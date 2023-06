L'opinion du Midol: Lucu peut sauver Bordeaux

Si la saison de l'Union Bordeau-Bègles, battue deux fois en deux matchs, ne tient plus qu'à un fil, Maxime Lucu semble avoir néanmoins en lui le talent pour sauver ce qui peut l'être...

Après deux échecs consécutifs en championnat, la saison de l’Union Bordeaux-Bègles ne tient plus qu’à un fil. Après deux revers difficiles à avaler pour des raisons néanmoins différentes, le club de Laurent Marti n’est pas vraiment en ballottage favorable en vue de la qualification et ne respire pas la sérénité. Mais tout est-il réellement aussi noir que ce préambule veut bien le laisser croire ? On jurerait pourtant que non et samedi, la performance majuscule de Maxime Lucu a prouvé s’il le fallait encore que l’international Français, en l’absence de Matthieu Jalibert, porte cette équipe bordelaise sur ses épaules. Positionné à l’ouverture après la blessure de Zack Holmes -doublure peu convaincante dudit Jalibert ces derniers mois- l’enfant de Saint-Pée sur Nivelle a face au Racing globalement très bien géré la rencontre, occupé le terrain lorsqu’il le fallait, lancé Niolas Deporteere à l’assaut du rideau adverse lorsqu’il le jugeait opportun, défendu comme si sa vie en dépendait et parfaitement honoré sa mission de buteur, terminant même le match avec un 100 % de réussite face aux perches et 23 points marqués sur cette seule rencontre. Dès lors ? Puisque Frédéric Charrier et Julien Laïrle, les coachs girondins, se sont faits à l’idée de devoir jouer quelques semaines de plus sans leur ouvreur numéro 1, toujours handicapé par une blessure à la cheville, l’option Lucu semble aujourd’hui s’imposer d’elle-même et pour aller plus loin, on dirait même que cet homme-là, qui a peut-être joué dans le Nord le meilleur rugby de sa vie, a en lui le pouvoir de sauver la saison de l’Union Bordeaux-Bègles et offrir à son club une qualification qui semble encore fort lointaine… On parie ? M. D.