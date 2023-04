Pro D2 - En ouverture de la 27e journée, l'USON cartonne devant Colomiers à l'issue d'une rencontre disputée sur un rythme haletant. Les Bourguignons s'offrent un succès bonifié (43-10) sur leur pelouse du Pré Fleuri. Avec à la fois un festival offensif ponctué de six essais et une défense de fer et impactante. Nevers continue de se replacer parfaitement dans la lutte aux places pour la phase finale. Colomiers en revanche, se fait peu à peu décrocher de celles-ci.

Pro D2 - Dans un duel d'équipes qui visent une place en phase finale, la lutte s'annonçait acharnée jeudi soir au Pré Fleuri entre Nevers et Colomiers, à l'occasion de l'ouverture de la 27e journée. Mais l'USON a très rapidement posé sa grosse patte sur la partie. Avec autorité.

Kylian Jaminet et les Neversois ont imposé un rythme haletant. Icon Sport - Icon Sport

L’USON asphyxie Colomiers

Du rythme, une défense de fer et une attaque de feu. Voilà le cocktail explosif proposé dans le premier acte par les Neversois. Ils font preuve de beaucoup d’enthousiasme et réussissent à imposer un rythme échevelé à la partie. Sur le plan offensif, ils prennent de vitesse leurs adversaires pour les mettre à mal. Et côté défensif, ils asphyxient toute velléité adverse par une ligne redoutablement bien organisée et quelques grattages bien sentis dans les rucks. Les attaques sont ainsi parfaitement récompensées en début de partie. D’abord suite à une prise du centre du terrain par Ali Loaloa et un rebond du jeu signé Yoan Cottin. Au bout de l'action, Luka Plataret inscrit le premier essai après une course tranchante (5e). Les Bourguignons engrangent ensuite par un essai marqué après une combinaison derrière touche. Ils démarrent des 22 mètres, filent trouver Lucas Blanc sur le côté droit pour un retour intérieur et l’essai de Kylian Jaminet (17-3, 27e). Après le tableau noir en attaque, Nevers sort les barbelés en défense. Et résiste aux assauts de Colomiers entre la 33e et la 38e minute. Pour finalement – grâce à sa défense – récupérer une précieuse munition près de la ligne médiane. Comme un diable jaillit de sa boîte, Lucas Blanc surgit pour intercepter une passe flottante. Et file marquer 45 mètres plus loin. Pour un score de 24-3 à la pause. En face, les Columérins semblent assommés.

Ambadiang, un doublé dévastateur

Les visiteurs sont groggys mais il leur reste alors toute une deuxième période pour inverser la tendance. Mais comme un boxeur qui peine à se relever après une droite et reçoit alors un uppercut en pleine poire, les Haut-Garonnais se font à nouveau asséner deux crochets dévastateurs. Sonnés. Tout d’abord par un petit jeu au pied presque anodin de Yohan Le Bourhis vers l’aile droite. Mais tellement bonifié par le surpuissant Christian Ambadiang. Qui évite un placage, réalise deux raffuts après avoir récupéré l’ovale et file à l'essai (43e). Sur le renvoi, le 3e ligne Luka Plataret mystifie plusieurs adversaires et allonge pour envoyer encore la flèche Christian Ambadiang vers l’en-but (38-3, 44e). Dès lors, les Bourguignons font preuve d’indiscipline, les visiteurs se rebiffent un peu. Cela se concrétise par un essai de Jack Whetton (52e). Mais la révolte des Columérins est vite éteinte. Notamment par la défense neversoises. À l’image de « timbres » de Luka Plataret ou d’un Christian Ambadiang en confiance qui pousse en touche Andrew Ready quand celui-ci veut remettre intérieur pour amener Paul Pimienta vers l’essai (59e). Une action non concluante pour des Columérins qui encaissent même un essai quand l’USON se retrouve en infériorité numérique. C’est Julien Kazubek qui boucle l’offensive bourguignonne et le festival offensif des locaux (68e). Pour un succès 43-10 et 6 essais à 1.

Victoire bonifiée !! \u270c\ufe0f?\ud83d\udd35 pic.twitter.com/xtL2fz0vnC — USON NEVERS RUGBY (@usonneversrugby) April 6, 2023

Une prestation majuscule pour les Neversois, un cauchemar pour les Columérins qui devront s’en remettre. Sur les trois dernières rencontres du championnat, Colomiers accueillera Rouen et Massy, matchs entrecoupés d’un déplacement à Vannes. En face, L’USON espère surfer sur sa dynamique actuelle en cette fin de saison régulière. L’équipe nivernaise accueillera Grenoble avant de se déplacer à Agen puis de recevoir Montauban lors de la 30e et dernière journée. La course aux places pour la phase finale est haletante. Nevers est dans le rythme, Colomiers distancé.