À trois journées de la fin, le sa XV est le premier non relégable. Les Charentais misent sur leurs deux réceptions consécutives pour valider leur place en Pro D2.

Après une saison passée en Nationale, Soyaux-Angoulême joue une grande partie de son avenir en Pro D2 lors des deux prochaines rencontres : les réceptions de Biarritz puis celle de Mont-de-Marsan entrecoupées d’un week-end de repos. Il y a encore quelques semaines, alors que les Charentais restaient sur une série de sept revers de rang, l’inquiétude était importante quant à la pérennisation du club au deuxième échelon du rugby français. Mais, même si les Charentais restent sur un revers sur la pelouse de Vannes (33-21), les troupes du manager Vincent Etcheto, avant ce revers breton, ont pris vingt-deux points sur les sept derniers matches, dont cinq succès. Ainsi, Soyaux-Angoulême, en entrant dans le money-time est hors de la zone de flottaison.

Une fin de saison qui s’annonce serrée, puisqu’hormis Massy, l’autre promu, officiellement relégué depuis le week-end passé, Rouen, Montauban, Soyaux-Angoulême et Carcassonne se font face dans un mini-championnat à quatre pour éviter la deuxième place fatale. Ces clubs se tiennent en quatre points. Une fin de saison tendue : « On entend parler de phases finales depuis longtemps, mais c’est pire que ça. Si on se troue, on est à Albi et Blagnac la saison prochaine. Il y a un gros enjeu mais il ne faut pas arriver avec la chappe de plomb », lance le capitaine Gautier Gibouin qui sait pouvoir s’appuyer sur : « un public qui nous a toujours soutenu, même dans la période plus compliquée et qui sera d’une grande importance dans cette lutte finale. »



Un groupe soudé

Pour poursuivre sa série en cours de quatre succès consécutifs dans son stade Chanzy, Soyaux-Angoulême peut s’appuyer sur un groupe solidaire depuis le début de la saison et qui n’a jamais rien lâché : « Sincèrement, il y a un bon groupe. Beaucoup de groupes se seraient scindés avec la mauvaise série, là non tout le monde a continué à bosser, est resté solidaire. On a continué à avancer ensemble pour inverser la spirale », confie Gautier Gibouin.

Capable de renverser des situations mal embarquées depuis quelques semaines, en témoigne par exemple le drop gagnant d’Ugalde face à Montauban ou l’essai vainqueur de Lestremau face à Provence Rugby, le SA XV s’attend encore à un gros défi avec la réception de Biarritz. Et la situation du club basque renforce la méfiance : « On connaît la qualité de Biarritz, on a alerté les joueurs sur ça. Ils sont dangereux les Biarrots parce qu’ils ont des joueurs de qualité. Je pense qu’ils s’entendent très bien entre eux, il y a un staff qui continue à bien bosser. L’environnement ne les aide pas, mais en même temps après la gifle reçue contre Béziers ça peut les booster. Nous, on n’espère pas un petit Biarritz, on se prépare à jouer un gros Biarritz. »