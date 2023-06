Yann Lesgourgues va retrouver les terrains face au Racing 92, plus de quatre mois après son accident de scooter. Une très bonne nouvelle pour les Girondins.

Il n’y a pas que des mauvaises nouvelles du côté de l’infirmerie bordelo-bèglaise ! Certes, les Girondins ont perdu plusieurs de leurs éléments clés après la joute engagée face à La Rochelle fin mars, comme les piliers droits Sipili Falatea et Vadim Cobilas, ou le troisième ligne Antoine Miquel. Mais un homme est de retour à la compétition, pour le plus grand plaisir de tous : Yann Lesgourgues. Quatre mois et douze jours après son malheureux accident de scooter dans les rues de Bordeaux, l’ancien Biarrot, au club depuis 2014, va pouvoir savourer la sensation de refouler une pelouse de rugby.

Dans le groupe face au Racing 92, Lesgourgues revient de loin. Suite à son accident, survenu dans la nuit qui suivait une victoire de l’UBB contre Brive, il avait été admis aux urgences avec de multiples fractures au visage et une blessure à l’épaule. Opéré de la mâchoire, son cas avait inquiété au sein du club girondin. Le revoir est donc un réel soulagement pour les amoureux de l’UBB mais aussi pour son staff, qui va pouvoir compter sur ses qualités de puncheur en cette fin de saison à enjeu.

Meilleur marqueur de l’UBB ces dix dernières années

Toujours évidemment à la lutte pour une place dans le top 6, l’UBB a bien besoin d’un coup de fouet pour se remettre de la défaite humiliante sur sa propre pelouse du Matmut-Atlantique, face à La Rochelle il y a trois semaines (6-36). « La suite nous dira si c’était un accident ou si nous avons vu les limites de l’UBB, avait soufflé Julien Laïrle. Maintenant, reste à savoir ce qu’on va décider de faire de cette fin de saison : soit on lâche et la fin de championnat sera longue, soit on pense qu’il reste cinq matchs et qu’on peut encore se qualifier… » Il n’empêche que sur cette rencontre, les Bordelo-Bèglais avaient montré quelques lacunes au niveau des lancements de jeu, et surtout de la créativité. Les qualités naturelles de Yann Lesgourgues, à savoir la vitesse et l’intelligence de jeu, ne seraient alors pas de refus face à une formation francilienne tout sauf fermée au jeu sur les extérieurs. Il ne faut pas oublier que s’il est aujourd’hui dans un rôle de doublure de Maxime Lucu, Lesgourgues a de l’expérience et connaît par cœur les rouages de l’UBB.

Rendez vous compte : le bonhomme est tout simplement le meilleur marqueur d’essais de l’Union Bordeaux-Bègles sur les dix dernières saisons avec 34 réalisations. Excusez du peu ! Si on va plus loin, il est même le deuxième demi de mêlée le plus prolifique sur la période, en Top 14, derrière Baptiste Couilloud et devant Antoine Dupont. Alors, avec quatre mois d’absence dans les pattes, il est fort probable que Lesgourgues ait un appétit de lion sur la pelouse de Bollaert. Il ne sera d’ailleurs pas le seul, puisqu’en deuxième ligne ce sont Cyril Cazeaux et surtout Kane Douglas qui seront sur le pont. Lui aussi éloigné des ballons pendant quatre mois, l’Australien aura, à coup sûr, des fourmis dans les jambes. Ces retours capitaux pourraient ne pas être les seuls en cette fin de saison : si Jalibert ne devrait reprendre que lors de la réception de Pau dans un mois, il se murmure que Guido Petti pourrait faire son retour à la compétition prochainement… Du sang frais, ce n’est jamais de refus à Bordeaux…