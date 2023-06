Transferts, prolongations, fins de contrat... Les indiscrétions du Midol

Retrouvez les informations transferts de ces derniers jours. Au programme, beaucoup de mouvements en Top 14 et en Pro D2 !

Stade français : Dachary sur le départ

Le trois-quarts centre du Stade français Théo Dachary ne sera pas conservé à l’issue de la présente saison. Arrivé en provenance de Toulon l’été dernier, le joueur s’était engagé sur une durée d’un an. Il sortait alors d’une saison difficile où il n’avait disputé que trois matchs avec le club varois en raison d’une rupture du ligament croisé d’un genou. À Paris, il a tenté de se relancer mais a souvent été contrarié par des blessures et n’a disputé, à ce jour, que trois matchs de Top 14.

La Rochelle : Sampie Joubert à l’essai

Le Stade rochelais a mis à l’essai durant toute la semaine écoulée un jeune troisième ou deuxième ligne sud-africain. Il s’agit de Sampie Joubert âgé de 19 ans. Le joueur évolue actuellement au sein de l’équipe des moins de 20 ans de la Western Province. Avec 196 centimètres sous la toise et 105 kg sur la balance, il est un espoir à son poste. Plusieurs observateurs soulignent qu’il est dans un profil de joueur comme le troisième ligne du Stade toulousain Rynhardt Elstadt. Pour l’heure, selon nos informations, aucune décision n’a été prise du côté des dirigeants rochelais, mais l’on dit que le joueur a fait bonne impression durant cette semaine de test.

Brive : Moriarty, le gros coup du CAB

Le CA Brive a réalisé un gros coup en fin de semaine dernière. L’international gallois Ross Moriarty a accepté de rejoindre le club en qualité de joker médical du deuxième ligne fidjien Tevita Ratuva. Mais il s’est aussi engagé jusqu’en 2025 avec le club corrézien, actuelle lanterne rouge du Top 14. Le numéro 8 de Newport (28 ans) devait arriver en début de week-end en Corrèze. « Je suis impatient de me mettre immédiatement au service de l’équipe pour ces cinq derniers matchs » a-t-il déclaré. Il pourrait donc bien faire ses grands débuts lors de la prochaine journée de championnat où le CAB recevra le Stade français.

Lyon : Rattez dans le viseur

L’international tricolore Vincent Rattez (31 ans, 9 sélections) est actuellement en fin de contrat dans l’Hérault et à ce jour, Mohed Altrad et les dirigeants du MHR ne sont pas encore certains de vouloir conserver l’ancien Narbonnais et Rochelais au club. Une offre va-t-elle néanmoins survenir dans les semaines à venir ? Difficile à dire. Toujours est-il qu’après avoir vu la piste qui menait jusqu’à l’ailier international gallois Josh Adams avorter récemment, le club du Lou se serait montré intéressé par le profil de Vincent Rattez, auteur d’un très bon match la semaine dernière, contre Exeter en Champions Cup. Verdict imminent, semble-t-il…

Vannes : Un nouveau bail pour Spitzer

Entraîneur au club depuis 2005, le manager de Vannes Jean-Noël Spitzer (49 ans) arrive en fin de contrat à l’issue de la saison. Selon nos informations, il a reçu une nouvelle proposition pour poursuivre l’aventure avec le club breton et l’officialisation de ce nouvel engagement pour deux nouvelles saisons devrait intervenir prochainement. Au mois de mars, Jean-Noël Spitzer avait déjà évoqué des discussions avec ses dirigeants pour clarifier les ambitions du RC Vannes pour les prochaines saisons et ainsi fixer un nouveau cap.

Espagne : Régis Sonnes de retour en équipe nationale ?

Après son histoire douloureuse avec le SUA, qu’il avait quitté en 2021 après une relégation en Pro D2 et un début de saison rythmé par les défaites, l’ancien entraîneur du Stade toulousain Régis Sonnes pourrait rebondir à la tête de la sélection espagnole. Du moins, c’est ce que les médias locaux affirment en expliquant même que la fédération espagnole aurait proposé un contrat de deux ans à l’intéressé qui aurait demandé deux années supplémentaires pour arriver jusqu’à la Coupe du monde 2027. Sonnes avait déjà été sélectionneur espagnol de 2010 à 2012.

Grenoble : C’est fait pour Hueber et Pezery, l’arrivée de Jacques Reboh se précise

Comme nous l’indiquions lundi dans ces colonnes, Aubin Hueber (ancien demi de mêlée international et entraîneur de diverses équipes de France moins de 18 ans à moins de 20 ans entre 2015 et 2021) sera bel et bien le manager du FC Grenoble (Pro D2) la saison prochaine et dirigera donc pour les trois prochaines saisons la formation iséroise aux côtés de Patrick Pezery, l’actuel patron de Hyères-Carqueiranne (Nationale). À ce sujet, une conférence de presse devrait d’ailleurs être organisée par les dirigeants grenoblois cette semaine. Au fil de ce rendez-vous, les dirigeants alpins devraient aussi annoncer une réorganisation de l’équipe dirigeante, actant au passage les arrivées au sein du pool d’actionnaires de Patrick Goffi (ancien président du club de 1997 à 2001, par qui le lien avec Aubin Hueber a été effectué) et surtout du président du club de hockey des Brûleurs de Loups Jacques Reboh, qu’il dirige avec succès depuis 2016 (vainqueurs de deux Coupes de France et de deux titres de champions de France en 2019 et 2022, les hockeyeurs isérois disputaient à Rouen une nouvelle finale du championnat ce week-end).

Montpellier : en quête d’un troisième talonneur

Comme annoncé il y a trois semaines, le MHR risque de devoir se passer des services d’une de ses recrues phares : Luke Cowan-Dickie (29 ans, 42 sélections), touché aux cervicales, pourrait être classé G3 et donc dans l’impossibilité de jouer en France. La visite médicale sera ici décisive. Si le talonneur international anglais, retenu lors de la tournée des Lions britanniques et irlandais en 2021, est en effet apte pour jouer en Premiership, la législation française, plus stricte, fait planer un doute sur l’homologation de sa licence en Top 14. En attendant de savoir si le transfert pourra se réaliser, le club héraultais a pris des renseignements sur d’autres talonneurs, dont le Biarrot Thomas Sauveterre (29 ans), pour lequel la porte est néanmoins fermée. En revanche, elle semble ouverte pour l’autre talonneur du BO, Bastien Soury (28 ans).

Top 14 : Le CV de Rhys Webb circule

Auteur d’un excellent Tournoi des 6 Nations, l’international gallois Rhys Webb (34 ans, 40 sélections) se verrait bien jouer en France la saison prochaine. Son CV a circulé la semaine dernière chez des présidents de Top 14 et de Pro D2. Rhys Webb fut le demi de mêlée du RCT lors de la saison 2018-2019… avec un succès mitigé.

Vannes : Abiven annonce sa retraite à seulement 29 ans

Jérémie Abiven, troisième ligne de Vannes (Pro D2), a annoncé en fin de semaine dernière mettre un terme à sa carrière à seulement 29 ans. Dans un communiqué, le club évoque une « mesure de prudence à la suite de plusieurs commotions cérébrales. » De son côté, le néo-retraité a fait part de son « envie de dire merci ». Il a eu l’occasion de le faire avant le coup d’envoi de la rencontre face à Angoulême vendredi soir. Un moment teinté d’émotions.

Australie : Nadolo tire sa révérence

Nemani Nadolo va mettre un terme à sa carrière. À 35 ans, le puissant ailier rangera les crampons à la fin de la saison. « 2023 marque la fin de ma carrière rugbystique, a-t-il expliqué. Quand j’ai signé mon premier contrat professionnel en 2008, je n’aurais jamais pensé, même dans mes rêves les plus fous, que j’aurais l’opportunité de vivre une telle aventure. » On se souvient notamment de Nadolo pour ses passages en Top 14 à Bourgoin et Montpellier. Salut l’artiste !

Biarritz : Couilloud et les stars étrangères sur le départ

De toute évidence, il semblerait que le rachat du Biarritz olympique par le groupe d’investisseurs représenté par le Girondin Romain Détré soit aujourd’hui à l’arrêt. Dès lors, Jean-Baptiste Aldigé et Louis-Vincent Gave devraient sauf surprise de dernière minute rester les propriétaires du club basque la saison prochaine, tout en réduisant le budget de l’entité de façon significative. Ainsi, plusieurs joueurs en fin de contrat sont aujourd’hui annoncés sur le départ : il s’agit du demi de mêlée Barnabé Couilloud (24 ans), de l’ancien Wallaby Joe Tomane (33 ans, 17 sélections), de l’ailier international australien Henry Speight (35 ans, 19 sélections), du flanker néo-zélandais Elliot Dixon (33 ans, 3 sélections) et du numéro 9 argentin Tomas Cubelli (33 ans, 88 sélections). Celui-ci devrait d’ailleurs disputer le prochain Mondial en France, le sélectionneur Michaël Cheika comptant sur lui.

Le CO s’intéresse à Ben Lam, Urdapilleta dans l’expectative

Arrivé à Montpellier l’été dernier en provenance de l’Union Bordeaux-Bègles, le colossal ailier Ben Lam (31 ans) ne sera pas conservé par les champions en titre, à l’issue de la saison en cours. Alors que l’on avait longtemps cru que l’ancienne star du VII néo-zélandais (84 sélections avec cette équipe) rentrerait en Nouvelle-Zélande dans quelques semaines pour y terminer paisiblement sa carrière, sa dernière grosse performance en coupe d’Europe, face à Exeter, a rebattu les cartes et n’a laissé personne indifférent. Selon nos informations, le Castres olympique suivrait même le dossier de très près. En revanche, on ignore encore de quoi sera fait l’avenir de l’ouvreur emblématique du CO Benjamin Urdapilleta. Malgré ses 37 ans, force et de constater qu’il est toujours aussi précieux à Castres, puisqu’il a participé à 13 rencontres cette saison toutes compétitions confondues au cours desquelles il a toujours été titularisé, et a inscrit 167 points. De toute évidence le Puma est encore en pleine possession de ses moyens et aimerait étendre sa carrière au moins une saison supplémentaire. À date ; il n’aurait toujours pas reçu d’offre pour prolonger son contrat avec le CO mais, selon nos informations, l’état-major du CO étudierait une option pour annexe pour le garder dans l’effectif, selon laquelle son avenir serait plus ou moins lié à celui de l’international fidjien Vilimoni Botitu. Si ce dernier était appelé par son pays pour jouer la Coupe du monde, l’ouvreur argentin pourrait se voir proposer une pige en qualité de « joker Coupe du monde » pour suppléer l’Ilien. Pour rappel, Benjamin Urdapilleta dispute sa huitième saison dans le Tarn.