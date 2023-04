ProD2 - Les Massicois s'imposent à Raoul-Barrière (19-24) face à Béziers après avoir longtemps maîtrisé les débats. Face à des Héraultais encore méconnaissables à domicile, les Essonniens s'offrent un succès de prestige loin de leurs bases face à des Héraultais s'inclinant pour la sixième fois de la saison dans leur antre.

Dans un match où les deux équipes ne disputaient plus grand-chose, entre Béziers et Massy au Stade Raoul-Barrière pour le compte de la 28 ème journée, c'est le RCME qui s'impose (19-24) à la plus grande surprise !

Dans un match sans relatif intérêt au départ entre des Héraultais certains de conclure dans le milieu de tableau et des Massicois déjà condamnés à la Nationale, l'espoir d'un match décousu était présent. Les Essonniens auront d'ailleurs impulsé un sacré rythme avec l'appui du vent dans le dos, n'hésitant jamais à relancer la moindre munition. La concrétisation ne tardait guère après un passage de bras idéal de Jacomme pour un essai plein de malice d'Ortolan (0-7, 10 ème). Les Héraultais contraints à relancer à la main, s'exposaient au contre et les visiteurs se montraient toujours aussi efficaces. Après une organisation offensive de qualité, c'était au tour de Roziere d'être à la conclusion d'un joli mouvement sur l'aile pour l'essai imparable (0-14, 19 ème). Le Stade Raoul-Barrière était alors pantois.

L'ASBH répliquait malgré tout avec des fautes récupérées et une avancée retrouvée dans l'axe, symbolisée par Koen qui s'illustrera dans les duels et sera récompensé de ses efforts par un essai plein d'autorité (7-14, 29 ème). Alors que les Massicois étaient pertinents dans la conservation, des difficultés dans l'alignement venaient perturber leur entreprise. Jusqu'à l'essai de Reau en bout de ligne qui viendra récompenser la belle sautée de Dreuille à son encontre (12-14, 40 ème). Les Biterrois limitaient ainsi la casse face au vent et repartaient au vestiaire avec un écart moins conséquent tandis que les Massicois pouvaient aussi se satisfaire de leur prestation d'ensemble. Mais pour qui serait la mise ?

Massy décomplexé

Alors que le vent était favorable à Béziers dans le deuxième acte, ce sont bel et bien les visiteurs qui faisaient le jeu en monopolisant un nombre incalculable de ballons dans toutes les circonstances. Face à la fébrilité adverse, les visiteurs n'ont jamais hésité à relancer malgré les conditions. C'est même Roziere qui s'autorisait un doublé après avoir mystifié plusieurs défenseurs dans son couloir (12-21, 48 ème). Un coup de fois supplémentaire pour les Biterrois englués dans leurs contradictions. L'écart ne bougeait plus jusqu'à ce que les Massicois, auteurs de nombreuses fautes sur leur ligne, soient à 13 contre 15 durant les dernières minutes. De quoi permettre aux Héraultais de revenir dans la partie.

D'abord par Goillot, sur un essai solitaire du demi de mêlée pour celui de l'espoir (19-21, 73 ème) mais il était dit que Massy résisterait jusqu'au bout. Deleuze rajoutant les trois points supplémentaires pour un succès incroyable et mérité tant l'investissement fut général (19-24, 78 ème). Soupe à la grimace pour Béziers qui enchaîne les prestations aléatoires en cette fin de saison et qui restera engluée dans le ventre mou. Gros coup des Massicois, déjà relégués mais qui ont donné une leçon de rugby sur plusieurs secteurs qui seront essentiels à leur avenir.