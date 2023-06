La sélection de Meafou aurait forcément des conséquences sur la sélection des 6 puis des 4 deuxième ligne pour préparer la coupe du monde.

On ignore si la chose sera possible, mais au vu de l’empressement manifeste du XV de France à vouloir sélectionner Emmanuel Meafou (la convocation de ce dernier pendant le dernier Tournoi alors qu’il n’était pas sélectionnable constituant à notre connaissance un précédent historique), impossible de ne pas chercher à imaginer ce que son arrivée impliquerait. Alors, partant donc du principe que le deuxième ligne du Stade toulousain est éligible pour le XV de France au 21 juin, la sélection au sein des Bleus en serait-elle bouleversée? Pas en profondeur, dans un premier temps.

En effet - et partant là encore du meilleur des scénarios possibles, à savoir une absence totale de blessés), les 6 heureux élus pour occuper les postes de deuxième ligne ne seraient pas difficiles à trouver. Titulaire à droite de la deuxième ligne depuis le début du mandat Galthié, la poutre Paul Willemse en ferait évidemment partie, ainsi que son suppléant naturel Romain Taofifenua et (bien sûr) Meafou. Cela tandis qu’à gauche, outre Thibaut Flament et Cameron Woki, la sixième et dernière place se bataillerait entre le Rochelais Thomas Lavault, le Montpelliérain Bastien Chalureau et e Lyonnais Killian Geraci, en fonction de la fin de saison des uns et des autres…

En difficulté physique depuis le grand chelem 2022

Toutefois, c’est juste avant la Coupe du monde, au moment où il s’agira de passer de 6 à 4 deuxième ligne, qu’il s’agira pour Galthié et ses adjoints d’effectuer un choix fort. Sauf blessure, les deux titulaires du «poste 4» que sont Flament et Woki devraient faire sans surprise-partie du groupe. Mais en ce qui concerne le poste de numéro 5? On serait beaucoup moins formel… En partant ainsi du postulat que le XV de France n’aurait pas fait des pieds et des mains pour abandonner Emmanuel Meafou à l’orée du grand raout mondial, pour le staff, il ne s’agirait rien moins que de sacrifier un de ses hommes de base depuis le début de son aventure. À savoir, choisir entre le titulaire Paul Willemse et le «finisseur titulaire» Romain Taofifenua. Et à ce titre, sachant que le Lyonnais présente un profil d’impact-player beaucoup plus intéressant que celui du Montpelliérain, le choix n’en serait que plus cruel pour Willemse. Cruel, mais pas incompréhensible non plus…

En effet, après deux premiers Tournois mi-figue mi-raisin après lesquels il lui a été demandé en haut lieu de se faire violence, Paul Willemse a finalement explosé lors du grand chelem de 2022, réalisant notamment une prestation titanesque au pays de Galles.

Le hic ? Il est que depuis lors, le colosse de Pretoria a conne beaucoup de difficultés pour relancer la machine. Blessé le 30 avril puis opéré d’une blessure au ligament médial du genou droit dans la foulée, Willemse a manqué quatre mois de compétition et n’a ainsi pas participé aux phases finales victorieuses du MHR l’an dernier, avant de se blesser en novembre au niveau des ischio-jambiers. Des pépins qui ont retardé son retour à son meilleur niveau ainsi qu’en a témoigné ce Tournoi certes disputé dans la peau d’un titulaire, sans pour autant signer de prestations références. «C’est dur pour moi cette saison, avec beaucoup de petites blessures, confiait-il ce week-end. Je n’arrive pas à gagner le momentum dans mon jeu, ce qui est très dur parce que ça arrive dans l’année la plus importante de ma carrière. Je ne vais pas me mettre plus de pression, je vais juste faire le maximum. […] Maintenant, mon objectif, c’est de bien finir la saison en Top 14, aider mon équipe le plus possible. Et après, on verra…» Comme une preuve que le doute n’existe plus seulement dans l’esprit du staff, mais surtout du joueur lui-même…