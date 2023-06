Les Catalans n’ont plus trop le temps de s’apitoyer. Après le revers douloureux face à Montpellier, le voyage à Toulon peut permettre d’évacuer la frustration.

L’incongruité du calendrier contraint parfois à une organisation particulière pour ne pas dire inventive, tant les Catalans n’auront pas beaucoup croisé le fer ces dernières semaines. Une seule rencontre disputée face à Montpellier en six semaines, obligeant les Usapistes à veiller sur leur condition ainsi que sur l’intensité à fournir pour les ultimes réjouissances. L’échec face au MHR n’est pas totalement digéré, après une débauche d’énergie incroyable et une issue poignante, Tristan Tedder l’arrière de Perpignan confirme : « C’était dur d’éliminer ce mauvais souvenir. D’autant qu’effectivement, nous jouons très peu ces derniers temps et qu’on ne peut pas forcément passer à autre chose. On redémarre un nouveau cycle et on prépare le déplacement à Toulon avec sacrément d’envie. »

Finish démentiel

Sans pouvoir s’adonner à d’autres considérations, une montée en puissance fut envisagée comme il le souligne : « On va défier une équipe qui est en pleine euphorie et qui n’a jamais eu de pause. On verra bien où nous nous situerons sur le plan physique. » D’autant que le menu proposé n’accordera aucun répit, face à une concurrence capable d’engranger les points. Si la treizième place doit être l’objectif minimum, la destination de Toulon ne sera pas balayée d’un revers de main.

Le Sud-Africain précise : « Tout le groupe est focus sur le maintien. On fera le compte à la fin, mais chaque rencontre sera disputée pour prendre des points. » Malgré une adversité qui a hissé son niveau de jeu, il dresse un portrait élogieux des Varois : « Ce n’est plus la même équipe par rapport au début de la saison. On sent que leur rugby se met en place et qu’ils peuvent largement atteindre la qualification pour tenter de gagner le championnat. Leurs dernières prestations sont une démonstration supplémentaire de cette forme actuelle. » Les hommes de Patrick Arlettaz n’auront aucune pression, si ce n’est enclencher la machine si huilée offensivement pour offrir à tout un peuple, un maintien en guise de récompense.