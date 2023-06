Malgré des conditions de jeu déplorables, les Montois ont remporté sans trembler une rencontre qu’il ne fallait pas perdre.

Il y avait eu en octobre dernier la défaite à domicile face à Agen, puis plus récemment la fessée subie à Carcassonne. Dans les deux cas, les Montois avaient joué avec un fort vent qu’ils n’avaient pas su apprivoiser. Ce vendredi le vent soufflait encore à Mont-de-Marsan, auquel est venue se mêler une pluie drue en seconde période. Mais cette fois, les Montois ne se sont pas trompés. Débutant la rencontre face aux rafales, ils menaient à la pause, ayant ainsi assuré la majeure partie du contrat. Pour cela, ils ont pu s’appuyer sur la qualité de jeu au pied de leur charnière et sur une grosse pression défensive qui a pesé sur les Montalbanais, lesquels ont très mal utilisé le souffle d’Éole, à l’image d’un Jérôme Bosviel pas très à l’aise au poste d’arrière. Dan Malafosse, l’ancien Montois, reconnaissait que le résultat s’était joué dans ce premier acte : « C’est l’équipe qui a le mieux géré l’occupation qui l’emporte. Nous avons beaucoup défendu et avons eu peu le ballon, même en première période alors que nous avons le vent dans le dos. C’est clairement sur cette période que nous perdons le match. »

Endurance défensive

Après cette première période maîtrisée, il suffisait aux Montois de maintenir leur adversaire dans son camp et de continuer à le presser. Ce qu’ils firent, avec un peu moins de maîtrise et quelques imprécisions en conquête, ce qui les a certainement empêché d’obtenir un bonus offensif. Mais au vu des conditions, cette victoire, qui permet de conserver la troisième place, est bonne à prendre.

D’ailleurs, Patrick Milhet, le manager landais, s’en satisfaisait : « C’est vrai qu’avec un peu plus de précision en seconde période, nous aurions pu peut-être envisager une victoire à cinq points. Mais malgré un déficit en conquête après la mi-temps, nous avons, me semble-t-il, bien maîtrisé la rencontre. Nous avons tenu le ballon, notre jeu au pied a été très pertinent tout au long du match, et nous avons fait preuve d’une grosse endurance défensive. La défense, c’est le marqueur du caractère d’une équipe, et c’est encourageant de voir que nos joueurs ne lâchent rien dans de domaine. »

Yoann Laousse-Azpiazu, de son côté se projetait sur les dernières journées et des phases finales d’ores et déjà validées : « On va se préparer pour maîtriser ce qui dépend de nous. Nous sommes tributaires des résultats de Grenoble, mais on doit faire le maximum pour assurer la meilleur place possible et prendre la seconde si Grenoble venait à trébucher. Si ce n’est pas le cas, faisons au moins en sorte de ne rien regretter. »

Dans cette optique, les Montois partiront en stage en ce début de semaine dans les Pyrénées.