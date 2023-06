Le Stade aurillacois a pris une belle fessée vendredi soir face à un Agen fort en conquête et propre dans son rugby.

Le SUA a frappé un grand coup vendredi soir à Jean-Alric. Une victoire 38 à 12 sans qu’il n’y ait rien à redire. « On espérait prendre des points ici, même si on savait qu’Aurillac est une équipe valeureuse, combative. On a attaqué le match dans cet esprit, en sachant à quoi s’attendre », relatait le capitaine William Demotte.

Dix minutes à camper dans les 22 mètres locaux, en vain, Aurillac montrant une nouvelle fois sa capacité à défendre sa ligne d’en-but. Pire : « On prend même une pénalité, regrettait le deuxième ligne. Mais on est resté concentrés, en essayant de bouger leur paquet d’avants, les faire circuler, circuler, circuler… » Option payante, car derrière une troisième ligne éblouissante, Agen prend le dessus dans tous les domaines. « La conquête et notre jeu au pied, c’est ce qui nous fait gagner aujourd’hui, analysait le capitaine. C’est certainement, sur 80 minutes, notre meilleur de la saison du point de vue de la conquête. Pour ma part, je n’avais jamais gagné ici, d’ailleurs, je ne pense pas que ceux qui évoluent à Agen depuis un moment aient gagné ici. Et puis gagner avec le bonus en plus. »

La demie à la maison ?

Même si Agen était venu chercher des points dans le Cantal, cette victoire bonifiée conforte l’ambition qui anime les Lot-et-Garonnais. « En faisant bloc, un gros travail de sape en première période où nous les avons usés, on bascule désormais du bon côté », apprécie un William Demotte très emballé également par l’attitude positive des siens. Face à l’enthousiasme agenais, Aurillac est lui dépité. Des Cantaliens sans jus, sans essence dans le moteur qui auront fait illusion un quart d’heure avant de céder sous les coups de boutoirs d’Agenais bien trop forts ce vendredi. « J’ai bien senti que mentalement c’était le match de trop, avouait Didier Tison. C’est ce que j’ai dit au groupe car on a subi tout le match. »

Même si durant la semaine Aurillac a tout fait pour préparer au mieux la rencontre, et prendre notamment du plaisir, « quand on joue comme ça, comment prendre du plaisir sans agresser l’adversaire ? » Jusqu’au rouge de Moala, Aurillac n’est pourtant pas resté loin au score, sans pour autant franchir et en reculant le plus souvent…

En face, Agen n’a pas été dupe de la situation et même du confort d’évoluer à quinze contre treize. Une fois le bonus offensif en poche, le SUA a déroulé, n’a rien cédé. « Je suis très fier de l’équipe et du groupe ce soir qui fait un gros match », complétait Dave Ryan, entraîneur des avants. Mêlée, touche, conquête en général et des ballons portés monstrueux, Agen a montré un visage séduisant, « dans la lignée de notre deuxième mi-temps à Oyonnax ».

Car depuis ce match, c’est vraiment très intéressant dans « l’état d’esprit » et « dans le jeu », réalisent les Agenais. « Il est clair que cela change la suite » avec l’idée d’aller désormais chercher une demi-finale à la maison. Pour ce faire, le SUA part en stage dès lundi en Espagne. La feuille de route en vaut largement la chandelle.