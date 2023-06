Tournoi des 6 Nations féminin : Vannes doit être une fête

Après avoir montré de vrais progrès contre l’irlande, le XV de France féminin doit poursuivre sa marche en avant face à l’Ecosse qui ne compte aucune victoire. D’autant qu’il jouera pour la première fois devant un public français, dans un stade de la rabine que l’on annonce chauffé à blanc.

Enfin ! Les Bleues vont enfin jouer à domicile dans ce Tournoi 2023. Et pas n’importe où s’il vous plaît : au stade la Rabine à Vannes, devant un public vannetais avec lequel elles avaient vécu une superbe communion la dernière fois qu’elles s’y s’étaient rendues : c’était en novembre 2021, à l’occasion d’un Test-match remporté haut la main contre les Sud-africaines (46-3). Déjà comblé par le festival offensif des Bleues, le public breton avait prolongé le plaisir en offrant aux protagonistes des deux équipes une ovation appuyée lors du tour d’honneur, que les Sud-africaines avait animé par des chants traditionnels semblables à ceux chantés par les Sharks de Siya Kolisi à leur sortie des vestiaires la semaine dernière avant d’affronter le Stade toulousain en quart de finale de Champions Cup. « Ce que j’ai vu pendant le match et après le match, la communion avec le public… C’est extraordinaire » avait déclaré la manager tricolore de l’époque, Annick Hayraud.

Parmi les vingt-trois choisies pour affronter l’écosse ce dimanche, huit d’entre elles étaient à la Rabine en novembre 2021 (Brosseau, Berthoumieu, Hermet, Annery, Chambon, Llorens, Boujard et Boulard). L’ailière Mélissande Llorens avait même inscrit son premier essai en bleu. « On a vraiment hâte de jouer devant un public français. Cela fait longtemps qu’on a pas joué en France », nous confiait la semaine dernière la deuxième ligne Manae Feleu avant qu’elle ne déclare forfait pour cette rencontre. Car au-delà du plaisir de jouer devant un public totalement acquis à sa cause, les Bleues veulent encore franchir un cap sur le plan sportif : « Cette victoire en Irlande nous a fait du bien car on était toutes frustrées de notre match en Italie. On aurait aimé montré davantage et cela nous a animé toute la semaine. En Irlande, on a eu le sentiment de dérouler, de mettre en application ce que l’on fait à l’entraînement. On peut encore faire mieux, surtout sur le plan offensif. On peut être encore plus précises offensivement. »

Concurrence relancée

Les Tricolores ont clairement haussé leur curseur d’un cran pour leur deuxième match contre les Irlandaises, comme en témoignent les chiffres ci-dessous. Alors pour tirer le groupe un peu plus vers le haut, le duo de sélectionneurs Mignot-Ortiz ont choisi de relancer la concurrence. Autant pour marquer le coup après une contre-performance individuelle que pour stimuler le groupe, comme vous allez le voir.

En première ligne, Yllana Brosseau, non retenue en début de compétition, a été préférée à Coco Lindelauf qui n’a pas signé une bonne entrée en Irlande. A droite, Clara Joyeux ressort du groupe malgré un bon match en Irlande au profit d’Assia Khalfaoui. En troisième ligne, Émeline Gros n’a pas été retenue malgré de bonnes prestations, laissant ainsi la voie libre à l’ex-capitaine Gaëlle Hermet que l’on imagine bien déterminée à montrer sa valeur. à l’ouverture, Jessy Trémoulière est relancée (lire-ci contre) malgré les bonnes prestations de Carla Arbez, ainsi que Mélissande Llorens qui se voit offrir une chance de s’illustrer aux dépens de Cyrielle Banet. A l’arrière, Emilie Boulard retrouve sa place tandis que Morgane Bourgeois affrontera l’Angleterre avec les moins de 20 ans. De quoi garder un groupe sur le qui-vive, en vue des deux derniers chocs contre les Galloises et les Anglaises…