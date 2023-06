Après sa défaite face à Pau, sa première à domicile, l’Aviron est toujours déterminé à viser le top 6. Se relancer à La Rochelle est un bien beau challenge.

Il serait illusoire de penser que Bayonne a laissé filer la qualification dans l’inoubliable après-midi d’Anoeta. Les Basques sont, en effet, résolus à toujours jouer les insolents dans ce championnat. Alors non, cette place dans le top 6 qui prendrait des allures de cocasserie, ils ne l’ont pas perdue de vue. « On n’est qu’à deux points du sixième, réagit Grégory Patat. Pourquoi cela serait-il difficile ? Certes, le calendrier est ardu. On va jouer crânement notre chance comme on l’a toujours fait. Toutes les équipes accélèrent. Maintenant, nous, aurons-nous la capacité à maintenir le rythme ? Je ne peux pas le dire mais on montrera le meilleur visage de l’Aviron sur ces derniers matchs. »

Le travail du staff aura consisté, durant cette coupure, à se remettre du faux pas face à Pau, à remobiliser les énergies avec une remise en question bien ciblée. « Comme pour toute équipe qui sort d’une contre-performance, continue le manager, il faut faire attention à ce que les choses ne prennent pas plus d’ampleur qu’il ne le faut. La défaite contre Pau ne change en rien le très bon championnat que l’on fait. Pas de dramaturgie supplémentaire. On reste focus sur ce que l’on sait faire sans tout remettre en question, tout simplement. »

« Un retour de flamme excitant »

Le déplacement chez le champion d’Europe, tout auréolé de son impressionnante victoire face aux Saracens, n’est guère réconfortant pour se remettre de sa première défaite à domicile. Même si Bayonne pourrait profiter d’un retour à l’ordinaire de son adversaire dont l’effectif devrait également tourner, la citadelle sera bien gardée. « Avec le Stade toulousain, c’est ce qui se fait de mieux en France et en Europe en termes d’effectif, de structures, de projet, mesure Gregory Patat qui connaît bien la maison. C’est vrai qu’il est très difficile de revenir au quotidien après des matchs de phase finale. Mais La Rochelle a une belle longueur d’effectif. Ce seront des joueurs qui vont vouloir entrer dans la rotation de fin de saison. Avec tout le respect que j’ai pour mon effectif, la connaissance que j’ai de mon équipe, les Rochelais sont capables de jouer sur les deux tableaux. Ils sont habitués à ce genre de rendez-vous, ils seront en alerte et voudront garder leur position au classement. On connaît la tache qui nous attend. On est suffisamment lucides sur notre niveau. Il y aura peut-être une déroute, je n’en sais rien, mais ce ne sera pas dû à notre démobilisation, seulement à la qualité de l’adversaire. »

Adversaire qu’il aura plaisir à retrouver dans un stade qui lui ne lui rappelle que de bons moments. « J’y ai passé cinq années fabuleuses. Deflandre est une belle atmosphère. Ce sera un retour de flamme excitant ! » D’autant plus avec un enjeu à la clé !