Transferts, prolongations, fins de contrat... Les indiscrétions du Midol

Retrouvez les informations transferts de ces derniers jours. Au programme, beaucoup de mouvements en Top 14 et en Pro D2 !

Toulouse : Officiel pour Willis

Comme nous vous l’annoncions il y a quelques jours, Jack Willis (1m96, 116 kg) va continuer l’aventure avec le Stade toulousain. Le troisième ligne a prolongé son contrat avec les Rouge et Noir pour trois années supplémentaires, dont deux en option.

Bayonne : Abendanon dans le staff

Nick Abendanon, l’arrière de Vannes (34 ans) rejoindra le staff de l’Aviron bayonnais la saison prochaine, comme l’a confirmé Grégory Patat pour France Bleu Pays basque. L’ancien joueur de Bath et Clermont sera notamment en charge des lignes arrières. Bayonne souhaiterait également enrôler Rémi Vaquin dans son staff à l’issue de la saison. L’actuel manager bayonnais « regarde » le profil de l’ancien troisième ligne du Racing 92 afin de compléter son staff pour l’exercice 2023-2024. Par ailleurs, l’Aviron a aussi confirmé la prolongation de contrat du deuxième ligne Konstantin Mikautadze pour une saison plus une en option.

Aurillac : deux joueurs de Nationale sur le point de signer

Le Stade aurillacois devrait enregistrer dans les prochains jours deux arrivées. Ces deux recrues viennent du Nationale. La première, c’est le Fidjien Jone Tuva (27 ans, 1,87 m, 87 kg). Capable d’évoluer au centre, à l’aile et à l’arrière, il cumule seize matchs avec Cognac-Saint-Jean-d’Angély. La seconde, c’est le Géorgien Ioane Iashagashvili (22 ans, 1,92 m, 115 kg). Passé par Bayonne et Carcassonne, le numéro 8 est une valeur sûre de Valence-Romans, avec vingt matchs disputés dont seize en tant que titulaire.

Oyonnax : Colding s’engage à Newcastle

L’ancien joueur des Harlequins, des Saracens et de Montpellier, Alex Colding, va rejoindre la Premiership et le club de Newcastle la saison prochaine comme entraîneur principal. Actuellement dans le staff d’Oyonnax comme spécialiste de la touche, l’ex-international anglais (une sélection) va connaître un nouveau défi. « J’ai hâte de commencer à travailler avec le staff et les joueurs des Falcons, mais en attendant, je veux continuer à faire tout ce que je peux pour aider Oyonnax à réaliser son rêve. »

Béziers : Uruty a prolongé

Romain Uruty sera biterrois deux saisons supplémentaires. L’ASBH l’a annoncé ce mardi : le demi d’ouverture sera lié au club jusqu’en 2026. Celui qui était en contrat espoir jusqu’en 2024 passe en contrat professionnel. Une bonne nouvelle pour le club puisqu’il est un élément important du groupe de Pierre Caillet : il cumule cette saison vingt-quatre matchs dont dix-huit titularisations et a marqué trois essais. Par ailleurs, Adrien Latorre (32 ans) va mettre un terme à sa carrière à l’issue de la saison, tout comme le talonneur Marco Pinto-Ferrer.

Nevers : Michet en renfort

Nevers se renforce pour sa fin de saison. Gabin Michet va terminer la saison à l’Uson sous la forme d’un prêt. Le demi d’ouverture (21 ans) a joué seulement sept matchs en deux saisons. Le jeune ouvreur n’a disputé que vingt-deux minutes cette année (face aux Stormers). Barré par Anthony Belleau et Jules Plisson, Michet va remplacer Shaun Reynolds, actuellement blessé. L’Uson va également s’attacher la saison prochaine les services de Robin Dioné. Le jeune troisième ligne de Bayonne (20 ans) arrivera sous forme de prêt à Nevers, comme l’informe le Journal du Centre. Dioné n’a disputé qu’une seule rencontre avec l’Aviron cette saison, face à Toulouse.

Vannes : Ruru reste au club

Arrivé en prêt en provenance de Bayonne, au mois de février dernier, Michael Ruru sera finalement Vannetais jusqu’à la fin de la saison. Un accord a été trouvé entre les trois parties pour prolonger ce prêt au terme de cet exercice 2022-2023. Michael Ruru (32 ans) va ensuite rester en Bretagne en s’engageant pour les deux prochaines saisons avec Vannes.

Montauban : Delord vers Rouen, Puntous se rapproche de Dax

Le mercato de l’USM est quasiment à l’arrêt en ce moment, au vu de l’urgence de résultats sportifs en cette fin de saison tendue. La situation d’une dizaine de joueurs en fin de contrat n’est ainsi toujours pas clarifiée, et plusieurs d’entre eux ont des contacts extérieurs. C’est le cas du demi de mêlée Quentin Delord (24 ans). Barré au poste de demi de mêlée cette saison, l’ancien Briviste va, selon nos informations, prendre la direction de Rouen la saison prochaine. Il n’est pas le seul sur le départ puisque le centre Benjamin Puntous (23 ans) serait en discussions avancées avec Dax, en passe de monter en Pro D2 cette saison. À noter que de nombreux contrats de joueurs se retrouveraient caducs en cas de descente du club

Provence rugby : Malet vers Narbonne

En fin de contrat avec Provence Rugby à l’issue de la saison, Charles Malet (32 ans, 1,90 m, 113 kg) a décidé de faire son retour au Racing Club Narbonnais. D’après les informations de L’Indépendant, le troisième ligne est en effet tout proche de signer en faveur du club « orange et noir » où il avait commencé sa carrière professionnelle avant de partir pour Mont-de-Marsan en 2015.

Valence-Romans : deux nouvelles prolongations

Valence-Romans Drôme Rugby a annoncé la prolongation de deux ses joueurs : Charles Brayer (26 ans, deuxième ou troisième ligne) et Darrell Dayer (30 ans, deuxième ligne). Ils ont rejoint le club drômois en 2021.

Nice : Steffon armitage en Fédérale 1

C’est une recrue de haut standing que vient de s’offrir le CO Berre XV (Berre-l’Étang). Le troisième ligne anglais Steffon Armitage (37 ans) a signé dans ce club du Var, évoluant actuellement en Fédérale 1, pour la saison 2023-2024. Un transfert clinquant à l’image des ambitions qu’a la formation entraînée par Laurent Cadau. En effet, premier de la poule 2 de Fédérale 1 à une journée de la fin, la montée en Nationale 2 leur tend les bras. Steffon Armitage évoluait cette saison à Nice.

Leinster : Van der Flier et Ryan restent fidèles

L’Irlande continue de sécuriser ses cadres. Josh van der Flier a prolongé avec la Fédération irlandaise jusqu’en 2026 et donc avec la province du Leinstr. Le meilleur joueur du monde 2022 fut l’un des joueurs majeurs du grand chelem du XV du Trèfle lors du Tournoi des 6 Nations 2023. Face à ce statut grandissant, David Nucifora, le directeur de la performance de la Fédération irlandaise a souligné les progrès du Leinsterman. De son côté, James Ryan va poursuivre l’aventure avec le Leinster jusqu’en 2025.

Leicester : Ashton prend sa retraite

Véritable légende du rugby anglais, Chris Ashton (36 ans, 44 sélections) a décidé de dire stop. Dans un communiqué publié mercredi par les Leicester Tigers, l’ailier a annoncé que cette saison serait sa dernière en tant que rugbyman professionnel après 18 ans au plus haut niveau. Serial marqueur, celui qui a fait les beaux jours des Saracens et de Sale est le meilleur marqueur de l’histoire de la Premiership (98 essais) et de la Champions Cup (41 essais). En France aussi, l’Anglais a marqué l’histoire. En 2017, Ashton a battu le record d’essais inscrits par un seul joueur lors d’une saison avec vingt-quatre réalisations en vingt-trois matchs avec Toulon.