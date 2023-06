Demi-finales de Champions Cup : les billets s’arrachent pour Bordeaux et Dublin

Enorme engouement autour des prochaines demi-finales de Champions Cup. La billeterie ouverte mardi dernier a été prise d’assaut.

L’excitation qui existe autour des demi-finales de Champions Cup est énorme et a pu se mesurer rapidement. Mardi, il était possible de participer aux préventes pour assister aux matchs Leinster-Toulouse, à Dublin, et La Rochelle-Exeter au Matmut Atlantique de Bordeaux.

Pour ce qui est de cette affiche qui est programmée le dimanche 30 avril, pas moins de 23 000 billets ont trouvé preneurs en quelques heures. Lors de l’ouverture de la billetterie, environ 1 000 places étaient vendues toutes les quinze minutes. Le public maritime, réputé pour sa fidélité, se montre encore une fois à la hauteur de l’événement. Les ventes ont aussi été fortes dans le camp anglais, même si le stade bordelais devraient être Jaune et Noir. Un engouement qui peut s’expliquer par le parcours de l’équipe de Ronan O’Gara, tenante du titre et victorieuse des Saracens en quart de finale. Le manager irlandais est un grand amoureux de la compétition et il a transmis cette fibre à toute une ville alors que sa formation va disputer une troisième demi-finale consécutive. Mais, ce sera une grande première pour les supporters qui n’avaient pas pu assister à la première en raison de la crise sanitaire qui avait entraîné les huis clos. La saison dernière, la demi-finale de La Rochelle avait été programmée un dimanche à Lens, ce qui n’avait pas permis aux Rochelais de venir en nombre. Ils tiennent aujourd’hui leur revanche avec cette demi-finale à moins de deux heures de route.La demande était tellement forte à l’ouverture des guichets numériques qu’ils ont été pris d’assauts, avec la création de files d’attente et quelques bugs informatiques. Rien de dramatique ni de décourageant. Avec un tel engouement, l’EPCR peut espérer que les 42 000 places du Matmut Atlantique trouvent preneurs et que cette demi-finale se joue à guichets fermés. En effet, mercredi soir, 28 000 billets étaient déjà vendus.

20 000 billets en 80 minutes pour Leinster-Toulouse

L’autre demi-finale, opposant le Leinster à Toulouse, sera la revanche de la saison dernière puisque les deux équipes s’étaient croisées au même stade de la compétition. Et les supporters avaient déjà répondu présents puisqu’ils 42 076 dans les tribunes de l’Aviva à Dublin. Cela devrait être encore le cas. Mardi, en pas moins de 80 minutes, 20 000 billets étaient vendus pour prendre place dans les tribunes le 29 avril prochain. Les supporters irlandais sont impatients de retrouver les Toulousains, cinq fois vainqueurs de l’épreuve. En effet, l’Aviva pourrait afficher guichets fermés alors que c’était loin d’être le cas lors du quart de finale face à Leicester avec une affluence de 27 000 personnes.Le Stade toulousain a essayé de rameuter son seizième homme pour ne pas tomber dans un environnement trop hostile, avant l’ouverture de la billetterie grand public et ainsi espérer que « Toulouse is Red » même à Dublin. Mercredi, en fin de journée, plus de 29 000 billets de l’Aviva Stadium n’étaient plus disponible.La rapidité de cette vente a même surpris du côté de l’EPCR.