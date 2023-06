Toulouse et La Rochelle, en mode gestion à l'approche des phases finales

Désireux d’assurer leur présence en demi-finale de Top 14, les deux clubs français veulent aussi préparer au mieux l’immense échéance qui les attend en Champions Cup dans deux semaines.

Toulousains et Rochelais commencent à connaître le contexte : les deux clubs sont dans le dernier carré de Champions Cup depuis trois éditions (cinq même pour Toulouse). Si la programmation change d’une saison à l’autre (l’an passé, quarts et demi-finales s’étaient enchaînés, c’était le cas cette saison pour les huitièmes et quarts de finale), Ugo Mola et Ronan O’Gara peuvent se servir de leurs expériences récentes pour jongler au mieux entre les deux compétitions. « On va avoir deux matchs de championnat pour se régénérer, gérer le groupe et se préparer », expliquait le capitaine stadiste Antoine Dupont, après la victoire contre les Sharks samedi dernier, à l’heure de se projeter sur la demi-finale de Champions Cup le 29 avril au Leinster.

Le lendemain, les Maritimes recevront les Anglais d’Exeter.Et ce sont forcément, quoi qu’on en dise, les priorités actuelles des deux équipes.Reste qu’elles doivent appréhender plusieurs éléments : ne pas perdre trop de terrain en Top 14, optimiser la fraîcheur des troupes mais aussi garder du rythme et des repères collectifs.

Pas de risques avec Marchand, Bourgarit ou Skelton

La principale différence avec l’exercice 2021-2022 ? Toulouse et La Rochelle pointent aux première et deuxième places du classement national, quand ils devaient cravacher l’an passé. Ce qui change tout. Les Rouge et Noir, qui devraient aligner une équipe remaniée dimanche face à Lyon mais quand même solliciter une partie des cadres, savent qu’en cas de succès, leur présence en demi-finale à Saint-Sébastien sera quasiment assurée. Le staff aurait alors le loisir de faire davantage tourner le samedi suivant au Stade français, une semaine avant le rendez-vous à Dublin. Du côté des Maritimes, ces derniers veulent profiter de leurs deux réceptions d’affilée (Bayonne et Clermont) pour conforter leurs cinq points d’avance sur la troisième position et faire un grand pas vers Saint-Sébastien. Toutefois, O’Gara pourrait opter pour deux compositions « mixées », avec des titulaires indiscutables et des joueurs qui veulent se montrer.

Mais, comme les internationaux à Toulouse, il y a de fortes chances que Grégory Alldritt (qui a fait tous les matchs du Tournoi) rate une des deux rencontres. Enfin, au sein des deux écuries, aucun risque ne sera pris avec les garçons légèrement blessés ou convalescents, tels Julien Marchand, Pierre Bourgarit ou Will Skelton.