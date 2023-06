Qualifié dans le dernier carré de Challenge Cup peu après avoir réintégré le top 6 en championnat, le RCT surfe sur une vague de 9 victoires lors des 10 derniers matchs. Une euphorie collective qui va se prolonger avec l’inauguration imminente du Hall of Fame varois, comme une passerelle entre présent et avenir, sur laquelle tout un club veut désormais s’engager.

On connaît la part importante qu’accordent les sportifs de haut niveau à la superstition. Et, s’il s’en défendra probablement, Pierre Mignoni n’y fait pas exception, qui vient après deux victoires en trois semaines face à son ex-club du Lou de ramener le RCT dans le top 6 du top 14 à 5 journées de la fin, et dans le dernier carré de Challenge Cup, soit à 160 minutes d’un potentiel titre. Les signes avant-coureurs d’une fin de saison folle? Du côté de la Rade, c’est bien ce qu’il se murmure. Parce qu’après bientôt huit ans de disette et deux ans sans qualification pour les phases du Top 14, le RCT et ses supporters en ont évidemment soupé d’attendre…

Alors, ce RCT cuvée 2022-2023 sera-t-il le premier à se glisser dans le costume de ses illustres prédécesseurs, avec Mignoni en guise de passeur de témoin? L’histoire serait belle, et tous les éléments semblent enfin réunis pour l’écrire. L’inauguration prévue du «Hall of Fame» du RCT le 18 avril, comme une passerelle entre les ères Boudjellal et Lemaître, s’en veut à ce titre le meilleur des symboles. Crédible? Eh oui, quand même. Car si les Varois viennent d’enchaîner 9 victoires sur leurs 10derniers matchs toutes compétitions confondues, c’est bien évidemment parce que les voyants concernant l’effectif toulonnais sont enfin au vert. Petit à petit en effet, l’ensemble des cadres de l’équipe est revenu aux affaires, tandis que les absents de longue date, blessés Jean-Baptiste Gros et Gabin Villière ne devraient plus tarder à effectuer leur retour, tandis que Cheslin Kolbe (touché à la cheville) pourrait finalement effectuer son retour sous quinzaine. De quoi imaginer, in fine, une ligne de trois-quarts de galactiques avec un triangle arrière Villière-Kolbe-Wainiqolo, une paire de centres Paia’aua-Waisea et une charnière Serin-Biggar pour disputer les phases finales? Cela ne sonnerait pas très «Jiff», on vous l’accorde. Nonobstant, les supporters toulonnais se souviennent très bien d’avec quelle équipe ils sont allés chercher leurs derniers trophées, et se soucient comme d’une guigne des attentes de la LNR…

Au cœur d’une montagne de 10 matchs consécutifs avant les barrages

Reste que, si le printemps est bien arrivé, la floraison définitive n’est pas garantie pour autant. Un coup de grêle est si vite arrivé que Pierre Mignoni et Franck Azéma ne comptent pas se laisser griser, bien conscients que malgré un calendrier relativement abordable en Top 14 (avec 3 réceptions pour 2 déplacements), rien n’est encore acquis. «En Top 14, chaque week-end, il y a des surprises, nous confiait voilà peu le directeur sportif varois. Tu entres dans les six, tu en ressors, tu reviens, et à la fin on sait bien que tout se jouera à un point près lors de la dernière journée. D’ici là, la gestion des effectifs va être capitale car à la fin, c’est tout simplement celui qui aura le plus de blessés qui en subira les conséquences. Comme tous les ans…»

Un discours comme une prémonition. Car si le RCT s’est plutôt bien tiré de cette parenthèse européenne en ayant assuré sa qualification tout en faisant habilement tourner son effectif, celui-ci ne s’en trouve désormais pas moins face à une montagne. À savoir, une série en cours de 8 (et sûrement 10, en cas de victoire à Mayol contre Trévise) matchs consécutifs d’ici les barrages du top 14, qu’il serait cruel de payer à la fin par une immense désillusion…