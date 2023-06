Pro D2 - Béziers s'impose largement à Biarritz (17-42)

Pro D2 - Béziers s'est largement imposé à Aguilera face à Biarritz pour le compte de la 27e journée de Pro D2 (17-42). Après une première période serrée, les Héraultais ont fait la différence en seconde période grâce à un immense Victor Dreuille et à l'issue d'une rencontre où les Biarrots auront complètement lâché prise.

Porté par le très bon jeu au pied de Victor Dreuille, auteur de 27 points, Béziers s'est imposé sur la pelouse de Biarritz (17-42). Une défaite qui réduit les derniers espoirs biarrots d'accéder aux phases finales quasiment à néant. Les Biarrots ont pourtant inscrit le premier essai de la rencontre par l'intermédiaire de Steeve Barry après un superbe mouvement initié par Joseph Tomane qui a bien décalé Yohann Artru qui n'avait plus qu'à offrir un caviar à son arrière. Tomane ne restera pas longtemps sur le terrain. Le 3/4 biarrots se blesse et doit céder sa place au quart d'heure de jeu à Ewan Bertheau. Victor Dreuille a répondu aux Biarrots en inscrivant, au pied, la totalité des points de sa formation. Les Biterrois auraient même pu être devant à la pause si l'ouvreur héraultais n'avait pas raté un drop et une pénalité. À la pause, les Basques mènent 10-9, mais vont s'effondrer.

En seconde période, Victor Dreuille profite de l'indiscipline biarrotte pour donner l'avantage à Béziers. L'ouvreur biterrois a continué son festival au pied en inscrivant un drop de 40 mètres pour permettre aux siens de mener de 5 points. Les Biarrots ont patiné et, ont fait jouer Killian Taofifenua, pillier de formation en tant que pivot alors que Baptiste Erdocio était présent sur le terrain. L'ouvreur héraultais a également profité de l'indiscipline biarrotte pour sceller la large victoire de son équipe.

James Tofa, le facteur X

Outre Victor Dreuille, James Tofa a réalisé un match immense. Après avoir traversé une première fois le terrain en première période, le trois-quarts centre de Béziers aura intercepté à deux reprises des passes de Gilles Bosch qui auront été à l'initiative de deux essais en l'espace de deux minutes. Le BO, touché et tétanisé n'aura réussi à remettre son intensité de la première période que par intermittence et l'essai d'Auguste Cadot à un quart d'heure du terme de la rencontre n'aura pas permis aux Basques de revenir dans le match. En fin de match, Marco Pinto Ferrer ira définitivement sceller la victoire de Béziers. Les Biterrois inscriront même 3 points de plus et franchiront la barre des 40 points à la suite d'une pénalité survenue à la suite d'un en-avant de Killian Taofifenua.

3 essais (ESPEUT / DUCHAUX & PINTO-FERRER) et le pied de Victor DREUILLE nous permettent de rentrer à BEZIERS victorieux face au @BOPBweb sur le score de 17 à 42 !!!!



Bravo les gars \ud83d\udc4f pic.twitter.com/r826NNRJcr — ASBH Officiel (@ASBHOfficiel) April 7, 2023

Au classement, Béziers, qui n'a plus rien à jouer, est 11e tandis que Biarritz, 9e, a probablement dit adieu aux phases finales et ne devrait pas retrouver un Top 14 quitté la saison dernière.