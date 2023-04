ProD2 - Succès des Vannetais (33-21) à la Rabine face à Soyaux-Angoulême. Malgré un départ canon des Charentais, auteurs de deux essais dans le premier acte, les Bretons n'ont jamais paniqué et auront récité au final leur rugby offensif pour s'adjuger une nouvelle victoire certainement décisive pour la qualification face à des visiteurs longtemps séduisants mais empruntés sur le long terme.

Le RC Vannes remporte largement la victoire face à Soyaux-Angoulême (33-21) au Stade de la Rabine pour le compte de la 27 ème journée du championnat de ProD2.

Entre deux équipes aux destinées diamétralement opposées, Vannes et Soyaux-Angoulême s'affrontaient pour valider la bonne forme du moment. L'arrivée de Ben Botica n'était pas étrangère à la bonne tenue d'ailleurs des lignes arrières du SAXV. L'ouvreur fraîchement débarqué était tout près d'inscrire le premier essai de la rencontre. Lafon l'imitait un peu plus tard avec réussite, le centre des Charentais à la lutte avec Valleau dans l'en-but pour une concrétisation pleine de malice (0-7, 22 ème). Alors que les Bretons monopolisaient le ballon, c'est un contre meurtrier administré par Ratuva, interceptant une passe après un contenu foudroyant des locaux, pour marquer le deuxième essai plein d'opportunisme (0-14, 26 ème).

Pas de quoi désabuser les joueurs de la Rabine, toujours aussi entreprenants dans leurs lancements. En multipliant les phases offensives, débouchant très souvent sur des franchissements, les hommes de Jean-Noël Spitzer trouvaient la faille par Pedemonte après un travail de sape des avants (7-14, 33 ème). Dans la continuité alors que la pause se précisait, les Vannetais mettaient à profit une nouvelle incursion. Edwards, tout en force, ira derrière ligne pour l'essai de l'égalisation (14-14, 40 ème). Un score en adéquation avec les débats, alors que les Charentais devaient tenir la rencontre à 13 contre 15 suite à deux cartons jaunes consécutifs près de leur ligne. Vannes allait-il maximiser cette aubaine où Soyaux-Angoulême faire preuve de résilience pour la suite ?

Les Bretons décisifs

Les locaux ne se faisaient pas prier pour enfoncer le clou. Profitant des espaces disponibles, les Vannetais exploitaient la moindre faille, Pedemonte s'incrustera dans la défense pour le troisième essai entre les poteaux plein de fougue (21-14, 43 ème). Les hommes de Jean-Noël Spitzer persistaient avec des offensives rondement menées au large. C'était Duplenne cette fois-ci, complètement démarqué sur l'aile opposée, qui faisait exploser La Rabine sur un jeu de fixation et de passes remarquablement exécuté (28-14, 50 ème). L'écart grimpait et les Angoumoisins éprouvaient les pires peines du monde à inverser la pression. Même si Vannes se montrait à son tour moins incisif et le constat de nombreux ballons perdus en route de part et d'autre.

Vannes parvenait à ses fins dans les ultimes minutes, suite à un effort colossal de Leafa, décidant de jouer une pénalité à la main pour offrir le bonus offensif à ce moment de la partie (33-14, 76 ème). Mais cela sera insuffisant, le SAXV maîtrisera parfaitement la dernière possession avec à la conclusion, Bidart qui marquera en force au pied des poteaux (33-21, 80 ème). Un point gâché par les Bretons dans la course à une réception en phase finale pour le RCV, qui si le succès confirme un peu plus sa présence dans le Top6, pourrait nourrir des regrets quant à cette conséquence. Pour le SAXV, les motifs seront autres, tant l'enjeu était ailleurs malgré un début de rencontre prometteur et la venue décisive de Biarritz la semaine prochaine à Chanzy.