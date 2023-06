Les Tarnais seraient bien inspirés de profiter de leur fraîcheur et de leur dynamique nouvelle pour aller chercher leur premier succès à l’extérieur de la saison ...

Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas. Il n’y a pas dix mois, cette affiche était rien moins que la finale du Top 14, remportée par les Montpelliérains face à des Tarnais qui avaient sans doute livré la meilleure saison régulière de leur histoire récente pour en arriver là. Une décade de mois plus tard, il n’y aura pas de qualification pour le CO qui lutte pour obtenir son maintien dans la division, loin d’être encore assuré à cinq journées du terme, alors que le club tarnais ne compte « que » cinq points d’avance sur le treizième, Perpignan et qu’il reste au mieux vingt-cinq points sur le tapis.

Au premier rang des raisons qui pourraient expliquer cette saison quelconque, les Tarnais pourront avancer leur incapacité à prendre des points loin de leur stade fétiche, Pierre-Fabre. Car s’ils ont livré une saison très correcte sur leur pré, ne concédant qu’une seule défaite contre La Rochelle, les Tarnais ont été bien incapables de s’exporter. Le CO n’a jamais gagné hors du Tarn cette saison et n’a pris que trois petits points de bonus défensif. Bien trop peu pour espérer mieux que le bas de tableau dans ce championnat toujours plus concurrentiel. Mais il n’est jamais trop tard pour bien faire et les Tarnais ont la dynamique pour eux. Ils ont bien digéré l’épisode de l’éviction de leur manager Pierre-Henry Broncan, remplacé par l’Irlandais Jeremy Davidson fin février. Depuis, le CO, battu à Bayonne lors de la 19e journée, a su enchaîner deux succès à domicile contre Toulouse puis Lyon pour se rassurer. Mieux, à l’inverse de leurs adversaires du week-end, ils sont exclus des compétitions européennes depuis cet hiver et ont donc pu gérer au mieux leur capital physique en ne jouant qu’un match lors des six dernières semaines.

Ne pas revenir à vide

Pour rappel, les Montpelliérains sont « morts les armes à la main » la semaine dernière, en quarts de finale de Champions Cup, battu aux essais après avoir fait match nul sur la pelouse d’Exeter. Une partie à l’issue terrible au cours de laquelle les hommes de PSA auront sans doute laissé beaucoup d’influx, tant mental que physique. Une configuration idéale pour aller chercher la première victoire de la saison à l’extérieur ? Wilfrid Hounkpatin, pilier du CO, reconnaît que « son équipe est concentrée uniquement sur Montpellier depuis trois semaines » ce qui « donne de la confiance ». L’avenir dira la suite mais les Tarnais seraient bien inspirés de ne pas revenir de l’Hérault à vide. Les dernières journées s’annoncent particulièrement âpres, avec une réception de Toulon puis deux déplacements à Pau et Brive avant de finir par l’accueil de Perpignan, soit un final contre les trois principaux concurrents directs pour le maintien.