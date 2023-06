Transferts, prolongations, fins de contrat... Les indiscrétions du Midol

Retrouvez les informations transferts de ces derniers jours. Top 14, Pro D2, International, le Midi olympique passe tout en revue.

Zirakashvili arrête avec effet immédiat

Comme indiqué par La Montagne, le staff clermontois a connu du changement la semaine dernière. Davit Zirakashvili a ainsi officialisé l’arrêt de sa fonction avec effet immédiat, lui qui officiait comme consultant de la mêlée et intervenait deux fois par semaine. "Mon départ n’a rien d’exceptionnel, a-t-il expliqué. J’avais simplement trop de boulot à côté du rugby." Le manager Christophe Urios devrait assurer le relais sur un secteur qu’il connaît bien, jusqu’à la fin de la saison.

Nouvelle présidence à Carcassonne, Benoît Mestre succède à Frédéric Calamel

C’est l’année de tous les changements pour l’US Carcassonne. Alors que l’on sait que l’ère Christian Labit touche à sa fin et que ce dernier sera remplacé la saison prochaine par Jean-Marc Aué au poste de manager, les dirigeants audois ont validé quelques modifications au sein de leur organigramme pour la saison prochaine. Début mars, Frédéric Calamel a ainsi annoncé qu’il passerait la main la saison prochaine chez nos confrères de L’Indépendant. Son successeur est tout trouvé puisqu’il s’agira de son actuel coprésident, Benoît Mestre. Frédéric Calamel, toujours très attaché au club audois, fera toujours partie de l’organigramme la saison prochaine. Pour rappel, l’USC est actuellement à la lutte avec Montauban et Rouen pour assurer sa survie en Pro D2.

Cotter consultant avec la Roumanie ?

Alors que Vern Cotter a récemment accompagné le staff de La Roumanie en marge de sa victoire contre l’Espagne (31-25) le 19 mars, le technicien néo-zélandais - actuellement sans club - pourrait intégrer l’encadrement des « Chênes » lors de la Coupe du monde en France. Selon nos informations, si son nom revient toujours du côté de Perpignan en vue de la saison à venir, un rôle de consultant serait proposé par les dirigeants roumains à l’ancien manager de Clermont et Montpellier, et ex-sélectionneur de l’Écosse.

Où sont passés les repreneurs du BOPB ?

Il y a un peu plus d’un mois, on apprenait qu’un groupe d’investisseurs mené par Romain Détré, un homme d’affaires fortuné originaire de Limoges, était en pole position pour racheter le club du Biarritz Olympique à Jean-Baptiste Aldigé et Louis-Vincent Gave, les propriétaires actuels du club basque. Ainsi, Détré représente ici plusieurs portefeuilles, dont celui de l’héritier de la famille Legrand (Monsieur Verspieren), une des plus importantes fortunes du pays. Il y a quelques mois, le groupe d’investisseurs (la société RICA) a d’ailleurs placé, dans le but d’acquérir le BOPB, 5 millions d’euros sous séquestre. Mais que s’est-il passé depuis la rencontre entre Aldigé et Détré, survenue à Bordeaux ? Pas grand-chose, pour tout dire. Les investisseurs potentiels ont demandé de nouveaux documents aux dirigeants biarrots, papiers qui leur ont visiblement été remis. Hélas, aucune offre n’a encore été émise, à tel point que l’on n’en sait guère plus sur les intentions et les moyens financiers réels des potentiels investisseurs. Contacté par nos soins cette semaine, Romain Détré nous a signifié n’avoir «aucun commentaire à faire pour le moment ». Les choses peuvent-elles s’accélérer cette semaine ? Difficile à dire....

Rieko Ioane sécurisé jusqu’en 2027

La Nouvelle-Zélande fait tout pour verrouiller ses joyaux. Après les prolongations de Samisoni Taukei’aho et Ethan de Groot avec la Fédération sudiste, Rieko Ioane s’est aussi engagé avec la NZRU jusqu’en 2027. Le trois-quarts centre des Blues (26 ans ; 59 sélections) est l’un des cadres des All Blacks et devrait être l’un de ses hommes forts pour la prochaine Coupe du monde en France. Avec neuf matchs disputés cette saison sous le maillot des Auckland Blues, Rieko Ioane a marqué un doublé lors de la première journée du Super Rugby, face aux Highlanders. En novembre, le centre néo-zélandais a joué trois rencontres avec les All Blacks (face au pays de Galles, l’Ecosse et l’Angleterre).

Cologni pour remplacer Kockott ?

Qui pour succéder à Rory Kockott à Castres ? Depuis l’annonce sur les réseaux sociaux de son départ la saison prochaine, les dirigeants castrais se sont mis en quête d’un entraîneur de la défense pour remplacer l’ancien demi de mêlée sud-africain du CO. Selon nos informations, l’état-major du club tarnais s’intéresserait de près au profil d’Aurélien Cologni, actuellement en poste du côté de Carcassonne, avec qui il est toujours lié contractuellement. Le technicien de 45 ans, ancien joueur international à XIII (23 sélections) passé par les Dragons catalans, est en train de se faire une belle réputation à XV.

Tiberghien a visité les installations

Où évoluera Cheikh Tiberghien la saison prochaine ? À ce jour, on l’ignore. Toujours est-il que l’actuel arrière de l’ASM ne fait plus partie des plans de Christophe Urios et, désormais, l’ancien international U20 cherche un point de chute. Si plusieurs écuries de Top 14 se sont intéressées à son profil, les dirigeants de l’Aviron bayonnais rêvent de faire revenir leur ancien joueur à la maison. Pour rappel, Tiberghien a débuté le rugby à Bayonne, avant de rejoindre Clermont à tout juste 19 ans. Le club basque est, aujourd’hui, en contacts avancés avec le garçon polyvalent (il peut évoluer au centre, à l’aile ou à l’arrière) et selon nos informations, Tiberghien a récemment visité les installations d’AB Campus. Il faut dire qu’à son départ de Bayonne, en 2019, les infrastructures dans lesquelles évoluaient les Ciel et Blanc n’avaient rien à voir avec ce qu’elles sont actuellement.

Mont-de-Marsan > Dernier tour de piste pour Leandro Cedaro

Lors de la conférence de presse d’après-match, le deuxième ligne montois, auteur d’un essai pour son retour face à Montauban, a annoncé qu’il avait pris la décision de mettre un terme à sa carrière à la fin de cette saison. Décision annoncée au staff et à ses coéquipiers : "J’ai connu un début d’année difficile avec des problèmes physiques à répétition. Je suis content de revenir et j’espère être opérationnel jusqu’à la fin de la saison, mais il faut savoir s’arrêter au bon moment et laisser la place aux jeunes qui apportent beaucoup. Pour moi, ce sont quatorze années de carrière, il est temps de commencer une nouvelle vie."

Valence Romans > Deux prolongations et deux recrues

Le VRDR prépare activement la saison prochaine. Le club drômois a annoncé la prolongation de deux nouveaux joueurs Joris Moura (demi d‘ouverture) et Adam Vargas (ailier), tous deux arrivés en 2021, ont prolongé deux années supplémentaires. Le club a officialisé le recrutement du demi de mêlée Thomas Lhusero (Tarbes) qui s’est engagé pour trois saisons. L’Anglais George Worth, âgé de 26 ans, qui évolue au poste d’arrière rejoint les damiers pour deux saisons. Auparavant, il a porté les couleurs des Melbourne Rebels et des Leicester Tigers.

Narbonne > Gilles Bosch pour trois ans

Comme le club de Narbonne l’a officialisé, le demi d’ouverture Gilles Bosch (32 ans) s’est engagé en faveur du RCNpour les trois prochaines saisons. L’intéressé, après être passé par Carcassonne et Grenoble, évoluait à Biarritz depuis 2010.Lors de l’exercice en cours, il a disputé dix-sept matchs de Pro D2 avec le BOPB, dont seulement deux comme titulaire.

Nevers > Kaikatsishvili jusqu’en 2025

Nevers a annoncé durant le week-end la prolongation de son pilier droit géorgien Ilia Kaikatsishvili (29 ans), arrivé de Grenoble lors de la dernière intersaison, qui s’est engagé pour deux années supplémentaires, soit jusqu’en 2025. Auparavant, il avait aussi évolué à Massy, et avait même déjà fait passage à Nevers en 2019-2020. Cette saison, il a disputé seize rencontres avec son club, dont dix en tant que titulaire.

Rouen > Bonnot pour deux saisons de plus

Le talonneur de Rouen Mathieu Bonnot (28 ans) s’est officiellement engagé pour deux saisons supplémentaires en faveur du club normand. Le joueur, arrivé en 2019 en provenance de Massy, est désormais sous contrat avec le RNR jusqu’en 2025. Lors de l’exercice en cours, il comptabilise onze apparitions en Pro D2, dont neuf comme titulaire.

Soyaux Angoulême > Séguy ciblé

Le demi d‘ouverture de Colomiers Romuald Séguy voit son contrat arriver à son terme en juin prochain. Celui qui a passé deux saisons en Haute-Garonne (1,78m, 84kg) pourrait rejoindre le club de Charente, Soyaux-Angoulême, qui s’intéresse à son profil. Cette saison, il a disputé quinze matchs dont douze en tant que titulaire.

La Rochelle : Sazy devrait raccrocher

Le deuxième ligne du Stade rochelais Romain Sazy (36 ans) déclarait récemment dans nos colonnes, concernant sa décision ou non de continuer à jouer en fin de saison : "Mon corps ne me gêne pas, au contraire. Je me sens encore frais. Même dans la tête, il n’y a aucune lassitude. Je suis conscient que je suis vers la fin, ce qui me permet peut-être de voir les choses différemment. […] Il y a des discussions qui sont en cours, mais rien n’est encore décidé au sujet de mon avenir. […] Cela fait treize ans que je m’entends très bien avec les dirigeants, il n’y a donc aucun problème. On prendra la décision au moment voulu, elle sera claire et réfléchie. Pour l’instant, il n’y a rien d’acté." Comme indiqué par L’Équipe, l’intéressé devrait pourtant raccrocher les crampons cet été mais a de fortes chances de rester au sein du club maritime. En effet, un poste d’entraîneur auprès des équipes de jeunes l’attendrait déjà.

Nienaber au Leinster après le Mondial

Samedi, le Leinster a officialisé l’arrivée de Jacques Nienaber après la Coupe du monde 2023. L’actuel sélectionneur de l’Afrique du Sud aura la charge de remplacer Stuart Lancaster, qui partira lui au Racing 92. De ce fait, la franchise irlandaise était à la recherche d’un nouveau manager, et elle l’a donc trouvé puisque Jacques Nienaber rejoindra la province irlandaise fin 2023. Leo Cullen, le patron du secteur sportif, s’est exprimé dans un communiqué : "Jacques est un entraîneur de classe mondiale. Il va énormément nous apporter. Avec l’arrivée des franchises sud-africaines au sein de l’URC et en Champions Cup, son savoir-faire et son expérience seront déterminants. Nous sommes simplement heureux de le voir intégrer la famille du Leinster !" Avant de quitter l’Irlande, Stuart Lancaster a l’occasion de réaliser un doublé URC-Champions Cup puisque le Leinster affrontera notamment le Stade toulousain en demi-finale de la Champions Cup. Par ailleurs, ses entraîneurs adjoints des Springboks Mzwandile Stick et Deon Davids seraient, selon la presse sudiste, les favoris pour succéder à Jacques Nienaber en tant qu’entraîneur principal lorsqu’il quittera son poste après la Coupe du monde. Comme le rapporte le site The South African, Nienaber a révélé ce week-end qu’il allait rejoindre les géants européens du Leinster une fois l’édition 2023 terminé. L’annonce a pris les dirigeants sud-africains par surprise et ouvre en grand les perspectives de sa succession. Derrière Stick et Davids, John Dobson (entraîneur en chef des Stormers) est également cité à plusieurs reprises par les initiés. La bonne saison de Franco Smith, qualifié en demi-finale de Challenge Cup avec les Glasgow Warriors, intéresse également les décideurs de la fédération, dont Rassie Erasmus, le directeur du rugby, qui aura un droit de regard.

World Rugby Sevens > Les poules de l’étape toulousaine sont connues

Le circuit mondial de rugby à VII fait étape à Ernest-Wallon à Toulouse, pour la deuxième année consécutive, du 12 au 14 mai 2023. Actuellement quatrième au classement général, l’équipe de France masculine se retrouve dans la poule C en compagnie des Fidji, de l’Afrique du Sud et des États-Unis. Dans le tournoi féminin, les Françaises, qui sont aussi actuellement quatrièmes, vont devoir batailler l’Australie, l’Irlande et le Brésil dans la poule B.

Top 14 > La tournée Top 14 Extra Tour débute le 22 avril

La Ligue Nationale de Rugby (LNR) propose pour la dixième saison une tournée événementielle, le « Top 14 Extra Tour » à destination des fans de rugby, des familles et des non-initiés avec quatre rendez-vous. Cela début dès le 22 avril avec l’étape de Rouen (22 au 23 avril), avant de passer par Vannes (28 au 29 avril), Aix-en-Provence (6 et 7 mai) et Saint-Sébastien (9 et 10 juin) à l’occasion des demi-finales du championnat. Le grand public pourra participer à de nombreuses animations gratuites et ouvertes à tous dans un village rugby situé en plein cœur de ville : initiation rugby avec les joueurs de clubs locaux, haka géant, atelier mur de précision, quiz, photobooth, exposition du bouclier de Brennus… mais aussi de grandes nouveautés avec par exemple une scène musicale et une exposition sur les personnalités du rugby, en partenariat avec l’artiste Quibe.

Top 14 > L’affiche Toulouse – UBB en clair

La ligue nationale de rugby a communiqué la programmation des matchs de la 24e journée de Top 14 qui se déroulera les 6 et 7 mai. L’affiche du dimanche soir qui opposera Toulouse à l’Union Bordeaux-Bègles au Stadium de Toulouse sera diffusée sur Canal + Sport 360, mais aussi en clair sur la chaîne C8.

Coupe du monde > Le Japon veut de nouveau accueillir l’événement

Le Japon a exprimé son souhait d’organiser à nouveau la Coupe du monde en 2035 après l’avoir accueillie en 2019, a annoncé mercredi le président de la fédération nippone, Kensuke Iwabuchi, qui a aussi précisé que le pays pourrait organiser l’édition féminine de 2037. Après le très beau parcours de la sélection nationale en 2019, qui était parvenue à se hisser en quart de finale pour la première fois de son histoire, le président de la Fédération a précisé que « Le Japon veut être l’équipe numéro un au monde » en 2035.

Irlande > Le père de Brian O’Driscoll va devenir international

La Fédération irlandaise va faire douze heureux. En effet, elle s’apprête à reconnaître une tournée effectuée par la sélection nationale en Argentine en 1970. à l’époque, cette série de rencontres n’avait pas été enregistrée comme officielle et n’avait pas offert de cape aux joueurs présents puisque la Fédération ne reconnaissait les matchs que face aux nations historiques jusqu’en 1986. La Fédération vient de décider de reconnaître cette tournée en Argentine, offrant ainsi le statut d’international à douze joueurs qui n’avaient jamais été rappelés après ce périple en Amérique du Sud. Ainsi, le père de Brian O’Driscoll, Franck, va devenir international puisqu’il avait disputé deux matchs contre les Pumas.

Clermont > Trois semaines de suspension pour Simone

La sanction est tombée pour Irae Simone, le joueur de Clermont. Le centre néo-zélandais a écopé de trois semaines de suspension. Expulsé par Wayne Barnes à la 23e minute de jeu, lors du quart de finale face au Scarlets, l’arbitre de la rencontre a jugé dangereux le plaquage de Simone sur l’arrière des Sacrlets, Leigh Halfpenny. Le centre de l’ASM pourra donc retrouver l’effectif le 8 mai prochain, sauf s’il accepte de suivre un atelier de coaching spécifique. Il pourrait alors rejouer à partir du lundi 24 avril.

Béziers > Zabala prolonge jusqu’en 2025

Le club de Béziers a officialisé en fin de semaine dernière, sur les réseaux sociaux, la prolongation de son pilier droit international espagnol Jon Zabala (26 ans ; 3 sélections).Ce dernier était arrivé à l’ASBH en 2021, en provenance de Tarbes après être passé par Bayonne, et a paraphé un nouveau contrat qui porte sur les deux prochaines saisons. L’intéressé – qui comptabilise dix-huit apparitions en Pro D2 dont dix en tant que titulaire lors de l’exercice en cours – est désormais engagé jusqu’en 2025.

LNR > C’est l’heure du bureau

La Ligue Nationale de Rugby réunira son bureau lundi après-midi et mardi matin. Tous les membres sont conviés en présentiel pour balayer un large spectre de sujets qui seront à l’ordre du jour avec, entre autres : le dispositif communication Coupe du monde, l’organisation des demi-finales 2024, la composition des commissions consultatives, la synthèse de la réunion du 12 et 13 avril avec les clubs, une étude des règlements généraux, l’agenda du comité directeur du 24 et 25 avril prochain.

Commission paritaire > Les congés en sujet chaud

Mardi, les trois syndicats du rugby professionnel (Tech XV pour les entraîneurs, Provale pour les joueurs et l’UCPR pour les clubs) vont se retrouver pour débattre à nouveau, entre autres sujets, sur la gestion des joueurs appelés auprès des Bleus puis libérés avant le début de la Coupe du monde. La question de leurs congés sera au centre des débats. En clair, il s’agira de savoir si ces joueurs libérés auront le droit de jouer les premières journées de championnat ou si les clubs seront dans l’obligation de leur donner des congés sur une plage de dates fixes.