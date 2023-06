Bien au fait du Pro D2, Julien Sarraute, l’entraîneur de Colomiers, présente les équipes du top 6 et leurs atouts.

Difficile de commencer autrement que par Oyonnax. Est-ce l’équipe qui vous impressionne le plus ?

C’est la plus régulière, la plus complète. Ses résultats en attestent. Les Oyonnaxiens ont toutes les facettes du rugby moderne : très costaud devant, beaucoup de vitesse et de réalisme derrière et un jeu au pied efficace.

Mais est-ce que leur jeu est fait pour les matchs printaniers de phase finale ?

Je pense effectivement qu’il y a un jeu compatible avec le printemps et les phases finales. Mais Oyonnax a multiplié ses orientations stratégiques. Cette année justement, je trouve que la richesse de ses performances, c’est sa capacité à être plus offensif que par le passé. Ils ont su prendre le temps de développer une corde de plus à leur arc. Ils s’arment un peu plus tous les jours pour les phases finales.

Le fait d’avoir autant d’avance n’est-il donc pas un risque de relâchement ?

Ils ont de la visibilité, peuvent faire tourner et prendre des risques sur les choix stratégiques. L’équipe est beaucoup moins portée sur le pied en cette deuxième moitié de saison. Elle est beaucoup plus offensive. Il ne faudra pas être trop réducteur.

L’équipe dont vous parlez depuis la fin de saison dernière, c’est le FCG. Qu’a-t-il de si particulier ?

Grenoble est sur une bonne dynamique, met beaucoup de volume et ça peut être très intéressant. Si j’en parlais dès la fin de saison dernière, c’est qu’ils étaient repartis avec un groupe jeune mais avec des joueurs de haut niveau. C’est une équipe qui va se façonner avec le temps. Au fur et à mesure qu’elle va emmagasiner de l’expérience, notamment celle des grands matchs comme les phases finales, elle sera plus dangereuse. La saison qu’ils réalisent est dans la continuité de ce qu’on avait pu voir.

La plus irrégulière aura été le SU Agen : pas toujours maître à domicile (cinq défaites) mais capable de gros coups… Est-ce lié à leur façon de jouer ?

Je leur reconnais une très forte conquête, des avants puissants et un bon jeu au pied de pression. Surtout, leur défense est très impressionnante. Je ne sais pas si c’est le jeu adéquat pour jouer à l’extérieur. Mais ils se reconstruisent un état d’esprit. Ils ont connu des moments difficiles qui ont dû marquer le groupe. Ils réapprennent à gagner, et à gagner ensemble. On voit que l’équipe a réalisé de grosses performances à l’extérieur. Ça peut être un avantage sur la phase finale.

À Colomiers il y a deux semaines, les Montois avaient été époustouflants de réalisme…

Mont-de-Marsan est très efficace. Son jeu se repose sur la moindre erreur commise par l’adversaire. Leurs contres sont redoutables et leur défense est très propre, très disciplinée. Aussi, leur staff et leurs joueurs ont l’expertise des phases finales. La charnière Loustalot-du Plessis a fait une saison extraordinaire, Garrault apporte toute son expérience devant, et il y a les facteurs X derrière que sont Naituvi, de Nardi ou Laousse-Azpiazu…

Jamais cités il y a deux mois, Nevers et Vannes ont réalisé une folle remontée. Peuvent-elles créer la surprise en phase finale ?

Elles montent en puissance et peuvent gagner n’importe où. Malgré la perte de Reynolds, Nevers a une occupation très efficace et met un gros volume de jeu. Le paquet d’avants est rapidement dominateur. Contre nous, il n’y a pas eu photo : beaucoup d’intensité, une défense en place, efficace et agressive dans le bon sens du terme. Quant à Vannes, la conquête directe et la défense sont fiables. Les Vannetais peuvent tenir des séquences longues, notamment avec un Lafage très performant qui mène tout ça en chef d’orchestre. Pour moi, les phases finales vont être très ouvertes.