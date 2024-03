Après de nombreuses années au plus haut niveau, l'ailier anglais Chris Ashton va prendre sa retraite à l'issue de la saison. L'occasion de rendre hommage à un des meilleurs marqueurs de l'histoire du rugby.

On vous entend d’ici, l’œil et la lèvre pincée à la lecture du titre de cette modeste prose. « Il ne va quand même pas bader un Anglais, lui ? » Eh bien si, désolé… Parce que, qu’on le veuille ou non, c’est bien un monument de notre sport qui prendra sa retraite à l’issue de la saison en la personne de Chris Ashton. Parce qu’au-delà d’avoir légué à la postérité son fameux « Ash Splash » (combien d’autres joueurs au monde peuvent-ils se targuer d’en avoir fait autant ?), le ci-devant ailier de Northampton, des Saracens, de Sale, des Harlequins et de Leicester a surtout affolé les compteurs et battu tous les records pendant ses 18 ans de carrière professionnelle. Celui du nombre d’essais inscrit en une saison (sa première à XV, lui le transfuge du XIII) en deuxième division anglaise, d’abord, avec le chiffre vertigineux de 39 unités. Et puis, pêle-mêle, les records d’essais inscrits en Championnat d’Angleterre (98) et en Coupe d’Europe, devenue Champions Cup (41). Pire : son passage d’une petite saison à Toulon, sous les ordres de Fabien Galthié en 2017-2018, lui a également permis de décrocher le record d’essais marqués en une saison de Top 14 (24), au nez et à la barbe des Fidjiens Nalaga, Nadolo, Caucaunibuca et autres Nagusa.

Un véritable monument, donc, qui a eu le bon goût de ne pas graver seulement des exploits individuels dans le marbre, garnissant son palmarès de quatre titres de champion d’Angleterre (2015, 2016, 2021, 2022), deux Coupes d’Europe avec les Saracens (2016, 2017) et un Challenge (2009) avec Northampton, sans oublier une Coupe d’Angleterre (2020) et même une Coupe Anglo-Galloise (2010). Toute cette énumération de titres pour quoi, au juste ? Peut-être, tout simplement, pour souligner l’immensité de la carrière de celui qui inscrivit (aussi) 20 essais en 44 sélections pour le XV de la Rose, dont la dernière eut lieu contre… la France, lors de la légendaire rossée de 2019 (44-8). Et surtout la dignité de son départ, qui le vit sobrement annoncer « préférer stopper maintenant que mon corps ne veut plus faire ce que je lui demande » plutôt que d’aller courir un dernier cachet lucratif à l’étranger. Manière de respecter un peu plus ce sport qu’il a si bien servi, Anglais ou pas. Adieu le Chris, on t’aimait bien …