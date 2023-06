Vendredi soir face à Biarritz, Soyaux-Angoulême a signé son cinquième succès consécutif à domicile (18-11). Une victoire précieuse dans la quête du maintien.

Un nouveau pari réussi pour Soyaux-Angoulême. Alors que le promu a clairement coché les rencontres à domicile pour se sortir de la zone rouge, depuis plusieurs mois, les hommes du manager Vincent Etcheto sont sur un rythme de candidats au haut de tableau. En s’imposant face à Biarritz, les Charentais se sont sortis d’un vilain piège. Entre une météo déplorable avec de la pluie et du vent et une formation de Biarritz qui avait à cœur de se racheter une semaine après sa fessée subie à domicile face à Béziers (17-42), les Angoumoisins ont su construire leur succès au fil de la rencontre. Pourtant, en première période, ce sont les Basques qui prennent l’ascendant.

Plus costauds dans les fondamentaux, justes dans les lancements de jeu, les Biarrots multiplient les séquences dans le camp angoumoisin. Il ne faut d’ailleurs que 3 minutes au talonneur Clément Renaud pour marquer le premier essai de la partie (0-5, 3). Derrière, sur sa première situation, Soyaux-Angoulême est plein de pragmatisme. Après avoir joué ses premières minutes avec la tunique violette à Vannes la semaine passée, la recrue Ben Botica inscrit son premier essai à Chanzy et transforme (7-5, 14). La suite du premier acte est globalement maîtrisée par les Biarrots, qui ne trouvent pas la brèche hormis sur deux pénalités de Germain. L’ouvreur du SA XV se contente lui de trois nouveaux points au pied. À la pause, le score est étriqué, mais Biarritz mène logiquement (10-11).

La révolte du mort de faim

Au retour des vestiaires, Soyaux-Angoulême prend clairement les choses en main. Avec le vent favorable, les Charentais acculent Biarritz dans son camp. C’est le talonneur Patxi Bidart qui redonne l’avantage aux Angoumoisins (15-11, 46). En fin de rencontre, Soyaux-Angoulême trouve le bon équilibre entre la solidité défensive et les velléités offensives pour conserver le ballon une bonne partie du temps. Aucun point encaissé par le promu charentais en seconde période et un match qui se termine de la meilleure des manières, par une pénalité de Jacob Botica, entré en jeu quelques instants plus tôt. Comme un symbole, en succédant au poste d’ouvreur à son grand frère Ben Botica. Soyaux-Angoulême s’impose (18-11), continue à marquer les esprits. Avec désormais cinq points d’avance sur le premier relégable Carcassonne, les Charentais profitent des résultats du soir pour repasser devant Montauban. Tous les voyants sont au vert dans la quête au maintien. Reste à finir le travail en ponctuant la saison à domicile face à Mont-de-Marsan. Un succès pourrait mathématiquement maintenir Soyaux-Angoulême, avant même le déplacement en hors d’œuvre à Oyonnax pour l’ultime journée.