Après les succès à Barrow et Widnes, le Toulouse olympique est revenu victorieux de Keighley (6-34). À l’extérieur, les Toulousains tiennent leur match référence.

Le précédent succès à Ernest-Wallon aux dépens des Broncos de Londres (52-0) n’était pas qu’un feu de paille. Samedi après-midi à Keighley, les Toulousains ont brillamment confirmé cette performance sur l’herbe du Cougar Stadium, un antre pas vraiment accueillant pour les équipes visiteuses.

De plus, le promu et champion de League One mis en confiance par deux flatteuses aux dépens de Bradford (34-6) et York (22-10) avait bien l’intention d’épingler à son tableau de chasse, l’ancien sociétaire de la Super League. Finalement, les « cougars » ont pris une leçon de rugby. Dans tous les domaines, les Toulousains ont dicté la leçon à l’élève. Après 80 minutes de jeu, la copie toulousaine méritait la mention bien. Bien en place en défense, les hommes de Sylvain Houles ont également exercé une énorme pression sur la charnière composée de Luke Gale et Dane Chisholm, les leaders de jeu des « cougars ». À court d’arguments offensifs, dépassé par le rythme imposé par le visiteur toulousain, Keighley a été plus spectateur qu’acteur du débat. À six reprises, les Toulousains ont trouvé le chemin de l’en bout adverse pour le gain d’une précieuse victoire (34-6) les confortant dans le top 2 de l’épreuve.

Fracture du métacarpe pour Éloi Pélissier

Une troisième victoire à l’extérieur particulièrement appréciée par Sylvain Houles. « C’est une belle victoire. Je suis particulièrement fier du groupe lequel a fait preuve d’un bel état d’esprit dans un contexte pas vraiment facile. Tout au long de la semaine, on avait bien préparé ce déplacement. L’investissement des joueurs a été récompensé par une belle victoire. Je remercie Bastien Scimone qui nous a été prêté dans le cadre de la double licence par les Dragons catalans. Son apport nous a été bénéfique. »

Malheureusement au terme de la rencontre, l’infirmerie enregistre l’arrivée d’un nouveau pensionnaire : Éloi Pélissier, le talonneur international, est sorti prématurément en début de rencontre souffrant d’une fracture du métacarpe, le point noir de ce match référence. En attendant, les Toulousains renoueront avec la compétition le 6 mai à Swinton, une trêve de trois semaines qui tombe à point pour panser les pépins physiques.