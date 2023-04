Rouen fait un pas de géant vers le maintien, Colomiers perd des espoirs de playoffs

Pro D2 - Le suspense a été intenable ce vendredi soir, pour la 28ème journée de championnat, entre Colomiers et Rouen. Les Normands n'ont rien lâché dans leur opération maintien et sont parvenus à s'imposer (17-18) grâce à un superbe drop de 50 mètres de Peter Lydon. Les Rouennais ont désormais 7 points d'avance sur la zone rouge. 7 points, c'est aussi le retard de Colomiers sur le top 6, pour qui les playoffs s'éloignent.

Rouen Normandie est allé s'imposer sur la pelouse de Colomiers (17-18), ce vendredi soir dans le cadre de la 28ème journée de Pro D2. Dans ce duel entre un candidat aux playoffs et une équipe qui se bat pour son maintien, c'est la seconde qui l'a emporté, grâce à un drop longue distance de son meilleur réalisateur, Peter Lydon, entré en cours de jeu. Les Normands sont tout proches de valider leur maintien, alors que Colomiers va devoir réussir un exploit pour son objectif top 6.

Dominateur, Colomiers ne concrétise pas

Les Columérins ont été les premiers à l'attaque, assumant leur statut de favori du soir. Mais seule une pénalité de Maxime Javaux (3-0, 8ème) leur permettait d'être devant au score. Il n'y avait pas vraiment d'occasions de points des deux équipes. Saurs pensait marquer un essai (15ème) mais il était sorti en touche auparavant.

Alors les Rouennais sont sortis de leur carapace pour pouvoir enfin s'offrir des attaques. Peu d'entre elles allaient bien loin, mais au moins le match s'équilibrait. La deuxième pénalité de Javaux (6-0, 36ème) ne les coupait pas dans leur élan. Au contraire, cela les motivait à avancer.

Après un coup de pied manqué de Nanette, Javaux appelait un mark. Mais au moment de dégager, l'ouvreur avançait d'une dizaine de mètres, se faisant sanctionner d'une mêlée contre lui. Rouen en profitait. La passe au pied de Pourteau était déviée par un adversaire directement sur Peleseuma, qui n'en demandait pas tant et pouvait aller à l'essai (6-7, 40ème).

Le jeu était difficile de part et d'autre. Pas aidés par la forte pluie et le vent, les équipes n'arrivaient pas à bien jouer. Au total, 9 pénalités contre Colomiers, 13 contre Rouen, sans compter les en-avant.

Une histoire de coups de pied

Mais au retour des vestiaires, les points continuaient à augmenter pour les deux équipes, grâce justement à cette indiscipline chronique. Sur une penaltouche, le maul normand se formait, Mapapalangi s'en échappait avant d'être repris à un mètre de la ligne. Jimi Maximin avait bien suivi et y allait de son essai (9-15, 46ème).

Colomiers a mis du temps à réagir, mais ce grand écart les poussait à accélérer la cadence. Et ce fut chose faite, encore avec Javaux. Sur une touche dans les 22, les avants haut-garonnais poussaient avec des pick and go. Le ballon partait finalement au large et Javaux feintait la passe avant de trouver l'intervalle et d'aller à l'essai (17-15). À la 64ème minute, Colomiers était de retour devant.

Dans ce genre de situations, il fallait un coup de génie. C'est Peter Lydon qui l'a produit. L'arrière irlandais, 4ème meilleur réalisateur de Pro D2, a tout raté dans ce match depuis son entrée en jeu. Deux pénalités (50ème, 73ème), une transformation (47ème), un coup de pied d'occupation ... Et puis sur un dégagement au pied, Lydon a récupéré le ballon sur la ligne médiane. Sans élan, il a passé un drop de 50 mètres (17-18, 68ème). Limpide, superbe.

Ses adversaires ne se sont pas démontés et ont poussé, encore. Sans inspiration, jusqu'à une pénalité à droite, près des 22 mètres. C'était largement dans les cordes de Javaux, mais la pluie, ou le vent, l'ont fait tirer sur le poteau (78ème).

Victoire à l’arraché de Rouen, qui saura s'en contenter car elle signifie une avancée majeure en direction du maintien. Il leur suffit que Carcassonne ne gagne pas un de ses deux derniers matches pour valider leur ticket pour la Pro D2 la saison prochaine. Pour Colomiers, les rêves de top 6 se sont éteints ce soir.