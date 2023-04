Le choc de haut de tableau a tenu ses promesses et Grenoble bat Mont-de-Marsan dans un finish spectaculaire !

Pro D2 - La conclusion de cette 17ème journée de Pro D2 ce vendredi soir offrait un duel de haut de tableau entre Grenoble et Mont-de-Marsan, respectivement 2ème et 3ème au coup d'envoi du match. C'est exactement ce qui est arrivé, avec le suspense et le spectacle en prime, les Isérois se sont imposés (33-21). Le FCG a attendu le dernier quart d'heure pour aller chercher une victoire inattendue et précieuse, qui le qualifie presque directement pour les demi-finales du championnat.

Le FC Grenoble s'est imposé ce vendredi soir dans le choc du haut du classement de cette 27ème journée de Pro D2 face à Mont-de-Marsan dans leur Stade des Alpes. Les Isérois ont eu de grandes difficultés à trouver la faille tout au long de la rencontre, avant de tout donner lors de dix dernières minutes folles pour aller chercher la victoire (33-21). Très bon coup au classement du FCG qui a quasiment validé sa place dans le top 6, et pris une option sur les demi-finales. Le Stade Montois a eu la place de s'imposer et peut s'en vouloir. Mont-de-Marsan domine sans tuer le match Les Landais sont une des meilleures équipes de Pro D2 contre les gros du championnat. Ils l'ont longtemps confirmé ce vendredi soir. Et ce, dès le début du match. Du Plessis répondait à un dégagement au pied de Fortunel en trouvant un très bon 50-22. La touche à 5 mètres débouchait sur un maul, conclu par José Luiz Gonzalez (3-7, 7ème). Grenoble ne répondait que par quelques pénalités passées par Thomas Fortunel (3ème, 10ème, 23ème). Les Isérois ont pris pied dans le match peu à peu, en enchaînant les offensives, et profitant de l'indiscipline montoise. Jules Even prenait un carton jaune pour en-avant volontaire (27ème), puis Christophe Loustalot pour un mauvais grattage (35ème), mais cela ne se concrétisait pas, la faute à deux pénalités manquées. En infériorité numérique, Mont-de-Marsan passait devant à la pause et rajoutait même 3 points peu après (9-13, 44ème). Grenoble voulait réagir, mais l'essai d'Orioli (46ème) était refusé après un appel à la vidéo. Contrairement à l'essai de Nacani Wakaya pour les visiteurs à l'heure de jeu. Malgré une mauvaise passe de Falafea, Even parvenait à fixer un défenseur et transmettait d'une redoublée sans regarder à son compère du centre, qui marquait en coin (9-18). Implacable, alors que Grenoble jouait sans Qadiri, exclu temporairement (52ème). Plus d'informations à venir ...