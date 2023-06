Transferts, prolongations, fins de contrat... Les indiscrétions du Midol

Retrouvez les informations transferts de ces derniers jours. Au programme, beaucoup de mouvement en Top 14 et du XV de France féminin !

Clermont : Yato a prolongé

En fin de contrat à l’issue de la saison, le troisième ligne fidjien Peceli Yato (30 ans) a fait le choix de rester à Clermont, club où il a effectué ses débuts professionnels en 2013. Il s’est engagé avec le club auvergnat jusqu’en juin 2025, avec une année supplémentaire optionnelle. L’international fidjien, qui avait été approché par Montpellier, a donc finalement décidé de rester fidèle à l’ASMCA, séduit par le discours de Christophe Urios qui s’est félicité de ce choix : « Dans un contexte où d’autres joueurs importants ont choisi, il y a quelques mois, d’autres projets, voir Peceli continuer l’aventure à nos côtés est fondamental. Nous avions besoin de conserver des bases. »

France féminine : Romane Ménager de retour dans le groupe

L’encadrement du XV de France Féminin a communiqué un groupe de 37 joueuses pour préparer la suite du Tournoi des 6 Nations, après deux belles victoires face à l’Italie et l’Irlande. Absente en raison d’une blessure lors de ces deux premiers matchs, la troisième ligne Romane Ménager effectue son retour, tout comme Mélissande Llorens (Blagnac). Ylana Brosseau (Bordeaux) intègre également le groupe, alors que Laure Touyé (Montpellier) a été préférée à Célia Domain (Blagnac). Anaëlle Deshaye (Bordeaux) est suspendue pour trois matchs, ou possiblement deux si elle voit sa sanction réduite (lire ci-dessous).

France féminine (2) : Deshaye suspendue trois semaines

Exclue contre l’Irlande samedi pour plaquage dangereux, la pilier de l’équipe de France Annaëlle Deshaye a écopé de trois semaines de suspension. Initialement prévue à 6 semaines pour « contact avec la tête d’un adversaire », la peine de la joueuse du Stade bordelais à été réduite d’une semaine après son « aveu précoce de culpabilité ». Annaëlle Deshaye à également accepté de suivre un atelier de sensibilisation destiné aux joueurs sanctionnés d’un carton rouge, ce qui lui vaut une semaine de peine en moins. Enfin, n’étant pas une joueuse habituée aux fautes graves, la Commission a jugé juste de finalement réduire de moitié la sanction. Deshaye (27 ans, 42 sélections) manquera donc les deux prochaines rencontres, face à l’Écosse le 16 avril et au Pays de Galles le 23 avril, mais elle pourra postuler lors du choc face à l’Angleterre à Twickenham le 29 avril.

France VII : Trois changements pour Singapour

Après une très belle troisième place lors de l’étape de Hong Kong, l’équipe de France à VII dispute ce week-end la neuvième étape du circuit mondial à Singapour, avant les deux dernières étapes européennes (Toulouse et Londres) au mois de mai. Le staff tricolore a effectué trois changements dans le groupe avec les arrivées de Joris Simon (FFR), Joachim Trouabal (FFR) et Rayan Rebbadj (RC Toulon). Théo Forner (USAP), Antoine Zeghdar (Castres Olympique) et Esteban Capilla (Bayonne) sont quant à eux libérés pour leurs clubs. Iraguha (FFR) et Riva (RC Auch), Barraque (ASM Clermont Auvergne), Joseph, Laugel (FFR), Leraitre (Racing 92), Mazzoleni (FFR), Parez Edo Martin (FFR), Pasquet (FFR) et Sepho (FFR) sont reconduits.

Lyon : Garbajosa suspendu une semaine

Le manager de Lyon, Xavier Garbajosa avait été accusé de « manquer de respect envers l’autorité d’un officiel de match » lors du match contre Toulon (21e journée). Il a écopé de deux semaines de suspension mais a vu sa sanction réduite d’une semaine pour « reconnaissance de la culpabilité, casier disciplinaire vierge et l’expression de remords. » Il ne sera pas sur le banc lors du quart de finale de Challenge Cup.

Brive : Ferté et Fraissenon fidèles

Le club de Brive a annoncé les prolongations de contrats de deux grands espoirs du club. Le jeune arrière polyvalent, Mathis Ferté (19 ans), et le pilier Nathan Fraissenon (20 ans) jusqu’en 2026. Ferté a disputé dix-huit matchs cette saison (treize titularisations) alors que Fraissenon, qui peut aussi évoluer au poste de talonneur, a participé à quinze rencontres (une titularisation).

Retraite : Benjamin Fall dit stop

Clap de fin pour Benjamin Fall. L’ancien ailier ou arrière du XV de France (34 ans, 14 sélections) a officiellement mis un terme à sa carrière dans un message publié sur ses réseaux sociaux. Le natif de Langon (Gironde) a disputé son dernier match officiel le 22 mai 2021, lors d’un barrage de Pro D2 entre Oyonnax et Colomiers. Passé par Bordeaux-Bègles, Bayonne, le Racing 92, Montpellier et Oyonnax, Benjamin Fall était blessé depuis son dernier match avec l’USO, souffrant d’un genou et d’une cheville.

Grenoble : Muarua suspendu quatre semaines

Le troisième ligne de Grenoble Pio Muarua a été suspendu quatre semaines par la commission de discipline pour « jeu dangereux », après le carton rouge reçu face à Oyonnax. Il sera requalifié le 29 avril 2023 mais pourrait revenir une semaine plus tôt car le joueur va bénéficier du Head Contact Process qui permet de réduire la sanction.

Mont-de-Marsan : Tales suspendu une semaine

L’entraîneur du Stade montois Rémi Tales est suspendu une semaine. Il a été reconnu responsable de « Action contre un officiel de match » et plus particulièrement de « Manquer de respect envers l’autorité d’un officiel de match » lors de la rencontre face à Biarritz. Il sera requalifié le 8 avril.

Hyères-Carqueiranne : Samuel Roche va rallier le Var

Meilleur buteur de Fédérale 1 lors du dernier exercice, l’arrière du RC Nîmes va donner un nouvel élan dans sa carrière. Passé par Châteauneuf-du-Pape-Orange, Vedène ou encore Provence Rugby, Samuel Roche a donné son accord pour venir renforcer l’ambitieux RC Hyères-Carqueiranne, club qu’il a longtemps affronté notamment lors d’une âpre demi-finale l’an passé. Avec le maintien assuré en Nationale, les Vert et Jaune ont davantage de visibilité sur leurs perspectives futures et comptent accélérer leurs mutations dans les prochaines semaines. Grégory Le Corvec, manager général du club, a ficelé l’intégralité des profils désirés.

Valence-Romans : Deux nouvelles prolongations

Le pilier Anthony Aléo (30 ans) et le demi de mêlée et international Allemand Tim Menzel (31 ans), prolongent pour deux saisons supplémentaires avec le VRDR. Deux prolongations qui s’ajoutent à celles de Florian Goumat (deuxième ligne) et Jonathan Quinnez (trois-quarts centre) officialisées la semaine dernière par le club drômois.

Tarbes : Lhusero à Valence-Romans

Le demi de mêlée Thomas Lhusero (26 ans), révélation du Stado TPR, va suivre son entraîneur Fabien Fortassin à Valence-Romans.

Exeter : L’international gallois Joe Hawkins a signé

Après les officialisations de Danny Southworth (24 ans) et Shea Cornish (22 ans), le club anglais d’Exeter a annoncé l’arrivée de l’international gallois Joe Hawkins (20 ans, 5 sélections). Le jeune centre évoluait jusqu’à présent chez les Ospreys.

All Blacks : De Groot jusqu’en 2026

Ethan de Groot prolonge l’aventure avec les Highlanders et les All Blacks. Le pilier international de 25 ans (13 sélections), a signé un nouveau contrat jusqu’en 2026 avec la franchise et sa fédération et va pouvoir continuer son aventure avec la sélection après la Coupe du monde.

Afrique du Sud : Ian McIntosh est décédé

Ian McIntosh, sélectionneur de l’Afrique du Sud entre 1993 et 1994 est mort ce mercredi, à l’âge de 84 ans, a annoncé la fédération sud-africaine de rugby. L’ancien entraîneur des Springboks souffrait d’un cancer et s’est éteint dans un hôpital proche de Durban.

Galles : l’ancien international Daffyd James souffre de démence

Dafydd James a annoncé à nos confrères de la BBC souffrir de démence précoce. À 47 ans, l’ancien international gallois, capé avec les Lions britanniques et irlandais, a expliqué qu’il souffrait d’attaques de panique et de crises d’angoisse à l’arrêt de sa carrière. « Je me demandais ce qui ne tournait pas rond chez moi », a-t-il confié. Ce pourquoi il s’est fait tester pour démence. Au-delà de ce diagnostic précoce, on lui a diagnostiqué une encéphalopathie traumatique chronique. Une dégradation cérébrale liée à des chocs répétés à la tête. L’ancien trois-quarts a rejoint le groupe de 169 anciens joueurs qui ont intenté une action en justice contre les fédérations anglaise, galloise, et World Rugby. Le reproche qui leur est fait est un manque de protection des joueurs et l’absence d’informations sur les risques de la pratique du rugby à haut niveau.

Galles (2) : Bevan nommé directeur de la performance

Huw Bevan est le nouveau directeur de la performance par intérim du pays de Galles. Il remplace Nigel Walker, qui est devenu directeur général par intérim suite à la démission de Steve Phillips, accusé de sexisme au sein de la fédération galloise. Huw Bevan, ancien talonneur de Cardiff et Bridgend, travaillait depuis 2018 au sein de la fédération américaine. Il sera chargé d’améliorer en autres les performances de l’équipe de Warren Gatland, et de développer le rugby féminin.