant.

Brive : Carbonneau prolonge à son tour

Après Mathis Ferté, Kévin Fabien ou encore Nathan Fraissenon, c’est un autre jeune joueur talentueux du centre de formation briviste qui prolonge. En effet, le demi de mêlée Léo Carbonneau (18 ans) s’est engagé au CAB jusqu’en 2026. Le fils de Philippe a déjà disputé huit rencontres de Top 14 cette saison et deux de Challenge Cup. Léo Carbonneau s’est également avec l’équipe de France des moins de 20 ans lors du dernier Tournoi des 6 Nations. Avec cette nouvelle prolongation, le CAB assure l’avenir.

La Rochelle : Glynn va rebondir à Béziers

Non conservé par le Stade rochelais, Harryr Glynn (21 ans) va partir en Pro D2. L’ouvreur anglais, aligné à une reprise cette saison face à l’Usap, avec deux essais personnels à la clé, s’est officiellement engagé pour deux saisons avec Béziers.Autre espoir du club maritime, le talonneur Sacha Idoumi (20 ans) a signé un nouveau contrat de trois ans le liant au champion d’Europe jusqu’en juin 2026. Il en est de même pour le troisième ligne Oscar Jégou (20 ans).

Clermont : un an de plus pour Lavanini

Comme annoncé par Rugbyrama.fr, Tomas Lavanini (30 ans, 73 sélections) sera encore Clermontois la saison prochaine. Le deuxième ligne argentin a officiellement prolongé son bail d’une saison (avec une autre année optionnelle). Cette saison, l’international argentin a participé à treize rencontres avec l’ASM.

Aix-en-Provence : Massip en partance pour Bourg-en-Bresse

Non conservé par Aix-en-Provence, Florent Massip (29 ans) devrait rejoindre Bourg-en-Bresse cet été, d’après All Rugby. Le buteur et numéro 15 portait les couleurs du club provençal depuis 2017 après avoir défendu celles d’Oloron. Par ailleurs, Provence Rugby a annoncé la signature du nouveau contrat de son jeune troisième ligne Joseph Laget (23 ans) et ce, pour deux saisons.

Vannes : Decubber et Ortolan arrivent, Gouaux et Marks rempilent

Vannes continue de consolider son effectif en vue de la saison prochaine. Le troisième ligne massicois Jean-Maurice Decubber (26 ans), international belge, s’est engagé pour les trois prochaines saisons soit jusqu’en 2026. Un autre joueur de Massy va rejoindre la Bretagne en la personne de l’ouvreur Massimo Ortolan (24 ans). En interne, le demi de mêlée Alexandre Gouaux (24 ans), aligné à huit reprises cette saison, et le deuxième ligne allemand Eric Marks (26 ans), 20 matchs au compteur cette année, ont respectivement signé de nouveaux engagements d’une durée de trois et deux saisons.

Aurillac : Valentin dit stop après dix-sept saisons au club

Figure historique d’Aurillac, le trois-quarts polyvalent Albert Valentin (34 ans) a annoncé ce mardi sa décision de mettre un terme à sa carrière à la fin de cette saison. « Je voudrais remercier toutes les personnes, les staffs, joueurs et supporters, surtout les copains qui m’ont accueilli, entraîné et aidé à réaliser mes 17 ans de carrière au Stade aurillacois Cantal Auvergne », a déclaré le joueur aux 156 matchs et aux 26 essais. Par ailleurs, le club cantalou a vu le deuxième ligne anglais Cam Dodson (26 ans) quitter Jean-Alric avec effet immédiat pour rejoindre les Chicago Hounds.

Rouen : c’est officiel pour Tillous-Borde

Le Rouen Normandie Rugby a officialisé, mardi, l’arrivée prochaine de Sébastien Tillous-Borde comme nouvel entraîneur en chef. L’ancien demi de mêlée va prendre les rênes du staff à compter du 1er juillet en remplacement de Nicolas Godignon, dont le départ a été annoncé la semaine passée. L’ex-international (19 sélections) est actuellement manager de Bourgoin-Jallieu, en lice pour disputer la phase finale de Nationale. La semaine passée, le RNR avait acté plusieurs réengagements dont ceux du pilier Jon Zabala, de l’ailier Benito Masilevu ou encore du troisième ligne Tiene Burger.

Discipline : Faasalele sera jugé le 26 avril

Le Perpignais Piula Faasalele, le Montalbanais Kévin Gimeno, le Montois Andrey Ostrikov et l’Aurillacois Mosa’ati Moala, tous exclus le week-end dernier, comparaîtront devant la commission de discipline de la LNR le 26 avril.

Bourg-en-Bresse : Ulutuipalelei dans le viseur

Le pilier droit de Rennes Atonio Ulutuipalelei (25 ans, 1,86 m, 134 kg) est dans le viseur de Bourg-en-Bresse. Le joueur retrouverait ainsi celui qu’il a eu comme entraîneur en espoir au Racing 92, Julien Brugnaut. Il pourrait s’engager pour les deux prochaines saisons.

Bourg-en-Bresse : un nouvel actionnaire arrive et… va prendre la présidence

L’US Bressane aura bientôt un nouvel actionnaire principal. Avec un fort investissement personnel, il va prendre dès la saison prochaine la présidence du club, occupée jusqu’ici par Jean-Pierre Humbert. L’entreprise de ce futur actionnaire emploie des milliers de salariés en France et à l’étranger. Il est un amoureux du club car il a passé sa jeunesse à Bourg-en-Bresse. L’identité de ce mystérieux investisseur sera dévoilée dans les prochains jours.

Dax : Gufflet futur président du directoire et August directeur sportif

Première du classement de Nationale et toujours en course pour une remontée en Pro D2, l’Union sportive dacquoise s’active en coulisses. Comme indiqué sur rugbyrama.fr, l’entrepreneur Benjamin Gufflet, ancien actionnaire et administrateur du Biarritz olympique, va s’investir dans le club landais et prendre la présidence du directoire au 1er juillet. Philippe Jacquemain, actuellement à la tête de l’USD, va, lui, prendre la direction du conseil de surveillance. Adrien Asteggiano occupera le rôle de directeur général tandis que l’actuel « DG », Benoît August, va se rapprocher du terrain et occuper la fonction de directeur sportif. Il aura une vision transversale entre l’équipe une et les catégories jeunes et sera le garant du projet sportif du club rouge et blanc. Pour autant, ce changement n’impactera pas le staff actuel de l’équipe professionnelle, composé de Jeff Dubois (manager), Hervé Durquety (entraîneur des avants) et Marc Dal Maso (spécialiste de la mêlée).

Bourgoin : Bouillot dans le staff

Pour remplacer Sébastien Tillous-Borde, sur le départ, le CSBJ s’est assuré les services de Sébastien Bouillot. L’ancien ouvreur a porté le maillot berjallien de 2013 à 2017. Le directeur sportif Pascal Papé va assumer les fonctions de manager.

Coupes du monde : le Japon et l’Italie intéressés par le Mondial 2035

La Coupe du monde 2035 commence à susciter des convoitises. En début de semaine, le Japon a fait part de son intention d’accueillir de nouveau la compétition mondiale, 16 ans après sa première fois. L’Italie a, elle aussi, annoncé son ambition d’organiser les Coupes du monde 2035 (masculine) et 2037 (féminine). Les Transalpins comptent se servir de la candidature pour l’Euro 2032 de football afin de soigner leur dossier : « La Fédération italienne de rugby exprime son soutien total à la candidature de la fédération italienne de football pour organiser l’Euro 2032, a indiqué l’instance. Elle souhaite le meilleur au président Gravina, au bureau fédéral et à tous ceux qui portent cet intérêt commun. » Les fédérations vont travailler ensemble sur leurs candidatures respectives. Cela permettra à la FIR d’avoir un dossier qui corresponde « aux exigences du rugby international d’élite, conditions nécessaires pour pouvoir présenter, dans un futur proche, une candidature italienne aux Coupes du monde 2035 (hommes) et 2037 (femmes) ».

Nouvelle-Zélande : Bower forfait pour la Coupe du monde

Encore un coup dur pour les All Blacks en vue de la Coupe du monde. Après avoir acté le forfait de l’ailier vedette Sevu Reece, les Néo-Zélandais sont désormais confrontés à l’absence de George Bower (30 ans, 22 sélections). L’entraîneur des Crusaders Scott Robertson a annoncé que son pilier gauche ne disputera pas la prochaine Coupe du monde en France. Opéré du ligament croisé antérieur d’un genou la semaine dernière, l’international sera éloigné des terrains pour six à huit mois.