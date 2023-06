Les compositions probables de la 23e journée de Top 14

La 23e journée de Top 14 démarre avec la réception de Clermont par le Stade rochelais et se termine avec l'affiche du dimanche soir entre l'UBB et le Lou.

La Rochelle – Clermont

Le XV de départ de La Rochelle : 15. Dulin ; 14. Thomas, 13. Seuteni, 12. Favre, 11.Leyds ; 10. Hastoy, 9. Le Bail ; 7. Hatherell, 8. Pa. Boudehent, 6. Bourdeau ; 5. Picquette, 4. Lavault ; 3. Sclavi, 2. Lespiaucq-Brettes (cap.), 1. Wardi.

Remplaçants : 16. Idoumi, 17. Thompson-Stringer, 18. Dillane, 19.Alldritt, 20. Kerr-Barlow, 21. Reus, 22. Pi. Boudehent, 23. Atonio.

Infirmerie : sortis respectivement touchés aux côtes et à la cheville contre Bayonne, Danty et Haddad sont forfaits. Le premier est espéré pour la demi-finale de Champions Cup face à Exeter dimanche prochain. Le second, victime d’une entorse, doit observer un repos plus long mais sa saison n’est pas considérée comme terminée. Si Bourgarit (adducteurs) poursuit sa convalescence, Skelton, commotionné lors du quart de finale européen remporté face aux Saracens, a repris l’entraînement. Pa. Boudehent (ischios) fait son retour. Celui de Paiva (épaule) est imminent. Ménagés contre l’Aviron, des cadres comme Dulin, Kerr-Barlow, Dillane et Thompson-Stringer sont mobilisés pour la réception de Clermont. Alldritt, de retour de congés, aussi. Mais pas Tanga, en vacances.

Le XV de départ de Clermont : 15. Newsome ; 14. Ezeala, 13. Moala, 12. Hériteau, 11. Raka ; 10. Belleau ou Plisson, 9. Jauneau ou Bézy ; 7.Dessaigne, 8. Lee (cap.), 6. Tixeront ; 5. Cancoriet, 4. Lanen ; 3. Ojovan ou Slimani, 2. Fourcade, 1. Falgoux.

Remplaçants : 16. Jules Rosette, 17. Beria, 18. Annandale, 19.Godener, 20. Jauneau ou Bézy, 21. Plisson ou Belleau, 23.Kubriashvili.

Infirmerie : le déplacement à Pau a laissé Bautista Delguy (cuisse) sur le carreau. Irae Simone est suspendu suite à son carton rouge concédé face aux Scarlets alors que Damian Penaud souffre du mollet. Tomas Lavanini et Paul Jedrasiak sont également blessés. Arthur Iturria et Peceli Yato reprendront la semaine prochaine. Cheikh Tiberghien (poignet fracturé) et Benjamin Boudou (fracture du péroné) ont fini leur saison tout comme Alexandre Fischer et Adrien Pélissié (ligaments croisés).

Bayonne – Montpellier

Le XV de départ de Bayonne : 15. Spring ; 14. Baget, 13. Muscarditz, 12. Martocq, 11. Pourailly ; 10. Lopez (cap.), 9. Machenaud ; 7. Héguy, 8.Cassiem, 6. Huguet ; 5. Mikautadze, 4. Ceyte ; 3. Scholtz, 2. Bosch, 1. Cormenier.

Remplaçants : 16. Van Jaarsveld, 17. Béthune, 18. Leindekar, 19.Noa, 20. Dolhagaray, 21. Buliruarua, 22. Yarde, 23. Tatafu.

Infirmerie : deux blessés après le match à La Rochelle : Guillaume Rouet, trois côtes cassées, qui pourra peut-être rejouer en toute fin de saison, et Geoffrey Cridge, entorse de la cheville, indisponible quatre à six semaines. Denis Marchois (ligaments du genou touchés), Sireli Maqala (touché au mollet), Yohan Orabé (périostite), Pascal Cotet (tendon d’Achille), Mateaki Kafatolu (élongation à la cuisse), Jean Monribot (hernie discale) et Yann David (adducteurs) sont toujours absents mais pourront, tous, postuler pour le prochain match au Racing. Luke Morahan, a toujours des problèmes d’insensibilité au pied.

Le XV de départ de Montpellier : 15. Bouthier (cap.) ; 14. Tisseron, 13. Darmon, 12. Serfontein, 11. Bridge ; 10. Garbisi, 9. Reinach ; 7. Nouchi, 8. Mercer, 6. Bécognée ; 5. Willemse, 4. Chalureau ; 3. Haouas, 2. Giudicelli, 1. Forletta.

Remplaçants : 16. Langdon, 17. Fichten, 18. Duguid, 19. Doumenc, 20. Coly, 21. Foursans, 22. Lucas, 23. Lamositele.

Infirmerie : Un temps espéré pour ce périlleux déplacement, le deuxième ligne Florian Verhaeghe ne sera finalement pas du voyage, et devrait faire son retour pour le prochain match contre Brive. Willemse et Chalureau font leurs retours en tant que titulaires, tandis que Nouchi devrait être titularisé afin de faire souffler Van Rensburg. Derrière, Bridge et Tisseron ont été préférés à Rattez et Ngandebe. Autre retour de poids, celui de Serfontein, jeune papa depuis deux semaines. Carbonel est suspendu parce qu’il a écopé d’un troisième carton jaune la semaine dernière.

Brive – Pau

Le XV de départ de Brive : 15. Olding ; 14. Bonneval, 13. Tuicuvu, 12. Laranjeira, 11. Muller ; 10. Sanchez, 9. Carbonneau ou Lobzhanidze ; 7.Hirèche (cap.) ou Moriarty, 8. Bruni, 6. E. Abadie ; 5. Paulos, 4. Kunavula ou Rixen ou Zafra ; 3. Van der Merwe, 2.Matu’u, 1. Brennan.

Remplaçants : 16. Karkadze, 17. Tapueluelu, 18. Zafra ou Kunavula ou R. Marais, 19. Moriarty ou Hirèche, 20. Papali’i, 21. Ferté, 22. Lee ou Arnold, 23. Coria Marchetti ou Ceccarelli.

Infirmerie : Julien Delannoy (commotion), Setareki Bituniyata et Luka Japaridze sont aux soins après le match contre le Stade français, tout comme Sammy Arnold et Nico Lee touchés avant la rencontre. Une incertitude plane au-dessus de leur présence samedi. Florian Dufour (cervicales), Tevita Ratuva (hernie cervicale), Guillaume Galletier (cervicales), Aaron Grandidier-Nkanang (cheville) et Joris Jurand (cheville) sont les absents longue durée. Marcel Van der Merwe revient de suspension. Pietro Ceccarelli a repris l’entraînement mais pourrait être juste.

Le XV de départ de Pau : 15. Maddocks ; 14. Laporte, 13.Gailleton ou Manu, 12.Vatubua, 11. Tuimaba ; 10. Henry, 9. Daubagna ou Robson ; 7. Hewat, 8. Gorgadze (cap.), 6. Whitelock ; 5. Tagitagivalu, 4.Ducat ; 3. Papidze, 2. Delhommel. 1. Calles.

Remplaçants : 16. Rey, 17. Fisi’ihoi ou Seneca, 18.Grondona, 19.Puech ou Liufau, 20. Zegueur, 21.Robson ou Daubagna, 22.Manu ou Gailleton, 23.Tokolahi.

Infirmerie : Rémi Seneca est incertain en raison d’une douleur au dos survenue face à Clermont. Nicolas Corato (mollet) et Fabrice Metz (mollet) ne peuvent toujours pas postuler. Thibaut Hamonou, Jordan Joseph, Clovis Le Bail, Eliott Roudil et Paul Tailhades récupérent de leurs opérations respectives. Mickaël Capelli et Steven Cummins sont toujours dans l’attente en raison du protocole commotion.

Castres – Toulon

Le XV de départ de Castres : 15. Dumora ; 14. Palis, 13. Cocagi, 12. Botitu, 11.Nakosi ; 10. Urdapilleta, 9. Arata ; 7. Delaporte, 8. Ardron, 6.Usarraga ; 5.Vanverberghe, 4. Nakarawa ; 3. Hounkpatin, 2. Barlot, 1. Tierney.

Remplaçants : 16. Humbert, 17. Tierney, 18. Hannoyer, 19. Ben Nicholas, 20. Fernandez, 21. Le Brun, 22. Raisuqe, 23. Chilachava.

Infirmerie : le banc de l’infirmerie reste stable : le troisième ligne Mathieu Babillot poursuit la rééducation de son épaule, le pilier Wayan de Benedittis, touché au dos, est toujours au soin. Le centre Thomas Combezou (genou) et l‘ailier Martin Laveau (tendon d’Achille) font partie des blessés de longue durée.

Le XV de départ de Toulon : 15. Salles ; 14. Wainiqolo, 13. Waisea, 12. Paia’aua, 11. Luc ; 10. Biggar, 9. Serin (cap.) ; 7. Coulon, 8. Isa, 6. Du Preez ; 5. Alainu’uese, 4. Rebbadj ; 3. Gigashvili ou Brookes, 2. Baubigny, 1. Priso.

Remplaçants : 16. Tolofua, 17. Devaux, 18. Halagahu, 19. Tanguy, 20. Bastareaud, 21. Danglot, 22. West, 23. Brookes ou Gigashvili.

Infirmerie : Toulon est encore privé de plusieurs de ses éléments. Jean-Baptiste Gros (avant-bras) a repris l’entraînement collectif avec contact cette semaine, mais il est encore juste physiquement. Gabin Villière (péroné) et Cheslin Kolbe (cheville) attendent le feu vert d’ici sept jours. Emerick Setiano a connu une rechute au mollet et pourrait ne plus rejouer jusqu’au terme de cette saison. Anthony Étrillard (tendon d’Achille), Florian Fresia (cheville), Mattéo Le Corvec (commotion) et Maëlan Rabut (commotion) sont forfaits. Touché à un quadriceps, Charles Ollivon est ménagé dans l’optique de la demi-finale de Challenge Cup. Des joueurs laissés au repos face à Perpignan (Rebbadj, Du Preez, Wainiqolo, Paia’aua…) sont de retour.

Perpignan – Racing 92

Le XV de départ de Perpignan : 15. Tedder ; 14.Acebes (cap.), 13. Taumoepeau ou Sawailau, 12.De La Fuente, 11. Crossdale ; 10. McIntyre, 9.Deghmache ; 7.Galletier, 8.Oviedo ou Lemalu, 6.Shields ; 5.Tuilagi, 4.Labouteley ; 3.Joly, 2.Lam, 1.Tetrashvili ou Lotrian.

Remplaçants : 16. Tadjer, 17.Lotrian ouTetrashvili, 18.Moreaux ouEru, 19. Brazo, 20.Lemalu ou Oviedo, 21.Ecochard, 22.Laborde ou Sawailau, 23.Halanukonuka.

Infirmerie : l’Usap a récemment obtenu le retour à la compétition de plusieurs cadres longuement absents comme Mathieu Acebes, TomEcochard, Alan Brazo. Légèrement touchés ou au repos la semaine passée, Seilala Lam, Giorgi Tetrashvili, Jake McIntyre, Ali Crossdale ou encore Jeronimo De La Fuente sont attendus dans le XV de départ. Xavier Chiocci (genou) devrait être trop juste. Piula Fa’asalele est suspendu, tout comme George Tilsley.

Le XV de départ du Racing 92 : 15. Spring ; 14. Habosi, 13. Chavancy ou Saili, 12.Fickou (cap.), 11. Imhoff ou Taofifenua ; 10. Russell, 9. Le Garrec ; 7.Chouzenoux ou Woki, 8. Baudonne, 6. Diallo ; 5.Sanconnie, 4. Woki ou Chouzenoux ; 3. Nyakane, 2. Tarrit, 1. Gogichashvili

Remplaçants : 16. Narisia, 17. Moukoro, 18. Bresler, 19.Chouzenoux ou Hemery, 20. Gibert, 21. Saili ou Chavancy, 22. Gelant, 23. Oz

Infirmerie : pour ce déplacement capital à Perpignan, le Racing 92 comptera encore de nombreux blessés et à ce jour, Camille Chat, Eddy Ben Arous, Hassane Kolingar, Cedate Gomes Sa ou Wenceslas Lauret sont tous indisponibles quand Veikoso Poloniati, lui, est toujours suspendu. Malgré tout, c’est une équipe pour le moins compétitive que devraient aligner Laurent Travers et son staff à Aimé-Giral. Une formation où l’on retrouvera Finn Russell à l’ouverture, Max Spring à l’arrière ou encore Ibrahim Diallo en troisième ligne.

Stade français – Toulouse

Le XV de départ du Stade français : 15. Hamdaoui ; 14.Daquwaqa, 13. Arrate ou Naivalu, 12. Delbouis, 11.Etien ; 10. Segonds ou Barré, 9.Coville ; 7. Briatte, 8. Habel-Kuffner ou Kremer, 6. Hirigoyen ou Kremer ; 5.Pesenti ou Kremer, 4. Gabrillagues (cap.) ; 3. Koch ou P. Alo-Emile, 2. Ivaldi, 1. M. Alo-Emile

Remplaçants : 16. Peyresblanques, 17.Kakovin, 18.Van der Mescht, 19.Habel-Kuffner ou Pesenti, 20. Hall, 21. Segonds ou Barré, 22.Arrate ou Naivalu, 23. P. Alo-Emile ou Koch

Infirmerie : Clément Castets, Sitaleki Timani, Morgan Parra, Julien Ory, Sione Tui et Laurent Panis sont blessés et indisponibles.Pierre-Henri Azagoh est touché à un doigt quand Sekou Macalou est préservé en raison d’une légère commotion cérébrale.Quant à Jeremy Ward, il souffre d’une fracture du plancher orbital depuis le dernier déplacement à Brive et sera donc absent plusieurs semaines.

Le XV de départ de Toulouse : 15. Jaminet ; 14.Bainivalu ou Mallia, 13.Fouyssac, 12.Chocobares, 11.Delibes ; 10.Nanaï-Williams, 9.Graou ou Page-Relo ; 7.Placines (cap.), 8.Roumat, 6.Elstadt ; 5.Merkler, 4.Vergé ou Brennan ; 3.Ainu’u ou Mallez, 2.Cramont, 1.Neti.

Remplaçants : 16. Boubila ou Marchand, 17.Duprat ou Ainu’u, 18.Brennan ou Vergé, 19.T.Ntamack, 20.Page-Relo ou Graou, 21.E.Retière, 22.Costes, 23.Mallez ou Ainu’u.

Infirmerie : victime d’une rechute au niveau de l’omoplate, Ange Capuozzo sera absent plusieurs semaines et sa fin de saison est compromise. Arthur Retière souffre d’une grosse entaille derrière un genou nécessitant la pose de huit points de suture. Charlie Faumuina (mollet) et Sofiane Guitoune (mollet) étaient absents en début de semaine, comme Lucas Tauzin (adducteurs). Julien Marchand (cheville) est incertain. Pierre-Louis Barassi est en vacances. Page-Relo (pied) a repris, comme Lebel (retour de congés) et Juan Cruz Mallia (commotion). Jelonch (genou), Youyoutte (pied), Tolofua (hanche) et Epée (genou) ont fini leur saison.

Bordeaux-Bègles – Lyon

Le XV de départ de Bordeaux-Bègles : 15. Ducuing ; 14. Bielle-Biarrey ou Tambwe, 13. Moefana, 12. Lamerat ou Depoortere, 11. Cordero ; 10. Lucu, 9. Lesgourgues ; 7. Diaby (cap.), 8. Willis, 6. Bochaton ; 5. Marais, 4. Cazeaux ; 3. Cobilas ou Tameifuna, 2. Lamothe, 1. Kaulashvili.

Remplaçants : 16. Maynadier, 17. Poirot, 18. Douglas ou Roussel, 19. Timu, 20. Gimbert, 21. Garcia, 22. Depoortere ou Bielle-Biarrey, 23. Vaotoa ou Tameifuna.

Infirmerie : les absents de marque sont toujours là côté bordelais, les internationaux Sipili Falatea (coude), Thomas Jolmès (problème musculaire) et Matthieu Jalibert (cheville) sont toujours indisponibles pour la réception du Lou. Un problème se pose d’ailleurs à l’ouverture, puisque Zack Holmes s’est blessé à la cheville contre le Racing et ne devrait pas être de la partie ce dimanche soir. Pour ce match important, Romain Buros (pubalgie) et Tani Vili (problème musculaire) ne seront pas non plus sur la feuille de match. Pour le reste, Bastien Vergnes-Taillefer (cervicales) et Antoine Miquel (cervicales) sont indisponibles, tout comme Guido Petti (genou) et Pablo Dimcheff (genou).

Le XV de départ de Lyon : 15. Arnold ; 14. Veredamu, 13. Godwin, 12. Tuisova, 11.Dumortier ; 10. Berdeu, 9. Couilloud ; 7. Saginadze, 8.Botha, 6. Allen ; 5. R. Taofifenua, 4. Geraci ; 3. Bamba, 2. Coltman, 1.S. Taofifenua.

Remplaçants : 16. Marchand, 17. Rey, 18. Lambey, 19. Goujon, 20.Doussain, 21. Sopoaga, 22. Guillard ou Kpoku, 23. Tafili.

Infirmerie : touché à l’ischio à Toulouse, Josiah Maraku est forfait. Le poste de centre perd ainsi un élément, mais Kyle Godwin devrait pouvoir prendre le relais. Du côté des retours dans le groupe, la bonne nouvelle concerne Jean-Marc Doussain qui était absent depuis fin février pour une blessure à un genou. Il devrait faire son retour sur le banc des remplaçants. Les absents sont Kaabèche, Mayanavanua, Cretin Gouzou, Sobela, Taufua, William, Mignot et Niniashvili.