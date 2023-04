Pro D2 - Provence Rugby condamne Massy à la Nationale mais laisse échapper le bonus offensif

Pro D2 - Dans son antre de Maurice-David, où elle a souvent connu des difficultés cette saison, la bande à Mauricio Reggiardo a fait le travail face à Massy (40-28), qui est officiellement relégué à l'échelon inférieur, dans le cadre de la 27e journée du championnat. Mais, elle pourra regretter ses largesses défensives qui lui ont fait perdre le bonus offensif malgré six essais marqués.

Aix-en-Provence se devait une double revanche. Défaits à la surprise générale à Massy lors de la phase aller (23-21), et la semaine dernière chez un autre mal classé Soyaux-Angoulême (12-8), les Provençaux n'ont plus la moindre marge de manœuvre pour espérer participer à une première phase finale. Face à la lanterne rouge de Pro D2, les partenaires de Selponi ont gagné tout en montrant des défaillances en défense (40-28). En place en phase offensive, les partenaires de Rozière ont fait perdre le bonus offensif à l'hôte du soir dans une rencontre à dix essais.

Avant d'aller à Oyonnax, Provence Rugby reste dans la course pour se qualifier au top six. Mais, il faudra un exploit pour les équipiers de Flanquart pour rattraper le wagon de tête. Agen (6e) compte sept longueurs d'avance. Pour Massy, en revanche, Maurice-David restera comme le cimetière des derniers espoirs déchus. Le club francilien reprend l'ascenseur vers le bas et évoluera en Nationale, l'an prochain.

Bly voit double

Sous un magnifique soleil couchant, les acteurs ont eu les mêmes consignes et intentions : remonter tous les ballons à la main. Face au vent, et à ce petit jeu, les Aixois ont été les premiers à trouver des solutions. Sur une touche récupérée sur lancer adverse par Piazzoli, Cazenave a mis ses équipiers sur orbite. Lapègue, en verve à l'arrière, a réalisé un joli numéro avant de servir à l'extérieur Bly. Le finisseur ne s'est pas trompé au moment d'aplatir en coin (5-0, 2e).

Dans un premier quart de folie, les Provençaux ont également fait parler leur domination physique en grattant deux pénalités en mêlée, et en permettant à Jammes d'inscrire le deuxième essai de la partie au terme d'un ballon porté bien mené (12-0, 11e).

Pour sonner la révolte, Massy a pu compter sur Rozière. Sur une relance, l'ailier casqué a trouvé des solutions en bout d'aile. Oulai a suivi le chemin de son partenaire, puis Nollet a été repris à un mètre de la ligne d'en-but. Sur une passe cachée de Deleuze, à son intérieur, ce même Rozière a fini le coup entre les perches (12-7, 13e).

Un essai qui a changé la physionomie de cette rencontre. Mais Massy s'est montré incroyablement maladroit au moment de réduire une nouvelle fois la marque. Duclieu, au terme d'un bon ballon porté, a été retourné dans l'en-but par Bouhedjeur. Les Noirs n'ont pas manqué de sanctionner ce manque d'efficacité.

Sur une pénalité récupérée par Cazenave, grâce à un bon grattage, Selponi a joué le coup à la main. L'expérimenté Betham a navigué dans la défense adverse, avant de retrouver le virevoltant Lapègue. Bly, 90 mètres plus loin, a profité d'une nouvelle offrande de son arrière (19-7, 24e).

Massy n'a pas fermé le jeu dans ce premier acte. Sur une belle prise du centre du terrain, et un une-deux inspiré entre Deleuze et Jacomme, le premier nommé, d'une chistera, a éliminé le dernier défenseur pour permettre à Lanen de marquer entre les poteaux (19-14, 35e).

En souffrance devant, les Massicois ont baissé la tête juste avant la pause. Sur un maul porté des Noirs, Lanen a volontairement écroulé l'édifice. Sébastien Minery n'a pas hésité au moment d'accorder un essai de pénalité aux locaux (26-14, 40e+2). Il a également sorti un carton jaune au détriment du troisième ligne de Massy.

Oulai joue un mauvais tour aux Provençaux

Le second acte a été une bis repetita du premier et s'est soldé par une égalité parfaite (14-14). D'emblée, grâce à un bon mouvement sur le côté fermé, et à une troisième passe décisive de Lapègue, Suta est allé à dam pour offrir un point de bonus offensif provisoire à son équipe (33-14, 42e). De bon augure pour la suite pour les Noirs ? Pas vraiment !

Les locaux ont été pris à leur propre jeu d'avants en concédant notamment quatre pénalités en mêlée dans le second acte. Sous la pression, Piazzoli a été sanctionné d'un carton jaune pour une répétition de fautes (49e). Grâce à une sortie à pleine vitesse d'un groupé pénétrant, Trassoudaine a remis les siens dans le droit chemin (33-21, 51e).

Profitant du manque de réalisme de Massy, et d'une défaillance des visiteurs en touche (6 ballons égarés), les Aixois ont inscrit un sixième essai par l'intermédiaire de Toth. Son premier avec l'équipe bucco-rhodanienne (40-21, 61e). Le seul enjeu, jusqu'au terme de cette partie, était de savoir si Provence Rugby allait parvenir à défendre sa ligne d'en-but.

Sur une charge dévastatrice, Oulai a fait voler en éclats les certitudes aixoises, ainsi que le bonus offensif qui allait avec (40-28, 71e). Ce résultat final n'a fait sourire aucune des deux équipes.

La semaine prochaine, ces deux formations seront en déplacement. Provence Rugby ira chez Oyonnax, leader de Pro D2. Massy se rendra dans l'Hérault pour défier Béziers.