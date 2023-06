Après deux revers consécutifs, le club de la capitale doit réagir à Brive, sous peine de voir son objectif de qualification s’éloigner…

A première vue, derrière le Stade toulousain et La Rochelle, le Stade français, troisième du Top 14, est la formation la mieux placée pour décrocher le Top 6. Las, elle n’est pas la mieux lancée. Le club de la capitale reste sur deux revers consécutifs à Toulon (37-9) et face au Racing 92 (13-17). Surtout, les stadistes ont paru émoussés physiquement. Là où ils dominaient jusque-là les impacts et parvenaient à jouer dans l’avancée, ils ont été en souffrance lors de ces deux dernières sorties. De quoi inoculer le doute dans les esprits ? « Je ne crois pas que le doute se soit installé rétorque le Directeur du rugby Gonzalo Quesada. Nous avons connu une belle période où l’équipe a bien performé, ce qui nous a permis de nous installer dans le top 3, dans un Top 14 extrêmement compétitif. Or, depuis quelques semaines, ça bouge un peu en interne, certains joueurs ont peut-être été un peu moins focus et se sont un peu éparpillés. »

Quand le technicien argentin évoque une agitation interne, il fait sans doute référence à la présence dans les entrailles de Jean-Bouin ces dernières semaines de son futur successeur Laurent Labit. A l’issue du Tournoi des 6 Nations, ce dernier a en effet reçu individuellement de nombreux joueurs pour parler de l’avenir. Une situation qui a été orchestrée en toute transparence. « Mais je sens depuis le dernier break, après l’élimination en Challenge Cup que les joueurs se sont remobilisés autour de notre objectif commun, assure encore Quesada. Il y a donc plus de détermination que de doute. »

Corrèze, terre inhospitalière

Justement, ça tombe bien, parce que la rencontre à Brive s’annonce périlleuse. La Corrèze n’a jamais été une terre hospitalière pour les Soldats roses. Ils se savent attendus et se préparent à un combat épique face à une formation qui joue sa survie dans l’élite du rugby français. « Ça va être la guerre dans les rucks, annonce Quesada, Brive est très performant sur ce secteur de jeu, notamment en défense. Ils ont une forte capacité à ralentir les ballons mais leur discipline en paie parfois les pots cassés. Parfois, ils sont dans la règle, parfois un peu moins. Mais si on ne parvient pas à être efficace dans ce combat au sol, ce sera impossible de développer du jeu. »

Le troisième ligne Sekou Macalou confirme : « Il ont des joueurs comme Saïd Hirèche qui sont performants dans le jeu au sol. Il faudra que l’on fasse le boulot dans les rucks sinon ce sera compliqué. » Et le Stade français, après avoir flirté avec les sommets, pourrait voir son objectif s’éloigner.