Pro D2 - Malgré des conditions de jeu rendues difficiles par la pluie et le vent, Vannes s'est imposé à Carcassonne lors de la 28e journée de Pro D2 ce vendredi. Dominés en première période, les Vannetais se sont montrés plus solides après la mi-temps, inscrivant notamment trois essais. Vannes se qualifie pour la phase finale tandis que Carcassonne reste relégable.

Ce vendredi, Vannes est allé chercher sa septième victoire consécutive à Carcassonne (31-22) lors de la 28e journée de Pro D2. Un succès qui assure aux Vannetais une place dans le Top 6 alors qu'il reste deux matches à jouer et que Provence Rugby s'est inclinée à Oyonnax. Sur une bonne dynamique, Vannes peut même encore espérer terminer deuxième. C'est un mauvais résultat en revanche pour Carcasonne qui voit ses concurrents directs s'éloigner au classement. Le premier non relégable, Montauban, est à quatre points.

Dorian Jones imprécis au pied

Carcassonne avait pourtant mieux démarré en marquant le premier essai dès la troisième minute par Pierre Reynaud (0-5, 3'). Sur une percée de Baptiste Mouchous, Samuel Marques, qui a ensuite dû laisser sa place à Damien Anon sur blessure, a libéré rapidement le ballon pour servir son troisième ligne dans l'intervalle pour aplatir. Quelques minutes plus tard et alors que les Carcassonnais étaient sur l'avancée, Théo Bastardie a remonté 50 mètres ballon en main pour Vannes grâce à une accélération fulgurante puis Romaric Camou a tapé un coup de pied rasant pour Nathanael Hulleu qui n'a pas pu aplatir à cause d'un bon retour de l'arrière carcassonnais, Baptiste Mouchous. Appelé à la vidéo, l'arbitre a finalement accordé un essai de pénalité à Vannes, estimant que le Carcassonnais avait plaqué sans ballon le Vannetais qui aurait pu aplatir (7-5, 13'). Double sanction pour Mouchous qui a aussi dû quitter ses partenaires pour 10 minutes à cause d'un carton jaune.

Une infériorité numérique qui n'a pas empêché Carcassonne de repartir à l'attaque et marquer un second essai avec Raphael Carbou et un très bon travail du paquet d'avants sur un ballon porté (7-10, 16'). En toute fin de première période, Vannes est à nouveau revenu à hauteur avec un essai de Nathanael Hulleu qui a résisté à deux plaquages avant de se jeter dans l'en-but carcassonnais (14-13, 39').

Les avants de Vannes dominateurs

Au retour des vestiaires, Dorian Jones et Maxime Lafage se sont répondu au pied (17-19, 56'), avant que Carcassonne ne se retrouve une nouvelle fois en infériorité numérique après le carton jaune de Léo Darrelatour pour un en-avant volontaire. Dans la foulée, Eric Marks a inscrit le troisième essai de Vannes, profitant du bon travail de ses avants (24-19, 66'). Le deuxième ligne a rapidement été imité par son troisième ligne Francisco Gorrissen qui a définitivement scellé la victoire de Vannes (31-22, 77').

Dans les dernières minutes, les Carcassonnais ont tout donné pour arracher le point de bonus défensif mais la défense vannetaise s'est montrée héroïque à un mètre de sa ligne. C'est donc une fin de série de Carcassonne qui restait sur deux succès consécutifs à domicile et à qui il reste deux rencontres pour tenter de se sauver de la descente.