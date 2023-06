Au milieu d’une cascade de blessures à son poste, le talonneur clermontois enchaîne les prestations de haut vol depuis le début de l’année.

Il est le dernier des Mohicans. Clermont retient son souffle depuis plusieurs semaines pour qu’Étienne Fourcade ne se blesse pas. Le Bourguignon est le seul talonneur valide du club, après les blessures d’Adrien Pélissié et de Yohan Beheregaray. Et heureusement pour l’ASM, Étienne Fourcade est dans la forme de sa vie. Blessé de septembre à janvier, l’ancien Grenoblois vit un début d’année 2023 impressionnant. Ses dernières performances en Challenge Cup ont été impériales avec une activité folle ballon en main. Le principal intéressé revit. « Je joue donc je suis content (rires). Mais c’est vrai que cette saison ressemble beaucoup aux deux dernières avec beaucoup de casse devant. En début de saison, j’étais aussi blessé, c’était vraiment frustrant mais aujourd’hui ça va bien mieux ! »

Le remake de la saison 2020-2021 ?

Sur les trois dernières rencontres, Fourcade a bataillé soixante-douze minutes par match en moyenne. Une statistique édifiante pour un talonneur. Comme il y a deux ans, le natif de Lons-le-Saunier est en surrégime. Lors de l’exercice 2020-2021, Étienne Fourcade avait fini la saison sur les mêmes standards qu’en 2023. À cette époque, l’ASM s’était offerte une cinquième place à l’arraché, lors de la dernière journée. Aujourd’hui dixièmes, les Jaunards sont à sept points de la sixième place et devront faire un parcours parfait pour titiller une place de barragiste. « Il reste cinq matchs on sait que la moindre erreur nous privera du top 6. Cela ne dépendra pas que de nous. Pour l’instant l’objectif est de gagner à Pau et on verra ensuite. La Section est une équipe très dangereuse offensivement et leur match contre Bayonne montre tout le caractère qu’ils peuvent avoir », annonce le talonneur clermontois.

Étienne Fourcade enchaînera d’ailleurs une septième titularisation d’affilée pour ferrailler dans le Béarn. Le numéro 2 clermontois et ses coéquipiers devront encore monter leur niveau d’un cran face à une équipe paloise régénérée. En piste !