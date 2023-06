Il y a un peu plus d’un an, c’est à Albi que s’était arrêté le parcours des Savoyards en phase finale.

Il y a un an, le SO Chambéry s’était invité à la table des qualifiés pour la phase finale en terminant à la sixième place du championnat. La belle aventure avait été stoppée en barrage, à Albi, là où les Savoyards s’apprêtent à effectuer leur dernier déplacement de la saison. Ce revers avait suscité des regrets, alors qu’à la pause Chambéry menait 21-27, avant de s’incliner (39-30), mais il avait aussi éveillé des ambitions.

Au moment de se retrouver sur la pelouse tarnaise, les sentiments sont un peu les mêmes dans le camp savoyard, entre regrets et espoirs. Sauf à enchaîner deux succès bonifiés face à Albi puis lors de la réception de Valence-Romans, tout en misant sur un effondrement des Berjalliens, Chambéry ne se qualifiera pas. « Nous avons perdu des matchs de très peu. Il nous a manqué de la constance », regrettait le président Philippe Pierdomenico au soir de la victoire obtenue face à Nice qui avait relancé le SOC dans la course au haut de tableau.

L’analyse est la même pour le troisième ligne et capitaine Jean-Baptiste Grenod quand il souligne : « nous n’avons pas toujours su gérer nos temps forts comme nos temps faibles. » Là se trouvent sans nul doute les explications à ces rencontres perdues d’un rien, à l’exemple, en premier lieu, du match aller face aux Albigeois (13-14) alors qu’à six minutes de la fin Chambéry menait encore de quatre points. De quoi inspirer cette réflexion au prédisent savoyard : « Nous avons laissé trop de points en route. Objectivement nous ne sommes pas en phase avec nos ambitions qui étaient d’aller chercher la qualification comme nous avions su le faire la saison passée. »

De quoi raviver des regrets

Le camp savoyard pourrait évoquer comme une excuse cet enchaînement de blessures connu à des postes stratégiques, ouvreurs, demis de mêlée… Il préfère aujourd’hui parler d’avenir, à l’image de son président : « Nous voulons rester dans une logique de construction et de développement. »

Le déplacement à Albi, ce samedi, ravivera quelques regrets, ceux du barrage perdu la saison passée, ceux aussi de ce court revers subi en décembre dernier face aux Tarnais, au stade Mager, lors d’une rencontre qui aurait pu totalement changer la face de la saison savoyarde. Mais il poussera aussi les Chambériens à déjà se projeter vers le futur. La saison qui s’achève ne leur aura pas permis d’atteindre tous leurs objectifs, mais elle a participé à la construction d’un groupe profondément remanié. « Nous avons un groupe jeune, un staff jeune, lui aussi, avec, autour de Cyril Villain, Horacio San Martin et Juan Pablo Orlandi, qui se sont engagés avec nous jusqu’en 2024 », se félicitait récemment Philippe Pierdomenico en évoquant aussi de nouvelles perspectives avec, dans quelques semaines, l’entrée en service du nouveau stade chambérien. Chambéry n’a pas remisé ses ambitions.