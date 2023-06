Les bonnes raisons de réussir un match plein ne manquaient pas aux Oyomen.

Malgré une vingtaine de points d’avance sur son plus proche poursuivant, un billet pour une demi-finale à domicile en poche, Oyonnax ne terminera pas la phase régulière en roue libre. C’est le message encore délivré face à Provence Rugby dans un match à forte symbolique si l’on retient la célébration des dix ans du premier titre de champion de France, celle du centième match d’Aurélien Callandret, la perspective de passer le cap des 100 points, ou encore la volonté d’effacer le souvenir de la défaite concédée il y a un an, à Mathon, face à ces mêmes Provençaux. Mais quitte à dégager un symbole de cette implication totale des Oyomen comment ne pas revenir sur l’ultime action de la rencontre engagée sous forme d’un baroud mené par les Provençaux sur la ligne aindinoise, à la sirène. Un énième turnover inversait le courant, et Grice, en force pointait l’essai du bonus à l’autre bout du terrain. « Nous n’avions pas besoin de relancer, la victoire était acquise… mais les joueurs avaient envie de le faire », apprécie Joe El Abd.

Le capitaine, Tommy Raynaud justifie ce choix : « Nous savons ce que nous voulons et nous en voulons toujours plus. Nous rentrons sur le terrain pour donner le maximum. Avec les écarts qui ont été creusés nous aurions pu relâcher la pression, ce n’est pas notre approche. À titre collectif l’objectif est d’arriver en phase finale avec des bases solides, des certitudes sur notre jeu. À titre individuel nous partageons tous la même envie d’être le plus performant possible. Pour tout cela, nous savons ce qu’il faut faire. »

Une préparation méthodique

À plus d’un mois d’une échéance attendue depuis juillet on pourrait penser qu’Oyonnax ronge soin frein, avec impatience. Il n’en est rien, Oyonnax se prépare, avec méthode. La confrontation avec Provence Rugby, parfaitement maîtrisée, en a apporté une démonstration portant en elle la symbolique de l’implication totale du groupe. Il en ira de même dans les prochaines semaines, Joe El Abd s’en fait le garant en levant un peu le voile sur la trame de la préparation des Oyomen : « Il peut être difficile de garder le niveau d’exigence dans la situation qui est la notre… Mais on trouve toujours des sources de motivation. Face à Provence Rugby nous avons un peu manqué de concentration en première mi-temps, ensuite nous avons été plus « zen ». Notre objectif est d‘être prêts à la fin et pour cela il faut conserver l’ambiance, maintenir l’exigence, préserver la fraîcheur physique. Les joueurs vont avoir droit à quelques jours de repos, sans couper avec le travail physique. Nous reprendrons en fin de semaine pour préparer nos deux derniers matchs. Ensuite, un stage est prévu avant la demi-finale, axé sur la fraîcheur mentale, le travail physique et les connexions. Il faut que ce groupe profite pleinement des moments qui lui restent à partager avant la fin de saison ».