Numéro 12 face à Oyonnax, Marc Palmier est revenu sur le succès des siens face à l’épouvantail aindinois. Une victoire qui acte le maintien des Aurillacois.

C’est quelque chose de fort que de faire tomber l’ogre du championnat à Jean-Alric ?

C’est une satisfaction. Devant notre public, nous avions à cœur de faire un gros match que l’on perde ou que l’on gagne. On souhaitait mettre beaucoup d’engagement, produire du jeu, prendre du plaisir. Oyonnax est la grosse équipe de la Pro D2 et survole le championnat donc c’est une victoire qui fait vraiment plaisir. On sent que même s’il y a eu du turnover, leur groupe est serein et respire le professionnalisme à 200 %. Je les ai sentis vraiment prêts pour la phase finale.

Une fois de plus, vous vous êtes fait peur dans les dernières minutes. C’est une habitude cette saison. Comment vous l’expliquez ?

C’est un manque de constance, je crois. Être conscient qu’on aura des moments positifs et négatifs dans le match et qu’il faut garder la tête froide tout du long pour ne pas se faire surprendre. L’essai en toute fin de première période ou celui en deuxième mi-temps sont des exemples de cela. Ça ne nous porte pas préjudice pour cette fois mais ces fins de matchs à tension ne peuvent pas être la norme.

Vous serez en Pro D2 l’année prochaine, le contrat est rempli. Là aussi, c’est un soulagement ?

Effectivement, on est contents d’avoir fait le job. Sur la première partie de saison, on s’est vu vraiment accrocher ce wagon des six premières places. On sentait que dans le groupe tout allait bien et qu’on pouvait faire quelque chose. La deuxième partie de saison a été un peu plus dure, on paye aussi un peu ces 11 matchs d’affilée, je crois. Le maintien est acquis donc le contrat est rempli. Maintenant, on est un peu déçu de ne pas avoir concrétisé nos ambitions du haut de tableau.

Surtout qu’un succès comme celui de vendredi soir doit accentuer ces regrets ?

On pourra regretter certains matchs, certains scénarios. On passe à côté de points de bonus qui semblaient accessibles, notamment à la maison. À l’extérieur, où sur l’engagement on fait des gros matchs, on termine difficilement sans parvenir à accrocher ces points supplémentaires qui auraient pu changer la donne. Ce sont sans doute ces petits détails, que l’on doit perfectionner, qui nous permettront à l’avenir de croire pleinement à ce top 6.

Il n’y a plus rien à jouer concrètement, quels objectifs de la fin de saison vous êtes-vous fixés ?

En tant que compétiteurs, on doit avoir l’ambition de finir bien la saison tout simplement et achever le travail commencé. Se faire plaisir tous ensemble, tenter des choses et jouer un beau rugby. Si, en plus, on parvient à gagner à la maison contre les deux belles écuries qu’on recevra (Agen et Biarritz) et qu’on fait un bon résultat à Provence, ça ne fera que rendre notre saison encore plus belle.

Depuis deux matchs, vous voilà replacé au poste de premier centre, comment cela s’est fait ?

Sur la deuxième partie de saison, le staff a vu qu’il était bien de nous mettre, Antoine et moi, ensemble sur le terrain pour aérer le jeu. Ça leur a donné un peu raison parce qu’on a réussi à déplacer un peu plus le ballon. Antoine fait de belles performances en 10 et on a de très bonnes relations tous les deux. De mon côté, j’ai aussi été formé au centre quand j’étais à Clermont donc ça ne me déplaît pas. J’ai une vue plus globale et je peux utiliser mes qualités de vitesse et de prise d’espaces, c’est une valeur ajoutée à mon jeu.