Pro D2 - Ce vendredi soir, dans un match comptant pour la vingt-huitième journée du championnat de France de Pro D2, le SA XV s’est offert une victoire importantissime face au BO dans la course pour le maintien, 18-11. Dans des conditions climatiques très compliquées, mené à la pause (10-11), Soyaux a su faire la différence en seconde période avec le vent dans le dos.

La série se poursuit pour Angoulême. Vainqueur de ses quatre derniers matchs à domicile, le SA XV s’est imposé pour la cinquième fois de suite à la maison, ce vendredi soir, face au Biarritz olympique, 18-11. Les joueurs de Vincent Etcheto ont ainsi décroché un succès ô combien important dans la course au maintien, puisque grâce à cette victoire, ils restent hors de la zone rouge et comptent désormais cinq points d’avance sur Carcassonne, en attendant le résultat de la rencontre des Audois. Biarritz, de son côté, n’y arrive définitivement plus.

Sous la pluie charentaise et dans des conditions un brin compliquées, le Biarritz olympique a réalisé un début de match très sérieux, puisque à Chanzy les partenaires de Guy Millar ont d’entrée posé la main sur le ballon, proposé des premières séquences intéressantes et marqué un essai après seulement deux minutes, sur un ballon porté dominateur conclu par le jeune Clément Renaud (0-5, 3e).

Botica en forme

Si les coups de pied se sont ensuite succédé pendant un bon moment, puisque les deux équipes ont multiplié les échanges de “ping-pong” rugby, Soyaux Angoulême a su se montrer pragmatique, car les joueurs de Vincent Etcheto ont débloqué leur compteur sur la première véritable occasion qu’ils ont eue dans le camp biarrot. On jouait alors la 14e minute, et après une percée de Marvin Lestremau suivie de plusieurs temps de jeu des avants, Adrien Bau a extrait le ballon pour son ouvreur, Ben Botica, qui a aplati entre les poteaux et a transformé son propre essai (7-5, 14e).

À Chanzy, face à un vent relativement fort, Soyaux a eu un mal fou à bien sortir de son camp. Conséquence directe ? Les locaux ont beaucoup défendu près de leur ligne, multiplié les fautes (5 en 25 minutes), mais ont bien contré les offensives basques, à l’image de ces deux pénalités infructueuses jouées à la main (23e, 24e). Malgré la pluie, les équipes n’ont pas spécialement fermé le jeu et il faut souligner que les deux touches ont été plutôt propres en première période, mais pour voir le score évoluer, il a fallu se tourner vers les buteurs. À ce petit jeu, Baptiste Germain a passé deux pénalités (21e, 39e), Ben Botica une seule (35e) et à la pause, le club basque comptait un petit point d’avance (10-11).

L'ouvreur de Biarritz, Baptiste Germain, face à Soyaux. Icon Sport

Biarritz, la touche coince

À la reprise et sous une pluie toujours aussi dense, Angoulême, vent dans le dos, a décidé d’attaquer fort et a vite repris l’avantage au score, lorsque les arrières du SA XV sont venus prêter main-forte aux avants, sur un ballon porté finalement conclu par l’ancien bayonnais Patxi Bidart (15-11, 46e). Biarritz, privé de ballon, n’a fait que défendre en début de seconde période et les Basques l’ont plutôt bien fait, puisque Soyaux a eu des occasions, mais n’a pas réussi à casser le rideau basque.

Autour de l’heure de jeu, les locaux ont redoublé d’efforts, mais là encore, la bande à Gautier Gibouin a commis des fautes et Ben Botica (58e) a manqué une pénalité importante, avant de se rattraper en trouvant un sublime 50-22 (62e). Après avoir laissé passer l’orage, le BO a réussi à mettre la main sur le ballon et à investir le camp adverse, mais les visiteurs, trop brouillons en conquête, n’ont pas pu mettre leur jeu en place. En effet, il y a eu trois lancers consécutifs ratés par le jeune Kylian Taofifenua (64e, 66e, 67e), puis un manqué par Baptiste Erdocio (69e), venu prendre le relais de l’ancien Catalan.

Dans le sillage d’un Sikeli Nabou impressionnant ballon en main et dans la guerre des rucks, Soyaux a mieux terminé la partie et Jacob Botica, entré en jeu une minute plus tôt, a passé une ultime pénalité dans le temps additionnel (81e), pour sceller la victoire de son équipe (18-11). Quatre points qui font du bien, pour le SA XV, dans la course au maintien.