Faute d’avoir pu rééditer la performance de la saison passée les Provençaux échouent aux portes du top 6.

Tout comme il y a un an, les espoirs de qualification des Provençaux reposaient sur une performance à Mathon. Mais l’histoire ne s’est pas répétée, Provence Rugby n’a pas su faire plier Oyonnax et terminera son parcours aux portes du top 6, comme il y a un an. Mauricio Reggiardo en tire le constat, sans la moindre amertume : « C’est bien sûr une déception d’échouer si près, pour la deuxième fois, mais il ne faut pas oublier qu’il y a deux ans Provence Rugby était à la lutte pour le maintien. Aujourd’hui il y a un seuil à franchir et pour le faire nous devons continuer à avancer dans la construction de notre projet. »

Le manager provençal sait très bien que ce n’est pas sur la pelouse de Mathon que son équipe a laissé s’envoler ses espoirs de qualification : « Nous avons laissé trop de points en route. En une saison nous avons connu quatre matchs nuls, nous avons perdu trois rencontres à la sirène, à Colomiers, Montauban et Angoulême. Je n’avais jamais connu cela. » Le résumé de ce parcours ne peut que renvoyer à celui de la confrontation avec le leader aindinois : « Notre gros défaut a été notre manque de réalisme, nous avons pourtant eu des occasions mais nous avons perdu trop de ballons. Il y a eu dans ce match un nombre impressionnant de turnovers. Nous étions pourtant avertis des qualités de grattage d’Oyonnax. »

Des satisfactions quand même

S’il souligne ce défaut majeur, le manager provençal ne manque pas aussi de dégager certaines satisfactions en pensant à l’avenir : « Nous pouvons être satisfait de notre niveau d’engagement, de l’intensité, de nos intentions de jeu autant de points sur lesquels nous avons fait le match que nous attendions. Nous étions venus à Oyonnax pour montrer nos valeurs, c’est chose faite. Par rapport à l’investissement que nous avons mis en défense le score me semble un peu lourd. Il nous reste deux rencontres à disputer, nous les aborderons avec la volonté de prendre du plaisir et celle de chercher à terminer à la septième place. »