La défaite face à Béziers a mis fin aux espoirs de qualification d’une équipe de Biarritz qui va disputer trois derniers matchs pour l’honneur.

À Biarritz, c’est une première semaine sans enjeu, mais pas sans mauvaises nouvelles, que les joueurs du BOPB ont entamée. En effet, on a récemment appris que Thomas Sauveterre, Eliott Dixon, Joe Tomane, Darly Domvo ou Joe Jonas ne rejoueraient plus avec le maillot rouge et blanc pendant cette fin de championnat, rejoignant ainsi Naafi Ma’afu, Henry Speight, Baptiste Fariscot et Dave O’Callaghan dans la liste des joueurs indisponibles jusqu’à la fin de la saison. C’est donc avec un groupe encore restreint (vingt-sept joueurs disponibles seulement, dix-huit absents), que les Basques ont attaqué la préparation d’un voyage à Soyaux, où les partenaires de Guy Millar voudront retrouver un peu d’allant.

Clarkin : « J’espère que ça va nous libérer »

Écarté de la course à la phase finale après la claque reçue face à Béziers, le BO va donc se déplacer sans pression à Angoulême, vendredi soir. Un match pour lequel Biarritz espère enregistrer le retour de Thomas Hébert. Blessé à la cheville à Carcassonne, fin mars et forfait contre Béziers, le jeune troisième ligne aile a été ménagé en début de semaine, mais le staff compte sur lui vendredi.

« Il reste trois journées, et malgré un nombre important de blessés, je pense que nous pouvons être compétitifs, annonce le directeur sportif du club basque, Matthew Clarkin. C’est mon avis. Il faut juste que les joueurs mettent les ingrédients nécessaires pour gagner des matchs. Nous voulons finir sur une note plutôt positive. » De toute évidence, ce groupe biarrot, qui a lutté avec ses armes dans des conditions pas toujours faciles - l’infirmerie ne s’étant jamais vidée cette saison - mérite une fin d’exercice avec quelques sourires.

« Maintenant que cette histoire pour la qualification est réglée, j’espère que ça va nous libérer dans un certain sens. Tout ça n’évacuera pas la déception liée à cette seconde partie de championnat ratée, mais au moins, ça pourrait donner une bonne image de l’effectif », conclut l’ancien numéro 8 de l’UBB.